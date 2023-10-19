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В Запорожской области задержали украинца за попытку совершить диверсию

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Фото: ФСБ РФ
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В Запорожской области задержан украинец, который осуществлял подготовку к диверсии. Об этом 19 октября сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

Установлено, что деятельность задержанного координировало Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины.

Мужчина планировал заложить самодельное взрывное устройство на маршруте движения колонны российской военной техники. В отношении него возбуждено уголовное дело о диверсии (по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ).

«В ходе обысков по месту проживания подозреваемого обнаружены и изъяты: 18 минометных снарядов калибра 82 мм, один минометный снаряд калибром 120 мм, взрывчатое вещество массой 0,3 кг, а также детонаторы», — уточняется в сообщении ФСБ.

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Ранее в этот день был задержан житель Владивостока по подозрению в госизмене и передаче разведывательным службам Украины информации о военно-промышленных предприятиях на территории Приморского края. Мужчина находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

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