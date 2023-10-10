Южный фланг Бахмута, откуда открывается дорога на Светлодарск и Горловку, вместе с другими соединениями защищает добровольческий батальон «Эспаньола» . Задача военных — сдерживать «накаты» ВСУ и, когда позволит ситуация, быть готовыми перейти в контрнаступление. «Эспаньола», выполняющая задачи с самого начала СВО, неповторима в своем роде: костяк ее составляют футбольные фанаты со всей России, которые еще вчера могли участвовать в боях друг с другом, а теперь выполняют рука об руку одно общее дело . О том, как уживаются вместе представители различных фанатских движений, в чем может помочь чуйка и что такое «комариный писк», узнал специальный корреспондент «Известий».

Антидроновый зонтик

«Эспаньолой» именовалась шхуна из «Острова сокровищ». Отсюда название и батальона. «Пиратский корабль» — говорят о нем бойцы, отмечая главные составляющие своего «экипажа» — сплоченность, дерзость при выполнении задач, равноправие, а также дух свободы, привнесенный сюда из околофутбольной среды . Командир и основатель батальона — Испанец, в недавнем прошлом капитан морских парусных судов. А также фанат ЦСКА: за плечами более 100 выездов с командой.

Командир и основатель «Эспаньолы», фанат ЦСКА Испанец Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— У нас воюют фанаты всех пяти московских клубов — ЦСКА, «Спартака», «Локомотива», «Динамо», «Торпедо», питерского «Зенита», раменского «Сатурна», екатеринбургского «Урала», волгоградского «Ротора» и других , — рассказывает Испанец, при этом мы находимся с ним на том самом южном фланге, на линии Клещеевка – Курдюмовка. — Есть и обычные парни, не имеющие отношения к движению болельщиков, — учителя, водители, студенты, бизнесмены . Нашим девизом стали собирательные кричалки красно-белых и красно-синих: «Один за всех и все за одного» и «Не отступать и не сдаваться».

Батальон включает в себя разведчиков, штурмовиков, артиллеристов, снайперов, группу радиоэлектронной борьбы, БПЛА.

— Главное сейчас — закрыть небо , — делится командир. — Создать антидроновый зонтик и постоянно совершенствоваться в этом направлении. Как много бы ни было пехоты, как хорош бы ни был спецназ — «птичкам» всё равно . Группой в 100 человек, как во времена Великой Отечественной, в атаку просто так не пойдешь: всех сразу накроет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

По словам командира роты технической разведки, киберспортсмена с позывным Гора, наибольшие проблемы в последние месяцы на фронте создают FPV-дроны, или «камикадзе», которые ВСУ использует тысячами . Их цель — движущаяся техника, орудия, пулеметные гнезда. Управление происходит с помощью виртуальных очков (отсюда и аббревиатура — First-Person-View, «вид от первого лица»). Скорость такого коптера — до 100 км/ч, скрыться от него практически невозможно .

— В нашем арсенале тоже есть свои FPV , — рассказывает Гора. — Пока у ВСУ перевес по этой части. Недавний пример: 26 украинских «камикадзе» за три часа на одной из линий . Но мы тоже сложа руки не сидим. Из последних результатов: поражение иностранной турели — автоматического пулемета — и бронетранспортера западного производства М-113 .

Забивы, накрывы, пересечения

Снайперу Чернике — «немного за двадцать», как говорит она . Лицо спрятано под балаклавой. Пистолет ПМ в кобуре. Нож в ножнах. Хаки-панама. Выбритые виски — для удобства, на передовой не до ухода за волосами. Разгрузка. И винтовка. К фанатскому движению никакого отношения не имеет, пришла сюда, потому что оказались близки ценности коллектива , среди которых в том числе строгий запрет на алкоголь. «Пьяный солдат — уже не солдат» — объясняет она.

Передвигается Черника на квадроцикле.

— Где научилась? — спрашиваю я.

— Здесь, — отвечает она. — И обращению с оружием, и корректировке целей, и другим навыкам.

Снайпер Черника Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Среди последних задач, которые выполнила Черника с побратимами, — корректировка огня, во время которой удалось поразить четыре единицы вражеской техники.

