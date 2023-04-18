Убийственный аргумент: зарезанного дочерьми Михаила Хачатуряна судят посмертно

В Бутырском суде 17 апреля началось разбирательство по делу Михаила Хачатуряна, которого в 2018 году убили его дочери. Мужчину посмертно судят за эпизоды сексуального насилия, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и распространение порнографии. Родственники Хачатуряна настаивают на его невиновности и ждут от процесса посмертной реабилитации обвиняемого. Защита же сестер, напротив, надеется, что обвинительный приговор отцу спасет дочерей от уголовного преследования. В перспективах судебного процесса разбирались «Известия».

Прямо в сердце

В Бутырском суде Москвы 17 апреля прошло предварительное слушание по делу убитого в 2018 году дочерьми Михаила Хачатуряна. Тогда тело 57-летнего мужчины со множеством — по разным данным, от 36 до 45 — колото-резаных ранений нашли на лестничной клетке дома на Алтуфьевском шоссе. По подозрению в убийстве тогда задержали дочерей погибшего: 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю Марию. На допросе они сразу признали вину.

Справка «Известий» СК обвинил Крестину и Ангелину в умышленном убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ст. 105 УК). Дело младшей Марии рассматривалось отдельно, ее признали невменяемой. Следствие установило, что в день смерти Михаил Хачатурян вернулся домой после лечения в психоневрологическом центре. Дома он устроил дочерям скандал из-за перерасхода по банковской карте и неубранной квартиры. Вечером того же дня, когда отец заснул в кресле, Мария, Крестина и Ангелина напали на него — они по очереди наносили отцу удары охотничьим ножом и молотком. Михаил Хачатурян проснулся и попытался отбиться, старшая дочь распылила ему в лицо перцовый баллончик. Мужчина выбежал в подъезд. Там Ангелина нанесла последний удар, попав отцу в сердце. После этого девушки попытались инсценировать нападение на них самих — нанесли себе ножевые ранения и вызвали полицию и «скорую».

Уголовное дело против отца Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян было возбуждено в марте 2021 года, спустя три года после его смерти. Изначально Хачатуряну вменяли «истязание» и «насильственные действия сексуального характера». Расследование длилось полтора года — в июле 2022 года СК направил дело в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Однако там посчитали, что следствие упустило несколько важных моментов: в частности, доведение одной из дочерей до попытки самоубийства, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью всем им.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев

Теперь отца посмертно обвиняют в двух эпизодах «насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней», «незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов» и «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении двух и более лиц».

В ходе следствия сестры рассказали, что отец долгие годы издевался над ними и насиловал их. Психиатрическая экспертиза института имени Сербского установила, что девочки страдали от синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства из-за действий отца.

Уголовные дела сестер суд в 2021 году вернул на доследование. Сейчас им запрещено пользоваться телефоном, интернетом, общаться друг с другом, участниками процесса и со СМИ. Но они могут общаться с мамой, учиться и работать.

Отстоять достоинство

Предварительное заседание по делу прошло в закрытом режиме. Его ключевым моментом стал вопрос о создании коллегии из трех профессиональных судей. Ходатайство об этом подали ранее адвокаты Михаила Хачатуряна — так, полагают они, рассмотрение будет более тщательным, а решение суда вызовет больше доверия.

Родные сестры Михаила и другие его родственники настаивают на его невиновности. Чтобы доказать это и реабилитировать его посмертно, они и настояли на возбуждении уголовного дела , рассказал «Известиям» родственник Михаила Хачатуряна Арсен Хачатурян.

— Девочки совершили преступление. Они очерняют человека, которого зверски убили. У нас нет цели засадить их на 15–20 лет, мы хотим отстоять его честь и достоинство, — пояснил он мотивы судебного процесса.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Антон Кардашов

Арсен Хачатурян считает, что экспертизы, которые сейчас есть в деле, факт насилия не подтверждают. Он напомнил, что убийство было совершено по предварительному сговору и все орудия преступления приготовлены заранее, что установлено следствием. Мужчина заявил, что не может говорить о сестрах как о родственницах.

