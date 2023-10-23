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Сюжет:

Рогов сообщил о попытке отравления российских летчиков тортом в Армавире

Рогов: агент ГУР Украины попытался отравить российских летчиков тортом в Армавире
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Фото: t.me/vrogov
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Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о попытке отравления агентом Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины 77 российских летчиков во время празднования 20-й годовщины их выпуска из Армавирского военного авиационного училища Об этом он написал в своем Telegram-канале в воскресенье, 22 октября.

По информации Рогова, в доставленных на праздник торте и алкоголе содержался яд. К счастью, отравленные продукты не успели попробовать — один из офицеров решил проверить, кто всё это принес.

«Оказалось, что сразу после доставки курьер быстро уехал из Армавира и после этого купил билет на самолет. Доставщик был задержан, им оказался уроженец Мелитополя», — заявил он.

Подозреваемый сознался, что знал о яде в продуктах.

В настоящее время оперативные службы занимаются поиском других диверсантов, причастных к попытке отравления.

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Ранее, 19 октября, в Запорожской области задержали украинца, который готовил диверсию. Стало известно, что деятельность задержанного координировало ГУР минобороны Украины. Мужчина собственноручно изготовил взрывное устройство и собирался с его помощью подорвать колонну российской техники.

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