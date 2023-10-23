Сладкий яд: российских летчиков в Армавире попытались отравить тортом

20-летняя годовщина со дня выпуска из летного училища едва не закончилась для 77 летчиков трагедией. По наводке из Киева к ним пытались подослать отравленное угощение — торт и ящик виски. К счастью, офицеры проявили бдительность и драмы удалось избежать. Подробности — в материале «Известий».

Что известно об отравлении российских летчиков в Армавире

О диверсии с попыткой отравить 77 российских летчиков, действующих офицеров, сообщил в воскресенье, 22 октября, глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Торт и ящик виски доставили на 20-летнюю годовщину выпуска из Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. Большинство гостей мероприятия — действующие летчики, высший офицерский состав , отметил Рогов. По информации из открытых источников, юбилей проходил в субботу в одном из ресторанов города.

Сразу же в сети появились фотографии торта. На фото видно, что большой двухъярусный торт украшен символикой вуза (самолет на фоне триколора и три желтые звезды), а также надписью «Армавирское ВАУЛ». По информации Владимира Рогова, угощение успели разрезать, но не попробовали, поскольку выяснилось, что никто из гостей его не заказывал.

Фото: avvakul.ru

Курьера удалось вычислить и задержать благодаря наружным камерам видеонаблюдения. Им оказался уроженец Мелитополя, агент Главного управления разведки (ГУР) Украины. Сразу после доставки ядовитого груза он попытался скрыться, покинув Краснодарский край на самолете из Ставрополя в Москву, однако сделать этого не успел.

Задержанный признался, что знал, что торт и виски были отравлены, причем сладкий десерт изготовили в Армавире. Сейчас оперативники ищут кондитеров и других причастных к неудавшейся диверсии.

Один из выпускников летного училища рассказал «Известиям», что такие встречи бывают несколько раз в год, поскольку собираются разные выпуски. Например, те, кто окончил 20–30 лет назад. Банкет проходил в ресторане «Царская охота», который также находится в Армавире. Администратор ресторана сказала изданию, что подозрительных тортов она вчера на данном банкете не замечала. ​​

Где находится Армавир, Армавирское училище летчиков ПВО

Армавир — город на востоке Краснодарского края, расположен в 200 км от Краснодара и в 100 км от Ставрополя. В дни Великой Отечественной войны здесь развернулись одни из самых кровопролитных сражений на Северном Кавказе. Вместе с другими южными городами — Краснодаром, Майкопом, Волгоградом и Ставрополем — Армавир стал одной из главных кузниц кадров для ВВС, обучая лучших летчиков-истребителей.

Фото: avvakul.ru

Армавирское летное училище было сформировано в 1940 году на базе аэроклуба. В годы войны здесь готовили летчиков-истребителей, а в 1960 году его передали в ведение Войск ПВО страны. В Ставрополе был открыт филиал училища — ныне это самостоятельное летное учебное заведение для летчиков и штурманов. С 2001 года находится в подчинении Краснодарского военного авиаинститута и готовит военных летчиков. В распоряжении АВАУЛ находятся самолеты МиГ-29, Су-30 и Як-130. В настоящее время в его стенах проходят подготовку около тысячи курсантов.

В военные и послевоенные годы 26 выпускников училища были награждены высшей степенью отличия — звездой Героя Советского союза и орденом Красного Знамени.

Что грозит за массовое отравление

Управляющий партнер юридической компании «КМК» Максим Морозов рассказал «Известиям», что если по результатам следствия попытку массового отравления признают диверсией (ст. 281 УК РФ), то по ней лишение свободы составляет от 15 лет и до пожизненного заключения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков