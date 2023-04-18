Убийственный аргумент: зарезанного дочерьми Михаила Хачатуряна судят посмертно
В Бутырском суде 17 апреля началось разбирательство по делу Михаила Хачатуряна, которого в 2018 году убили его дочери. Мужчину посмертно судят за эпизоды сексуального насилия, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и распространение порнографии. Родственники Хачатуряна настаивают на его невиновности и ждут от процесса посмертной реабилитации обвиняемого. Защита же сестер, напротив, надеется, что обвинительный приговор отцу спасет дочерей от уголовного преследования. В перспективах судебного процесса разбирались «Известия».
Прямо в сердце
В Бутырском суде Москвы 17 апреля прошло предварительное слушание по делу убитого в 2018 году дочерьми Михаила Хачатуряна. Тогда тело 57-летнего мужчины со множеством — по разным данным, от 36 до 45 — колото-резаных ранений нашли на лестничной клетке дома на Алтуфьевском шоссе. По подозрению в убийстве тогда задержали дочерей погибшего: 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю Марию. На допросе они сразу признали вину.
Уголовное дело против отца Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян было возбуждено в марте 2021 года, спустя три года после его смерти. Изначально Хачатуряну вменяли «истязание» и «насильственные действия сексуального характера». Расследование длилось полтора года — в июле 2022 года СК направил дело в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Однако там посчитали, что следствие упустило несколько важных моментов: в частности, доведение одной из дочерей до попытки самоубийства, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью всем им.
Теперь отца посмертно обвиняют в двух эпизодах «насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней», «незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов» и «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении двух и более лиц».
В ходе следствия сестры рассказали, что отец долгие годы издевался над ними и насиловал их. Психиатрическая экспертиза института имени Сербского установила, что девочки страдали от синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства из-за действий отца.
Уголовные дела сестер суд в 2021 году вернул на доследование. Сейчас им запрещено пользоваться телефоном, интернетом, общаться друг с другом, участниками процесса и со СМИ. Но они могут общаться с мамой, учиться и работать.
Отстоять достоинство
Предварительное заседание по делу прошло в закрытом режиме. Его ключевым моментом стал вопрос о создании коллегии из трех профессиональных судей. Ходатайство об этом подали ранее адвокаты Михаила Хачатуряна — так, полагают они, рассмотрение будет более тщательным, а решение суда вызовет больше доверия.
Родные сестры Михаила и другие его родственники настаивают на его невиновности. Чтобы доказать это и реабилитировать его посмертно, они и настояли на возбуждении уголовного дела, рассказал «Известиям» родственник Михаила Хачатуряна Арсен Хачатурян.
— Девочки совершили преступление. Они очерняют человека, которого зверски убили. У нас нет цели засадить их на 15–20 лет, мы хотим отстоять его честь и достоинство, — пояснил он мотивы судебного процесса.
Арсен Хачатурян считает, что экспертизы, которые сейчас есть в деле, факт насилия не подтверждают. Он напомнил, что убийство было совершено по предварительному сговору и все орудия преступления приготовлены заранее, что установлено следствием. Мужчина заявил, что не может говорить о сестрах как о родственницах.
— У нас большая семья, но никто ничего не знал. Они могли бы нам рассказать о своих проблемах, но семейному разговору предпочли заранее спланированное убийство, — сказал он.
В деле нет других доказательств вины Хачатуряна, помимо показаний его дочерей, утверждает адвокат Михаила Хачатуряна Алексей Папенов. Показания сестер — это следственная версия, которая подлежит доказыванию, отметил он, назвав выводы экспертизы необъективными. По его словам, эксперты отталкивались от показаний сестер как от установленного факта.
Он напомнил, что экспертиза обнаружила у Хачатуряна расстройство полового влечения, но в медицинских документах, запрошенных следствием, данных о таком диагнозе нет.
Сейчас в деле учитывается только то, что входит в показания сестер, и никак не оцениваются возникающие противоречия, утверждает он.
— Михаил не был белым и пушистым. Он, конечно, орал на них и непристойно себя вел. Но он не насильник, — сказал адвокат.
Оборона или нападение?
Выдвинутая родными Михаила Хачатуряна версия о растраченных деньгах как мотиве убийства не нашла подтверждения в ходе следствия, рассказал адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер. Переписка девочек, их жалобы друг другу, показания соседей и знакомых — все эти доказательства подтверждают, что насилие было, и не только сексуальное, но и моральное и психологическое, сказал он.
По прихоти отца девочки почти не общались с внешним миром и даже не ходили в школу, напомнил защитник. По его мнению, у Хачатуряна были крепкие связи в правоохранительных органах, он не раз угрожал людям оружием без всяких правовых последствий для себя.
— Девочки знали и понимали, что жаловаться бесполезно, тем более в такой ситуации изоляции, — озвучил он версию мотива убийства.
Совершенное сестрами преступление является актом отчаяния и необходимой самообороны, полагают адвокаты дочерей Михаила Хачатуряна. Защита же их отца считает такую квалификацию «юридической манипуляцией».
— Обороняться наступательными согласованными действиями нельзя. А тем более нападать на спящего, — отметил Алексей Папенов.
С этим не согласны адвокаты девушек. Спал Михаил в момент нападения или бодрствовал — не имеет значения, говорят они.
— Есть постановление Верховного суда, согласно которому жертва систематического насилия сама решает, как и в какой момент цепочку насилия прервать, — сказал адвокат Крестины.
Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, во сне, едва ли можно отнести к необходимой обороне. Это больше похоже на убийство в состоянии аффекта, полагает член адвокатской палаты города Москвы Алексей Якушкин.
Оправдание обвинением
Уголовные дела в отношении умерших обычно прекращаются, рассказал «Известиям» управляющий партнер АБ «Авекс Юст» Игорь Бушманов. Самый последний пример — Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак. Он обвинялся в нескольких эпизодах убийств гастарбайтеров в 90-е годы, но дело прекратили «в связи со смертью обвиняемого». Единственная причина, по которой процесс могут довести до суда, — волеизъявление близких родственников покойного, которые хотят доказать его невиновность, пояснил адвокат.
Ключевым моментом для решения суда он назвал экспертизу, несмотря на то что обычно она расценивается как косвенное доказательство.
— Она играет роль при отсутствии органических следов насилия, — пояснил Игорь Бушманов. — При этом любую экспертизу стороны имеют право оспорить.
Приговор Хачатуряну, каким бы он ни был, не повлияет на приговор его дочерей, уверен Игорь Бушманов. Суд присяжных (на нем настаивают адвокаты девушек) может и без него вынести оправдательный вердикт, полагает он. Вместе с тем адвокаты сестер надеются, что приговор Хачатуряну будет обвинительным и поможет его дочерям избежать уголовной ответственности.
— Именно такого исхода мы и ждем от этого суда, — сказал «Известиям» защитник Ангелины Хачатурян Алексей Паршин.
А защитник Марии Хачатурян Ярослав Пакулин не исключил, что в какой-то момент оба дела начнут рассматривать параллельно.