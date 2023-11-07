Великая репрессия: в МИД РФ допустили рост политических преследований на Украине

Владимир Зеленский может начать преследования оппонентов и приступить к зачистке политического поля в преддверии возможных президентских выборов на Украине в 2024 году, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его оценке, Зеленский, несмотря на неудачи ВСУ на поле боя, вряд ли сядет за стол переговоров с Россией. Эксперты при этом подчеркивают, что рост критических замечаний в адрес действующего руководства Украины со стороны главкома ВСУ Валерия Залужного и решение бывшего советника главы офиса президента Алексея Арестовича баллотироваться на главный пост страны — попытка американцев найти возможные альтернативы Зеленскому. Однако они допускают, что пока решение заменить его на кого-то другого в Вашингтоне не приняли.

Конкуренты Зеленского

До президентских выборов на Украине, если они будут проведены в срок, осталось менее шести месяцев. Однако до сих пор парламент страны не объявил дату.

Тем не менее уже сейчас стали появляться первые штрихи возможной предвыборной гонки. 1 ноября экс-советник главы офиса президента Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. — «Известия») заявил о планах баллотироваться на главный пост страны. В этот же день в своем Telegram-канале он опубликовал программу, состоящую из 14 пунктов, в которой, в частности, говорится о разрешении украинского конфликта по формуле экс-госсекретаря США Генри Киссинджера: членство Киева в НАТО в обмен на отказ от возвращения утраченных территорий силовым путем. При этом бывший сторонник политики Зеленского с недавних пор стал прямо указывать на ошибки украинского контрнаступления, призывать к смене власти в стране и даже миру с Россией.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Впрочем, в МИД РФ выпады Арестовича в адрес Зеленского не считают признаками смены курса в Киеве. Напротив, в Москве полагают, что в преддверии украинских выборов в стране могут разразиться новые репрессии и преследования инакомыслящих.

— Очередную перепалку внутри украинского паблика мы рассматриваем скорее как рост внутриполитического напряжения в ожидании внутренних трансформаций, которые, однако, могут вылиться в очередную «охоту на ведьм» и волну репрессий, — заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. — Зеленский склонен к организации преследований оппонентов и зачистке политического поля вокруг себя любыми методами. Ее жертвами уже стали многие выразители несходного с ним мнения. Могут появиться и новые.

При этом Мирошник подчеркнул, что в ближайшее время не стоит ожидать мирных переговоров между РФ и Украиной.

— Сегодня нет оснований говорить об этом. К этому не располагает ни крайне ограниченная субъектность как Зеленского, так и украинской власти в целом, ни тот факт, что Зеленский законодательно запретил себе вести подобные переговоры и никаких отмен этого запрета мы не наблюдали, — отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Global Look Press/IMAGO/Eric Lalmand

О том, что Зеленский не склонен к компромиссам, говорят и его экс-оппоненты на Украине. В конце октября в немецкой газете Welt вышло интервью бывшего генпрокурора Юрия Луценко (сейчас сотрудничает с экс-президентом Украины Петром Порошенко) под заголовком: «Зеленский правит как авторитарный человек, единолично принимающий решения». Однако наибольший шум произвело интервью главкома ВСУ Валерия Залужного изданию The Economist, опубликованное 1 ноября. В нем украинский генерал прямо заявил, что «глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет» и ситуация на поле боя фактически зашла в тупик. Кроме того, он, по сути, признал, что Украина терпит большие потери.

Кого поддерживают США

Заявления Залужного разожгли партийные страсти в американском парламенте, где обсуждается вопрос дальнейшей помощи Украине. Республиканцы утверждают, что комментарии главкома могут стать поводом переосмыслить американскую поддержку Киева. Так, член сената от Республиканской партии Джош Хоули заявил, что откровенность Залужного «проделала большую дыру» в политике президента США Джо Байдена, который выступает за продолжение поддержки Украины.

На этом фоне в экспертной среде всё чаще задаются вопросом, пройдут ли выборы президента на Украине в 2024 году и какого кандидата поддержат США. Первый тур должен состояться 31 марта, второй (в случае назначения) — 21 апреля. Впервые о возможности организации выборов президента заговорили летом 2023 года, когда Верховная рада отменила выборы в парламент, которые должны были состояться в конце октября. В офисе Зеленского заявляли, что провести президентские выборы невозможно из-за технических сложностей: нехватки средств, трудностей в организации агитационной кампании и голосования среди участников боевых действий, а также из-за проблем с обеспечением безопасности.

Бойцы ВСУ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Однако вскоре после визита в Киев сенатора Линдси Грэма — ярого сторонника поддержки Украины — Владимир Зеленский допустил, что, несмотря на трудную ситуацию, выборы всё же могут состояться, и даже пообещал выставить свою кандидатуру. В конце октября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Киев хочет изучить опыт организации выборов в других странах во время боевых действий. При этом 3 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский рассматривает «все за и против» проведения выборов.

Аналитики полагают, что публичная критика Зеленского нужна американскому истеблишменту для того, чтобы окончательно решить, поддерживать ли его кандидатуру на выборах. Недавние заявления Арестовича и Залужного — признак того, что США вскоре могут частично сменить курс в отношении украинского конфликта, заявил «Известиям» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

— Арестович нужен, потому что американцы прощупывают почву для определенной смены украинского курса, и они это делают давно. Думаю, США хотели видоизменить его до конца октября, но из-за палестинских событий это отложили. Но сейчас они будут этим заниматься, — отметил Брутер. — Я думаю, что интервью Залужного показывает, что он готов стать президентом и что его видят в таком качестве, однако пока решений никаких не принято. Но Залужный по своей фактуре — это кандидат номер один.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Член совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько полагает, что американцы могут рассматривать кандидатуры Зеленского и Арестовича, поскольку США и Украине нужна временная передышка.

— Но это не будет попыткой разрешить конфликт, а слегка его «подморозить», чтобы потом в удобный момент снова «поджечь» его. После того как пройдут выборы в США, России и Украине этот конфликт разгорится с новой силой, — заявил Безпалько «Известиям». — Залужный — креатура США. Это фигура, которую выставляют в качестве некой альтернативы.

При этом Безпалько полагает, что Зеленскому будет сложно устранить своих потенциальных конкурентов. Эксперт не исключает, что американцы могут поддержать кандидатуры «старых» политиков, таких как Петр Порошенко, экс-премьер Украины Юлия Тимошенко и даже мэр Киева Виталий Кличко.