— У нас большая семья, но никто ничего не знал. Они могли бы нам рассказать о своих проблемах, но семейному разговору предпочли заранее спланированное убийство, — сказал он.

В деле нет других доказательств вины Хачатуряна, помимо показаний его дочерей, утверждает адвокат Михаила Хачатуряна Алексей Папенов. Показания сестер — это следственная версия, которая подлежит доказыванию, отметил он, назвав выводы экспертизы необъективными. По его словам, эксперты отталкивались от показаний сестер как от установленного факта.

Он напомнил, что экспертиза обнаружила у Хачатуряна расстройство полового влечения, но в медицинских документах, запрошенных следствием, данных о таком диагнозе нет.

Сейчас в деле учитывается только то, что входит в показания сестер, и никак не оцениваются возникающие противоречия, утверждает он.

— Михаил не был белым и пушистым. Он, конечно, орал на них и непристойно себя вел. Но он не насильник , — сказал адвокат.

Оборона или нападение?

Выдвинутая родными Михаила Хачатуряна версия о растраченных деньгах как мотиве убийства не нашла подтверждения в ходе следствия, рассказал адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер. Переписка девочек, их жалобы друг другу, показания соседей и знакомых — все эти доказательства подтверждают, что насилие было, и не только сексуальное, но и моральное и психологическое, сказал он.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин

По прихоти отца девочки почти не общались с внешним миром и даже не ходили в школу, напомнил защитник. По его мнению, у Хачатуряна были крепкие связи в правоохранительных органах, он не раз угрожал людям оружием без всяких правовых последствий для себя.

— Девочки знали и понимали, что жаловаться бесполезно, тем более в такой ситуации изоляции, — озвучил он версию мотива убийства.

Совершенное сестрами преступление является актом отчаяния и необходимой самообороны, полагают адвокаты дочерей Михаила Хачатуряна. Защита же их отца считает такую квалификацию «юридической манипуляцией».

— Обороняться наступательными согласованными действиями нельзя. А тем более нападать на спящего, — отметил Алексей Папенов.

С этим не согласны адвокаты девушек. Спал Михаил в момент нападения или бодрствовал — не имеет значения, говорят они.

— Есть постановление Верховного суда, согласно которому жертва систематического насилия сама решает, как и в какой момент цепочку насилия прервать, — сказал адвокат Крестины.

Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии, во сне, едва ли можно отнести к необходимой обороне. Это больше похоже на убийство в состоянии аффекта, полагает член адвокатской палаты города Москвы Алексей Якушкин.

Оправдание обвинением

Уголовные дела в отношении умерших обычно прекращаются , рассказал «Известиям» управляющий партнер АБ «Авекс Юст» Игорь Бушманов. Самый последний пример — Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак. Он обвинялся в нескольких эпизодах убийств гастарбайтеров в 90-е годы, но дело прекратили «в связи со смертью обвиняемого». Единственная причина, по которой процесс могут довести до суда, — волеизъявление близких родственников покойного, которые хотят доказать его невиновность, пояснил адвокат.

Ключевым моментом для решения суда он назвал экспертизу, несмотря на то что обычно она расценивается как косвенное доказательство .

— Она играет роль при отсутствии органических следов насилия, — пояснил Игорь Бушманов. — При этом любую экспертизу стороны имеют право оспорить.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

Приговор Хачатуряну, каким бы он ни был, не повлияет на приговор его дочерей, уверен Игорь Бушманов. Суд присяжных (на нем настаивают адвокаты девушек) может и без него вынести оправдательный вердикт, полагает он. Вместе с тем адвокаты сестер надеются, что приговор Хачатуряну будет обвинительным и поможет его дочерям избежать уголовной ответственности.

— Именно такого исхода мы и ждем от этого суда, — сказал «Известиям» защитник Ангелины Хачатурян Алексей Паршин.

А защитник Марии Хачатурян Ярослав Пакулин не исключил, что в какой-то момент оба дела начнут рассматривать параллельно.