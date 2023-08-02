The Guardian указала на осознание Киевом неготовности к контрнаступлению

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и другие представители военного руководства страны понимали, что у Киева нет нужных средств для начала контрнаступления, но у них не было времени тянуть. Об этом 2 августа пишет британская газета The Guardian.

Авторы материала указали на нехватку времени из-за появления признаков раздражения на Западе.

«Залужный и его высшие офицеры знали, что у них нет тех средств, которые им действительно нужны, когда они начинали контрнаступление, но чувствовали нехватку времени, так как <...> на Западе появились признаки раздражения и усталости доноров», — говорится в статье.

Первой «жертвой» украинского контрнаступления стало принятие желаемого за действительное, отметили авторы материала, подчеркнув вместе с тем, что российские войска в течение первых семи недель наступления ВСУ держались стойко и отражали одну атаку за другой.

Накануне издание Politico сообщало, что союзники Киева разочаровываются в контрнаступлении украинской армии. По словам представителей министерства обороны США, на которых ссылается газета, последние атаки ВСУ не принесли значительных результатов.

Ранее, 31 июля, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ за июль составили более 20 тыс. военных. Помимо этого, по словам министра, украинские войска несут потери в технике, в числе которой 10 танков Leopard, 11 американских боевыхь машин пехоты (БМП) Bradley, 40 американских артиллерийских систем М777 и 50 самоходных артиллерийских установок (САУ) из Великобритании, США, Германии, Франции и Польши.

До этого, 21 июля, президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. Он отметил, что киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.