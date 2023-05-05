Путевые застенки: «отравитель из электричек» признался еще в 22 убийствах

Найдены еще 22 жертвы «отравителя из электричек» Алексея Выговского, который уже отбывает наказание за серию убийств, совершенных в 2007-2009 годах, сообщили в Следственно комитете РФ. Преступник мог бы выйти на свободу в 2033 году, но теперь ему предъявили новые обвинения в совершении 44 преступлений, так как каждый эпизод проходит по двум статьям УК — причинение вреда здоровью, повлекшее смерть, и разбой. По версии следствия, мужчина подсаживался к пьющим людям в электричках Курского и Казанского направлений, добавлял в их напитки нейролептик, а затем грабил. Новых жертв серийного убийцы нашли, исследуя обстоятельства нераскрытых архивных дел. Теперь Выговскому грозить пожизненный срок, предполагают юристы.

«Сидит один и пьет спиртное»

Серийный отравитель Алексей Выговский, который отбывает наказание за 17 убийств, признался еще в 22 аналогичных преступлениях. В 2011 году мужчину приговорили к 22 годам и 3 месяцам лишения свободы. Теперь ему вменяют еще 44 эпизода — по два на каждую жертву (отдельно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, и за последующий разбой). Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Фото: Западное МСУ на транспорте СК России Алексей Выговский

Чтобы раскрыть преступления, следователи изучили 45 архивных уголовных дел о смертельных отравлениях на московских вокзалах и в электричках.

«Установлено, что смерть 22 граждан наступила при одинаковых обстоятельствах, и в каждом случае причиной явилось отравление одним веществом — нейролептиком, который был ограничен в обороте и применялся для лечения психически больных» , — заявили правоохранители 4 мая.

Восстанавливать события, предшествовавшие смерти жертв, пришлось по детализациям телефонных соединений, воспоминаниям родственников погибших и свидетелей преступлений. В результате этой работы следователи пришли к выводу, что преступления совершил именно Алексей Выговский. В ходе следственных действий он признал свою вину.

Справка «Известий» Алексей Выговский родился во Владивостоке. Впервые был осужден в 2002 году в возрасте 16 лет за кражу, которую совершил в Москве. После выхода на свободу он вернулся на Дальний Восток. Там в 2005 году его вновь поймали на попытке кражи и приговорили к исправительно-трудовым работам. После отбытия наказания молодой человек вновь поехал в столицу, где начал грабить людей, опаивая их спиртным, смешанным с сильнодействующим медицинским препаратом. В мае 2006 мужчину снова задержали за кражу и приговорили к полутора годам лишения свободы. Однако, в июле 2007 года его освободили за хорошее поведение. И он принялся за старое.

С октября 2007 года по январь 2009 года Алексей Выговский подсаживался к людям на вокзалах и в электричках Курского и Казанского направлений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Заходил в электропоезд, до отправки которого оставалось 20-30 минут, и из числа пассажиров выбирал человека, который сидит один и пьет спиртное, — рассказал обвиняемый следователям.

Он уточнил, что обычно для совершения преступлений выбирал мужчин. Наладив контакт с будущей жертвой, Выговский незаметно бросал в его напиток таблетку нейролептика. Когда человек терял сознание, преступник похищал его деньги и вещи.

Жадность сгубила

«Известия» связались с матерью одного из погибших, Натальей. Она очень разволновалась, узнав от нашего корреспондента, что в деле отравителя ее сына появились новые эпизоды со смертельным исходом.

— Сколько эпизодов ему предъявлено? Будут его по ним судить? Добавят к старому сроку еще что-то? — волновалась женщина.

Наказание, которое получил Выговский в 2011 году за 32 эпизода отравлений, она считает слишком мягким. По ее словам, родственники погибших, по всей видимости, стараются не бередить свои раны активным участием в процессе. Даже на первый суд 12 лет назад приехали всего двое потерпевших. Сама же Наталья рассказала, что все эти годы ни на минуту не переставала следить за убийцей своего сына. Для этого она добилась права получать от ФСИН уведомления о всех передвижениях Выговского по этапу.

— С 2011 года я веду переписку со всеми колониями, где он сидел. Сначала с Владимирским централом, потом его перевели в Абакан, затем в Матросскую тишину, а теперь он находится в Кремлевском централе, — поделилась она.

