«Диверсанты для своих целей подкупают или уговаривают даже детей»

Ситуация на линии боевого соприкосновения в зоне СВО определяется не только действиями передовых подразделений, но и обстановкой в тылу. На успехи российских войск на донецком направлении украинские боевики отвечают активной диверсионной работой в тылу ВС РФ. Для совершения терактов командование ВФУ зачастую вербует даже детей, рассказали «Известиям» представители военной полиции. Наши корреспонденты провели несколько дней с «красными беретами» и увидели, как работают блок-посты в непосредственной близости от зоны боевых действий, как проводятся задержания подозрительных лиц в ходе рейдов по местным гостиницам и кафе.

Работа военной полиции на блокпостах

— Здесь мы занимаемся проверкой паспортного режима, документов у военнослужащих, работаем по ориентировкам. И если разыскиваемый проезжает, мы его задерживаем, — объясняет свои текущие задачи военнослужащий военной комендатуры ДНР с позывным Моряк.

Оборудованный блокпост с бетонными укрытиями находится на одной из важнейших транспортных магистралей ДНР. В темноте под желтым светом предупреждающей мигалки видны караваны грузовиков и машин с абсолютно разными номерными знаками — от российских до республиканских и украинских разных лет.

Фото: Дмитрий Астрахань

Бойцы останавливают автомобили, подходят по двое, страхуя друг друга. После проверки документов у некоторых осматривают багажники. Сегодня почти все водители реагируют на проверки спокойно и с пониманием.

Дорога, на которой расположен блокпост, находится недалеко от линии боевого соприкосновения и подвергается периодическим обстрелам. Полотно уже восстановлено, а вот привычное россиянам освещение пока сделать невозможно. На обочине и на зданиях закрытых магазинчиков рядом — следы обстрелов , а цепочка фар замедляющихся перед постом машин уходит в темноту.

Создавать пробку в таком месте опасно, поэтому группы опытных военнослужащих работают слаженно и быстро. Все на блокпосту — с большим боевым и военно-полицейским опытом, по известным им признакам понимают, как не создавать лишних задержек и каким машинам необходимо уделить особое внимание.

На одной из главных транспортных развязок Донецка проходит аналогичная работа.

— Угроза в том, что вражеские диверсионно-разведывательные группы могут со стороны тыла проводить террористические акты, — объясняет боец с позывным Ткач.

Он, как и многие военнослужащие, участвовал в боевых действиях еще в ополчении ДНР с 2014 года и хорошо знает, на что способны украинские боевики.

Фото: Дмитрий Астрахань

По словам военнослужащих, дополнительную угрозу могут представлять и завербованные гражданские лица, которые по заданию украинской разведки наблюдают за передвижением техники или военных колонн, фотографируют объекты и передают врагу информацию.

— Диверсанты, чтобы добиться своих целей, подкупают или уговаривают в том числе и несовершеннолетних, — поясняет Ткач.

Поэтому внимание необходимо не только к автомобилям и самой дороге, но и в населенных пунктах стоит следить за окружающим, особенно на таких важных транспортных развязках.

— Мы вместе с представителями МВД здесь выявляем преступников, которые совершают свои действия, зачастую и против гражданского населения. Поэтому в интересах самого населения, чтоб мы успешно выявляли таких, это общая безопасность, — объясняет военнослужащий с позывным Саид.

Многие жители, особенно в обстреливаемых районах, понимают это, но на удалении от фронта бывают и «косые взгляды», говорит он.

Рейды по общественным местам

На следующий день отправляемся вместе с военнослужащими военной полиции военной комендатуры ДНР и полицией на проверку общественных мест. Цель рейда — выявление и пресечение нарушений режима комендантского часа, введенного на территории ДНР .

Фото: Дмитрий Астрахань

— Это делается для того, чтобы граждане России могли чувствовать себя защищенно. Бывают люди военные, с оружием, все относятся к этому по-разному. Кто-то спокойно, а кто-то, только вернувшись из эвакуации, и для них это непривычно, — рассказывает офицер с позывным Скро.

По его словам, персоналу заведений — кафе, ресторанов, гостиниц — оставляют специальные номера телефонов для вызова групп быстрого реагирования при наличии подозрений.

Бойцы военной комендатуры и полиции получают инструктаж и заходят в холл гостиницы, которая находится неподалеку от линии боевого соприкосновения, в Киевском районе. Управляющая встречает их, как старых знакомых. Оставив пару бойцов комендатуры страховать вход, группа быстро поднимается наверх и начинает проверку документов по комнатам.

— У нас в хостеле живут разные постояльцы. Я только очень рада, что происходит проверка, почти каждую смену ребята приезжают. Я после этого спокойнее сплю, — говорит Ольга, работник небольшой гостиницы.

Фото: Дмитрий Астрахань

Она уговаривает постояльцев открыть двери, безошибочно указывая полицейским на «проблемные» комнаты. За время боевых действий Ольга научилась почти сразу отличать спокойных людей от нарушителей или подозрительных элементов. После короткой проверки из гостиницы выводят несколько задержанных и увозят для дальнейшего разбирательства.

Проверяем также сауну и кафе, но там в момент приезда совместного патруля всё нормально, без нарушений.

Боевые действия всё еще ведутся не просто вблизи крупных городов, а прямо по окраинах Донецка, Горловки, Ясиноватой. Все они — важные транспортные и административные центры, здесь живет много людей. Поэтому безопасность и порядок в тылу, противодействие украинской разведке и диверсантам — одна из важнейших задач, которую выполняют военнослужащие военной комендатуры ДНР во взаимодействии с МВД и другими силовыми структурами.