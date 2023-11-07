Гранаты со шприцем: что известно о гибели помощника Залужного

В Киевской области в свой день рождения погиб помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков. Согласно одной версии, мужчина случайно привел в действие гранату, которую получил в подарок. Согласно другой, Частяков оказался жертвой теракта, а причиной разборок стал конфликт Залужного с Зеленским. «Известия» разбирались в произошедшем.

Что произошло

Вечером 6 ноября в селе Чайки Киевской области погиб помощник главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадий Частяков. Тяжелые ранения получил 13-летний сын, его госпитализировали. Дома также находилась жена и дочь погибшего, они не пострадали.

Согласно официальной версии, произошла трагическая случайность. Так, глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что вечером 6 ноября Частяков разбирал подарки, которые коллеги передали ему на день рождения. В какой-то момент мужчина достал подарочный ящик с гранатами и дал сыну подержать один из боеприпасов. «Затем военнослужащий забрал гранату и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв. В квартире полиция обнаружила еще пять таких неразорвавшихся боеприпасов нового западного образца. Их отправят на экспертизу», — подчеркнул Клименко.

Фото: соцсети

Подробности со ссылкой на источники в правоохранительных органах опубликовал журналист Андрей Цаплиенко. По его данным, подарочный набор с гранатами погибшему передал полковник Александр Тимченко. Об этом же следствию заявили три свидетеля. Один из них пересказал разговор Тимченко с Частяковым. «Тебя удивить тяжело, поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски», — сказал коллега имениннику.

Источник Цаплиенко говорит, что Частяков посчитал слова Тимченко шуткой, поэтому после работы забрал детей из школы и стал с ними разбирать подарки. «Он подумал, что в коробке не настоящие боеприпасы, а специфические рюмки», — говорит источник.

Фото: соцсети Геннадий Частяков

Украинские СМИ также опубликовали фотографии с места взрыва. На одном снимке виден подарочный пакет, несколько зеленых предметов, похожих на маленькие гранаты, а также, внезапно, шприц. На другом — стол с несколькими подарочными пакетами и пол с разбросанными по нему мелкими предметами и осколками.

Почему Залужный заговорил о теракте

Официальная версия вызывает немало сомнений. С одной стороны, коллега сразу сообщил имениннику, что гранаты боевые, поэтому непонятно, как он мог принять их за сувениры. С другой стороны, сослуживцы говорят, что Частяков окончил одесскую военную академию и точно знал, как обращаться с боеприпасами, никакой халатности допустить не мог.

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что произошел теракт. «Сегодня при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство », — отметил Залужный. Об этом же заявила жена погибшего. По ее словам, взрыв произошел, когда муж стал открывать один из подарочных пакетов.

Фото: соцсети

Если придерживаться версии о теракте, то главным становится вопрос о заказчике. В последнее время обострились отношения военного и политического руководства на Украине. Немало разногласий возникло по поводу стратегии и тактики ведения боевых действий. Согласно ряду сообщений, Залужный считает, что ВСУ больше не способны вести контрнаступление, а потому пора перейти к обороне. Президент Зеленский требует продолжать контрнаступ, чтобы не сокращались объемы западной финансовой и военной поддержки.

Разногласия касаются также отдельных операций. Так, согласно инсайдерским публикациям, Зеленский в ходе одного из недавних совещаний потребовал провести масштабную десантную операцию с участием тяжелой техники через Днепр. Армейское руководство высказалось против, назвав идею самоубийственной. Известно также, что Залужный выступал и выступает против ведения активных боевых действий в районе Артемовска (Бахмута). В Офисе украинского президента считают город важным знаком и символом, а потому по-прежнему требуют наступать на этом направлении.

На поверхность разногласия вышли в начале ноября, когда Залужный дал интервью журналу The Economist. Среди прочего главком ВСУ назвал ситуацию на фронте тупиковой. По его словам, боевые действия превращаются в войну на истощение, которая может затянуться на годы и измотать Украину. Зеленский отказался считать ситуацию патовой. «Таких голосов я много слышал за последние годы», — ответил он, добавив, что весной прошлого года ситуация была сложнее, чем сейчас.

После публичной перепалки последовало усугубление конфликта. Так, 4 ноября Зеленский публично унизил Залужного, уволив через его голову командующего Силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко. Сам Хоренко при этом заявил, что узнал об отставке от журналистов. «Причины лично не знаю. Общался с главнокомандующим, который тоже объяснить мне этого не смог. Главком должен был делать соответствующее представление, но он мне ответил, что такого не делал. Не понимаю, что произошло», — сказал генерал.

Фото: Global Look Press/Ukrainian Presidential Press Off Главком ВСУ Валерий Залужный

Ситуация усугубляется тем, что в марте следующего года на Украине могут состояться президентские выборы. Считается, что Залужный может выдвинуть свою кандидатуру и составить серьезную конкуренцию Зеленскому. Открытых данных о рейтинге того или иного политика на Украине сейчас не публикуется, но есть косвенные свидетельства. Так, в рейтинге доверия отдельным институтам ВСУ находятся на первом месте, а президент только на седьмом. Залужный также пользуется очевидной благосклонностью части западных элит, регулярно выступает в центральных западных СМИ.

В таких условиях нельзя исключать варианта, что гибель Частякова стала результатом конфликта Залужного и Зеленского, стала предупреждением, своеобразной «черной меткой» главкому ВСУ. Тем более, в произошедшем угадывается почерк украинских спецслужб. Так, в апреле нынешнего года в Санкт-Петербурге в результате теракта погиб блогер Владлен Татарский. Взрывное устройство военкору тоже передали под видом подарка. По данным следствия, организацией убийства занимались СБУ или Главное управление разведки МО Украины.

Что говорят эксперты

Политолог Дмитрий Солонников говорит, что установить причины гибели Частякова должно следствие.

— Есть, впрочем, сомнения в том, что оно будет объективным. В целом я бы не стал говорить о каких-то серьезных разногласиях между Зеленским и Залужным. Всеми процессами на Украине управляют американцы. Именно Вашингтон решает, кто в Киеве за что отвечает, кто чем занимается. Скажут в Белом доме поменяться украинскому президенту и главкому местами — они поменяются, не скажут — останутся при своих. Местные фигуры исключительно изображают самостоятельность, — подчеркивает он.

Политолог Марат Баширов называет гибель Геннадия Частякова следствием конфликта Зеленского с Залужным.

Фото: Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert

— Мы видим, как обостряются отношения президента и главкома. С одной стороны, идет борьба за денежные ресурсы. Залужный торпедирует тезисы Зеленского о продолжении контрнаступа. А что это значит? Если контрнаступ провалился, то Запад перестает в прежнем объеме финансировать киевский режим. С другой стороны, идет борьба за власть. Очевидно, что на Западе накопилась усталость от Зеленского, главкома ВСУ рассматривают как реальную альтернативу, — отмечает он.

Баширов полагает, что Частяков погиб в результате теракта.