Фото: РЕН ТВ

В прошлый раз Выговский признал вину только по двум разбойным нападениям, а когда узнал, что в результате его действий погибли люди, отказался сотрудничать со следствием, и ни по одному эпизоду показаний не дал, рассказал «Известиям» следователь по делу отравителя Денис Жаренов.

Преступник в основном действовал один, но иногда привлекал приятелей — Илью Трубанова и Шухрата Джураева, с которым познакомился на вокзале, где они промышляли кражами. Какое-то время подельники даже жили в одной съемной квартире в Электростали.

У отравителя была тетрадь, в которую он записывал свою черную бухгалтерию, отмечая «приход и расход», рассказал следователь. Поймать злодея удалось лишь в 2009 году. В этом помогла его алчность. Он воспользовался банковской картой своей жертвы, которую нашел в отнятом бумажнике. В нем пострадавший опрометчиво оставил записанный на листочке пин-код.

— Выговский снял деньги с этой карты в одном из банкоматов, его зафиксировала камера наблюдения и после этого его фото появилось у правоохранительных органов. По этой фотографии его впоследствии и нашли, — рассказал следователь.

В 2011 году Выговского признали виновным в 28 нападениях, жертвами которых стали 32 человека, 17 из них скончались. Во время следствия в СИЗО умер один из его сообщников — Илья Трубанов. 29 декабря 2011 года Московский городской суд признал Алексея Выговского виновным и приговорил к 22 годам 3 месяцам лишения свободы. Его 40-летний сообщник Шухрат Джураев получил 15 лет.

«Вполне галантный кавалер»

«Известиям» также удалось поговорить с бывшей возлюбленной Выговского Анастасией Карасевой. Она рассказала, что догадывалась о его преступной деятельности, но доподлинно ничего не знала.

— Он говорил, что занимается скупкой и продажей бывших в употреблении телефонов. За мной не ухаживал, он за собой красиво ухаживал. Я работала, а он покупал себе брендовые шмотки, — рассказала женщина.

Фото: РЕН ТВ Анастасия Карасева

Она добавила, что даже оплатила в кредит половину стоимости машины для Выговского. Он «торжественно обещал» долг вернуть, но в итоге сел в тюрьму.

— Я была на тот момент молодая и глупая, училась в институте, а он был нелюдимым и недоброжелательным. О людях отзывался плохо, особенно если от них ему не было выгоды. Но если встречался с теми, на кого хотел произвести впечатление, вел себя как вполне галантный кавалер, — описала психологический портрет преступника Анастасия.

Она добавила, что после задержания Выговский связался с ней и убедил найти ему адвоката. Также просил не давать против него показания.

— Мы тогда всего не знали и многому не придавали значения. А потом я познакомилась с материалами дела и сказала ему, что не буду платить адвокату за его дела и грехи. И не буду помогать уйти от наказания, — рассказала Анастасия.

После задержания Выговского женщина узнала, что между первыми двумя отсидками он успел стать папой.

— В его вещах при обыске нашли письмо от девушки, она писала, что очень его ждет, — вспомнила собеседница «Известий».

Грозит пожизненное

У преступника в распоряжении было мало времени на осуществление своего замысла, поэтому ему необходимо было сильнодействующее снотворное, полагает психиатр Михаил Барышев. Как и печально известный «лимонадный» отравитель Сумбаев, который на Патриарших прудах опаивал людей опасной газировкой и грабил, дозу он, вероятно, не рассчитывал и о судьбе своих жертв не думал.

— Ему это было малоинтересно, себя же он наверняка считал умным и неординарным и был уверен, что его не поймают. Такие люди думают, что они особенные и поэтому имеют право преступать закон, — пояснил психиатр.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Выговский наверняка относится к тому типу преступников, который хорошо чувствует слабость человека. Он, вероятно, подсаживался к тем, кто не только был нетрезв, но и в целом чувствовал себя уязвимым, полагает Михаил Барышев.

— Не стоит доверять случайным попутчикам. Если вас хотят угостить, это не значит, что вас любят. Если каждый для себя определит такой кодекс поведения в дороге, я думаю, это решит много проблем, — сказал специалист.

Серийные преступления, которые к тому же совершаются в пути, достаточно сложно раскрывать, рассказал «Известиям» адвокат коллегии адвокатов МАВЭ, бывший старший следователь по особо важным делам Павел Зайцев. Билет в электричку по паспорту не покупается, а если отравитель еще все время меняет направления, найти его достаточно сложно.