В Запорожской области задержали украинца за попытку совершить диверсию
В Запорожской области задержан украинец, который осуществлял подготовку к диверсии. Об этом 19 октября сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.
Установлено, что деятельность задержанного координировало Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины.
Мужчина планировал заложить самодельное взрывное устройство на маршруте движения колонны российской военной техники. В отношении него возбуждено уголовное дело о диверсии (по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ).
«В ходе обысков по месту проживания подозреваемого обнаружены и изъяты: 18 минометных снарядов калибра 82 мм, один минометный снаряд калибром 120 мм, взрывчатое вещество массой 0,3 кг, а также детонаторы», — уточняется в сообщении ФСБ.
Ранее в этот день был задержан житель Владивостока по подозрению в госизмене и передаче разведывательным службам Украины информации о военно-промышленных предприятиях на территории Приморского края. Мужчина находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).