— Жалеете девушку , не пускаете в самое в пекло? — интересуюсь я у ребят, которые с ней рядом.

— Она сама не отсиживается , — следует ответ. — На равных с парнями на передовой и в тылу. Боец есть боец .

Околофутбольное прошлое фанаты вспоминают с ностальгией. У каждого за плечами — десятки драк , среди которых забивы — бои по договоренности, пересечения — спонтанные сражения в день дерби, накрывы — выслеживания и внезапные нападения.

У командира разведки Вячеслава, позывной Выходной, переломан нос. След тех самых памятных дней. Болеет он за ЦСКА. Занимался тайским боксом, самбо, дзюдо. Из ярких эпизодов околофутбола рассказывает историю, как однажды после прыжков с парашютом их накрыла на аэродроме группа красно-белых.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

— Нас было меньше раза в четыре. Но мы сами пошли в атаку, — делится Выходной. — Показали силу духа. И хоть проиграли, но такое поражение оказалось слаще победы.

Сила духа — главное, что требуется и в зоне боевых действий , отмечает Вячеслав. Только уже в большей мере .

— Я научился здесь не оценивать человека по внешним данным. Нередко простой обычный парень оказывается внутренне сильнее накачанного бойца в татуировках, — продолжает он. — А еще, например, начинаешь понимать, что такое чуйка. Объяснить это логически трудно, но человек ощущает, что его ждет ранение или гибель. У нас в связи с этим есть правило: если чувствуете неладное — говорите! Наш общий брат — Крейзи, перед заданием, ставшим для него последним, почувствовал тревогу и даже не хотел выходить, хотя всегда рвался в бой. В тот день его не стало. Теперь понимаем: не досмотрели, не увидели.

«Комариный писк»

Вместе с Испанцем на «буханке» выезжаем на позиции, туда, где по заранее определенным целям должна отработать артиллерия. Окна машины распахнуты — внимательно прислушиваемся к звукам извне. Опасность всё та же — «камикадзе». Шум винтов их, похожий на писк комара, не спутаешь ни с чем . А еще распознать его присутствие можно по треску автоматов: начали палить — значит, наши засекли его и пытаются сбить. Услышал то или другое — немедленно открывай двери и вались на землю.

На место добираемся без происшествий. Только выходим, первый совет — «Смотреть под ноги!». А лучше ступать шаг в шаг: вчера ровно сюда прилетела кассета, часть боезаряда разорвалась, часть — нет .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Укрываемся в разрушенном доме.

Краткую экскурсию по месту дислокации проводит бывший футбольный хулиган Туман, ныне — номер артиллерийского расчета гаубицы Д-30.

— Вот кухонька, горячее готовим на газовой горелке, — рассказывает он. — Тут, в ящиках для патронов, продукты: крупы, хлеб, чай, кофе. Приходится держать взаперти, потому как мыши грызут всё. Даже сигареты. С обеспечением, кстати, всё в порядке, помогают братья со всей страны. В подвале у нас бомбоубежище, перекрытия крепкие, выдержат авиаудар. А вот здесь — кабинет, в который я как фанат «Спартака» ни ногой! Потому что чувствую опасность, еще большую, чем со стороны ВСУ, — рассказывает в шутку Туман, светя фонарем в бетонную комнату, где во всю стену красуется красно-синий флаг ЦСКА .

Артиллерист, болельщик «Спартака» с позывным Туман Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Беседу нашу прерывает тот самый «комариный писк» за окном — в гости пожаловали FPV. На слух насчитываем не меньше трех. Бойцы бросаются к проемам с автоматами. Но попасть из АК в такую цель — всё равно что поразить натурального комара в небе, затруднительно . Скоро раздаются один за другим три разрыва. Как позже выяснится, ударили «камикадзе» по позициям смежников.

Некоторое время выжидаем и выходим вереницей к гаубице. Цель — минометная точка противника. Парни выкатывают три 122-миллиметровые болванки. Испанец достает из внутреннего кармана маркер и выводит на металле: