«В Киеве сейчас нацистский режим, где оппозиционных политиков убивают»

В США осознают неэффективность киевского режима и подбирают фигуру, которая сможет заменить Владимира Зеленского на посту президента. Об этом «Известиям» заявил бывший премьер Украины Николай Азаров. По его словам, Киев полностью зависит от американцев и любые решения, по сути, принимаются только после согласия Соединенных Штатов. Поэтому, начнутся ли переговоры между Москвой и Киевом, зависит от Вашингтона. При этом политик сравнил ситуацию в своей стране с происходящим в нацистской Германии, когда подавлялось любое инакомыслие. Более того, по его мнению, Владимир Зеленский не стал разрушать коррупционную систему, созданную при экс-президенте Петре Порошенко, а, наоборот, начал пользоваться ею.

«Американцы прекрасно понимают, что действующий режим не эффективен»

— В следующем году на Украине должны состоятся президентские выборы. Однако окончательное решение пока не принято. На ваш взгляд, стоит ли их ожидать?

— Это зависит не от Украины или Владимира Зеленского, а от того, решат ли американцы — реальные хозяева Украины, — оставить или сменить свою марионетку. Но у меня есть определенные сомнения. Я думаю, американцы прекрасно понимают, что действующий режим не эффективен. Американцы вкладывают огромные средства в киевский режим, а эффективность, с их точки зрения, нулевая.

Все современные виды вооружения, которые они предоставляют, пока тоже неэффективно используются. В настоящее время в глубине таких инстанций, как Госдеп, Совет национальной безопасности, администрация президента Джо Байдена, наверняка идут расчеты и подбор, иначе бы не появился никакой Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов и объявлен МВД РФ в розыск по уголовной статье. — «Известия»), не пытались бы найти какого-то военного кандидата, чем они сейчас усиленно занимаются.

Петр Порошенко тоже не рискнет выдвигаться, если ему не будет дана отмашка. А нужен ли американцам Порошенко — большой знак вопроса. Я думаю, что не нужен: это отработанный материал. Они понимают, что это насквозь коррумпированный, абсолютно неэффективный менеджер с точки зрения проведения в жизнь интересов американцев.

Так что давайте посмотрим, ближайшие несколько месяцев покажут. Согласно Конституции Украины, Верховная рада должна принять решение не позднее трех месяцев до выборов.

Киев, Украина Фото: REUTERS/Yevhen Kotenko

— Если Зеленский останется президентом, как будет развиваться украинский конфликт?

— Причем здесь Зеленский? Я с 2014 года внимательно слежу за так называемой украинской политикой. На самом деле никакой украинской политики нет. Я там украинского следа близко не вижу. Разве в интересах украинского народа и государства было начинать войну в Донбассе, вместо того чтобы сесть за стол переговоров и найти общий язык с людьми, с которыми они работали?

Разве так называемый исполняющий обязанности президента Александр Турчинов (с 23 февраля по 7 июня 2014. — «Известия») не знал ситуацию в Донецке и не мог найти деятелей, которые смогли бы урегулировать конфликт? Он мог бы найти, но он направил туда танки, бронетранспортеры, самолеты.

Это его собственное решение? Конечно, нет. Это решение американцев. Поэтому никакой украинской политики нет. Они не могут себе сформулировать даже экономические задачи. У них задача только одна: где взять денег. Сейчас в бюджете не хватает $42 млрд — это больше, чем сам бюджет Украины.

— Выходит, что на Украине практически не осталось самостоятельных политических фигур. Но кто-то выступает сейчас в стране за нормализацию отношений с Россией?

— Вы, наверное, не знаете, что было в гитлеровской Германии после 1933 года. Могли бы вы назвать в Третьем рейхе какие-то политические силы, которые выступали бы против Гитлера? Не могли бы. До 1933 года там была мощная Коммунистическая партия, там были социал-демократы, профсоюзы, общественные организации. Но где они оказались после 1933 года? Либо в могиле, либо в концлагерях, либо за рубежом.

