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Польский генерал оценил контрнаступление Украины словами «сильно сказано»

Генерал Полько: разрекламированное контрнаступление Украины не является таковымм
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Фото: Global Look Press/Alex Chan Tsz Yuk
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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не является таковым. Об этом 31 июля заявил в беседе с PAP польский генерал Роман Полько.

«Контрнаступление — это сильно сказано, контрнаступление по определению — это действия на широком фронте крупными силами, проведение операций, явно свидетельствующих о перехвате инициативы. Этого не очень видно», — заявил генерал.

Полько отметил, что действия украинских боевиков в настоящее время ограничены из-за проблем с подготовкой, а также недостатка авиации и артиллерии. При этом он выразил надежду, что осенью Киев сможет нанести «значительный удар».

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Ранее в этот день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал, что контрнаступление ВСУ идет медленными темпами. По его словам, украинские бойцы сталкиваются с укрепленными линиями обороны, помимо этого, им также приходится преодолевать минные поля, «что тяжело само по себе».

21 июля отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу написал в статье для издания 19FortyFive о том, что боевики Вооруженных сил Украины сдают позиции российской армии вопреки планам Киева по контрнаступлению. По его словам, российская армия продвигается к западу от линии Кременная – Сватово, несмотря на обилие лесов.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал сложности с контрнаступлением ВСУ. Киев ожидает, что украинское контрнаступление будет «долгим и сложным», сказал он.

В этот же день полковник ВС США Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский пытается скрыть, что ВСУ потеряли 26 тыс. человек в ходе контрнаступления. Макгрегор отметил, что, по его мнению, Зеленского в настоящее время может спасти из сложившейся ситуации лишь участие в конфликте какой-либо третьей стороны.

До этого, 13 июля, американский журналист Сеймур Херш назвал признаком неудач украинской армии в контрнаступлении отсутствие материалов о нем на первых полосах западных изданий. Он добавил, что украинское контрнаступление как для Киева, так и для Вашингтона будет иметь ряд негативных последствий.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

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