Теперь давайте сравним оккупационный режим, который установили американцы для решения задач своей внешней политики. Они совершили государственный переворот, привели к власти эту хунту — сначала Турчинова, потом Порошенко, затем Зеленского. Они определяют все действия, которые хунта осуществляет. А где оппозиция — Коммунистическая партия, Партия регионов, которая была крупнейшей политической силой на Украине? Где они? Они либо за границей, либо в тюрьме, либо убиты.

По существу в Украине сейчас нацистский режим, где оппозиционных политиков убивают, сажают в тюрьму. Если не могут убить — выгоняют, возбуждают уголовные дела.

Администрация президента Украины Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Режим Гитлера был снесен силой в 1945 году. Как тогда сменить режим, который сейчас в Киеве?

— Реализуя принцип уничтожения России, американцы, на мой взгляд, увидели, что эта политика результатов не достигает. И всё будет зависеть от того, когда они примут решение об окончании конфликта на каких-то условиях. Тогда будут реализованы какие-то договоренности и, соответственно, киевский режим будет меняться, потому что я с трудом представляю себе, чтобы российское руководство согласилось в результате мирных договоренностей на его сохранение. Это означало бы, что, по сути, линия, которая проводилась, не дала необходимого эффекта. Поэтому я думаю, что режим в любом случае будет сменен.

А значит, придет какой-то умеренный, компромиссный режим, который уже сажать своих оппонентов в тюрьму не сможет. Тогда придут реальные политики, которые станут заниматься восстановлением Украины, ведь Украина абсолютно разрушена: ее экономика, инфраструктура, социальная сфера, население Украины сократилось более чем в два с половиной раза, а промышленность не обеспечивает доходы бюджета, то есть страна сама себя не может обеспечить.

«Украина не может быть враждебной России страной»

— Могли бы в этой связи вернуться в украинскую политику бывший президент страны Виктор Янукович или те, кто были у власти до госпереворота 2014 года?

— Я не хочу называть конкретные фамилии. Но что, никого не нашлось бы среди многомиллионного народа Украины, не важно, где находящегося — на ее территории или вне ее пределов? В Москве, на минуточку, сидит полный состав правительства Украины. Поэтому, как только потребуется, найдется нормальный состав правительства, который займется делом восстановления страны. Главное — создать условия для того, чтобы в Украине наконец восстановилась та власть, которая будет реализовывать свою политику в интересах народа и государства. Думать о том, что Украина исчезнет, я бы не советовал.

По моему мнению, политологи, особенно российские, занимающиеся это темой, совершают большую ошибку, называя каких-либо деятелей пророссийскими. Украине не надо пророссийских политиков. Ей нужны проукраинские политики, которые будут руководствоваться украинскими народными интересами. А эти народные интересы требуют нормализации отношений с Россией. Украина не может быть враждебной России страной. Это абсолютно неорганично. С точки зрения существования Украины как независимого государства, проведения политики в интересах народа Украины альтернативы политике союза с Россией нет.

Массовые протесты в Киеве в 2014 году Фото: Global Look Press/Russian Look/Photoagency Interpress

— Но, если бы Украина до госпереворота 2014 года вела более пророссийскую политику, можно ли было избежать Евромайдана?

— Вы задаете вопросы украинскому премьер-министру, пусть и бывшему, который работал первым вице-премьером. Какую я мог проводить политику, находясь на своей должности? Только политику в интересах украинского народа и украинского государства. Если бы я проводил пророссийскую политику, мне надо было ехать в Россию и заниматься проведением такой политики. Пусть российское руководство проводит пророссийскую политику.

А мы свою политику проводили. Мы, во-первых, активизировали сотрудничество в рамках СНГ. Мало кто знает, но СНГ сыграло очень большую роль прежде всего для наших людей, потому что мы сохранили возможность нормального общения, поездок, пенсионного, медицинского обеспечения. Наши граждане пересекали границу по своим гражданским паспортам без всяких виз. Мы работали над созданием единого экономического пространства четырех стран, то есть мы воссоздавали ту экономическую канву, которая существовала в Советском Союзе, потому что СССР как раз представлял собой форму интеграции всех республик в общее экономическое пространство.

— В СМИ часто говорят о продаже Киевом западного вооружения на Ближний Восток. Как много оружия уже перепродано? Почему так вообще происходит?

— Я не знаю, потому что у меня нет никаких данных. Я знаю, что они жулики, — можно привести тысячи примеров коррупции, причем крупной. Этим занимался режим Порошенко, сейчас режим Зеленского. Что касается торговли оружием, наверное, чем-то торговали, но я не буду ничего утверждать, потому что не имею достоверных данных.

Фото: REUTERS/Inquam Photos/Octav Ganea

— Насколько серьезно разрослась коррупция на Украине с приходом Владимира Зеленского?

— Коррупция в Украине имела достаточно распространенный характер, наверное, практически с самого момента образования украинского независимого государства. Она была и в советское время, но в незаметных масштабах. А потом она стала приобретать распространенный характер.

Когда я стал работать на разных уровнях, мне представлялось, что для борьбы с коррупцией надо создавать прозрачные процедуры приватизации, бюджетных расходов. Мы этим и начали заниматься, но после госпереворота пришел такой махинатор, как Порошенко. Он решил коррупцию поставить на системный уровень, ведь, чтобы управлять процессом, надо его возглавить. На всех уровнях стояли его люди, они этим занимались. Об этом говорит множество примеров: даже когда он был президентом, разоблачений в социальных сетях было громадное количество.

И в конце концов он добился того, что украинское общество стало его ненавидеть, поэтому он и был абсолютно непроходным на второй срок.

Избрали человека (Зеленского. — «Известия»), который главным своим лозунгом выставил установление мира в стране и борьбу с коррупцией. Он сказал, что весной будут посадки, но никаких посадок не осуществил, потому что его окружила очень жадная толпа его бывших компаньонов. Он сам был замешан в целом ряде махинаций, в сетях тоже было достаточное количество разоблачительных материалов. Руководил им Игорь Коломойский, который не был замечен в альтруизме и честных движениях.

Коррупция приняла системный характер и вынудила западных кураторов создать органы, которые не имеют мировых аналогий, например Высший антикоррупционный суд, Национальное антикоррупционное бюро. В какой еще стране вместе с Генеральной прокуратурой существует антикоррупционная прокуратура? Это только в Украине. Зеленский, придя к власти, по совету своего окружения не стал разрушать систему, которую создал Порошенко, а стал пользоваться ее результатом.

Военнослужащий ВСУ Фото: REUTERS/Stringer

«Они не могут назначить районного прокурора без согласования с американцами»

— Захлебнулось ли контрнаступление ВСУ? Каковы его промежуточные итоги?

— Давайте смотреть по результатам. Они обещали взять, например, Мелитополь и перерезать сухопутную дорогу в Крым, но не взяли. Насколько они продвинулись в решении этой задачи? Ну на 10 км. То есть это они не реализовали.

Какие еще они задачи ставили? Наверное, нанести поражение российской армии. Но где они нанесли? Я не знаю таких поражений. Поэтому ответить на вопрос можно, только сказав о тех результатах, о которых они публично говорили.

— Возможны ли переговоры о мире между РФ и Украиной? Может ли Зеленский отменить указ, запрещающий Киеву вести переговоры с Москвой?

— Мог бы. Ему может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: «Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву». И так будет сделано немедленно. Думать о том, что этот режим самостоятельно принимает решения, может только человек, который не знает, как функционирует эта система.

Да, Зеленский может определять где-то какие-то действия на каких-то уровнях. Но, кстати, мне рассказывал один человек, достаточно близкий к режиму, что они не могут назначить какого-то районного прокурора, судью без согласования с американцами. Они же закон приняли, по которому судей подбирает специальная комиссия. А состоит она из американцев. Что еще дальше рассказывать?