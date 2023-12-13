Обещанного два года жмут: Украина теряет поддержку США

Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с Джо Байденом в попытках выбить финансирование для Украины. По итогам переговоров Белый дом объявил о выделении пакета помощи на $200 млн, а в сенате дали понять: до конца года утвердить следующие пакеты не получится. Американские эксперты полагают, что США в итоге попытаются склонить Украину к мирным переговорам, однако не ожидают, что Зеленский на это пойдет. О проблемах в коммуникации Киева и Вашингтона — в материале «Известий».

$200 млн долларов помощи

Президент Украины прибыл в Вашингтон, где у него прошло сразу несколько встреч с американским руководством, конгрессменами и президентом Джо Байденом.



Последняя, конечно, стала ключевой, поскольку на кону стоит судьба продолжения финансовой и военной поддержки со стороны американцев, которая и без того существенно сократилась за последние месяцы.



Впрочем, результат для Киева сложно назвать утешительным: Белый дом заявил, что подписал указ о выделении Украине пакета помощи на $200 млн. Учитывая, что в конгрессе сейчас обсуждается законопроект, предусматривающий поддержку в $61 млрд, сумма, конечно, вряд ли отвечает ожиданиям киевских властей.



Зеленский же заявил, что хочет «быстрее работать с замороженными российскими активами». На Западе обсуждался такой вариант, однако там не существует юридической базы, опираясь на которую можно было бы изъять эти активы.

До переговоров с Байденом Зеленский успел на закрытой встрече пообщаться с американскими конгрессменами. О деталях беседы, кроме отдельных новостей, например о том, что Киев рассматривает возможность призыва на военную службу мужчин старше 40 лет, не сообщалось. Однако, судя по реакциям самих членов конгресса, консенсус на ней достигнут не был.

Так, сенатор-демократ Чак Шумер после встречи сообщил журналистам: Зеленский «сказал, что он может выиграть». А вот сенатор-республиканец Эрик Шмитт считает, что на встрече не прозвучало ничего нового. Британская The Guardian также пишет, что призыв Зеленского не тронул сенаторов-республиканцев.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Белый дом «не предоставил четкой стратегии, <…> не объяснил, в чем заключается конечная цель» на Украине. Кроме того, он сказал, что администрация Байдена «не сделала каких-либо шагов» для решения вопроса с безопасностью на южной границе, что, безусловно, также затрудняет переговоры демократов с республиканцами.

Однако, вероятно, в виде символического знака поддержки в день визита Зеленского США расширили антироссийский санкционный список. В него дополнительно вошли десятки физических и юридических лиц. В том числе в него включены около 240 структур, которые, в том числе, базируются в Киргизии, Китае, ОАЭ, Сингапуре, Таджикистане, Турции, Швейцарии, Кипре, на Мальдивах и острове Джерси.

Зачем Зеленский прилетел в США

Еще до этого Зеленский успел встретиться с министром обороны США Ллойдом Остином и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Чарльзом Брауном.

«Я благодарен США за выполнение наших договоренностей, особенно по усилению противовоздушной обороны, а также министру Остину и генералу Брауну за их личное лидерство», — написал украинский президент в Telegram.

Зеленский из раза в раз повторяет слова благодарности в адрес западных спонсоров после того, как на саммите НАТО в июле этого года, на котором Киев не получил никаких дополнительных обещаний относительно конкретных перспектив членства, на тот момент министр обороны Великобритании Бен Уоллес дал понять, что страны Запада не интернет-площадки, а сама Украина должна быть более благодарной.

В этот раз у президента Украины есть гораздо больше причин демонстративно проявлять дипломатичность и вежливость: сейчас на кону стоит финансовая и военная помощь Киеву на будущий год. Особенно это актуально для него на фоне явного снижения интереса западной аудитории к военному конфликту, а также заминок в финансировании, которые все больше становятся большой проблемой для Киева.

В частности, США не могут согласовать помощь Украине с конца сентября. Байден лично просил конгресс одобрить пакет в $106 млрд, из которых $61,4 млрд предназначались Киеву, еще $14,3 млрд — Израилю, остальные средства должны были пойти на обеспечение безопасности США на южной границе (это одно из ключевых требований республиканцев) и интересов страны в АТР.

На прошлой неделе процедурное голосование по этому законопроекту провалилось. А уже 14 декабря американские законодатели завершат год и уйдут на рождественские каникулы, что для Украины может означать только одно: вернуться к рассмотрению этого документа конгресс сможет не раньше января. Байден уже пытался склонить конгрессменов одобрить помощь до этого момента, мотивируя это тем, что снижение уровня поддержки со стороны США может спровоцировать аналогичные процессы и среди других союзников.

— Если мы откажемся [от помощи Киеву] сколько наших европейских друзей продолжат выделять средства и какими объемами? Это слишком серьезно, — заявил Байден.

12 декабря стало известно, что США планируют выделить Киеву еще два пакета военной помощи до конца 2023 года, после чего средства на эти цели будут полностью исчерпаны. Однако одобрить пакет до конца года, скорее всего, все равно не получится. Об этом по итогам встречи с Зеленским заявил лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл.

— Белому дому, возможно, не придется принуждать Украину к переговорам с Москвой, поскольку Киев сам предположил, что Вашингтон — не надежный источник поддержки. Даже если США попытаются заставить президента Зеленского сесть за стол переговоров, вполне вероятно, он отвергнет такие требования и решит продолжить борьбу, утверждая при этом, что Украина будет упорно защищать страну, даже если другие ее оставят, — сказал «Известиям» профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

Республиканцы против выделения денег Украине

В сложившейся ситуации нынешняя поездка Зеленского в Вашингтон выглядит последней отчаянной попыткой выбить финансирование, без которого ВСУ могут оказаться не в состоянии продолжать вести боевые действия.

США рассматривают приглашение Зеленского в Вашингтон как попытку в очередной раз продемонстрировать миру приверженность поддержке Украины на фоне провала контрнаступления ВСУ, чего не отрицают уже даже украинские официальные лица.

— В то время как Россия наращивает удары против Украины с использованием ракет и дронов, лидеры обсудят неотложные нужды Украины и жизненно важное значение продолжающейся поддержки США в этот критический момент, — заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Критичность момента состоит еще и в том, что США сейчас пытаются определить дальнейшую стратегию ведения конфликта. От этого, собственно, зависит, куда пойдут деньги, если они все же будут выделены. The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников пишет, что США советуют Киеву после провального контрнаступления перейти к обороне с целью склонить Россию к переговорам в конце 2024 — начале 2025 года.

В среде республиканцев же мнение отличается: часть членов партии уверяют, что в любом случае конфликт на Украине не закончится на условиях, которые сейчас Киев видит как свою конечную цель.

— По вопросу Украины все знают, что это должно будет закончиться переговорами. Идея о том, что Украина собирается вернуться к границам 1991 года, нелепа, никто в нее не верил, — заявил в эфире CNN сенатор от штата Огайо Дэвид Вэнс.

Позже он же назовет визит Зеленского в США «позорным фарсом». Спикер палаты представителей Майк Джонсон и лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл 5 декабря заявляли, что готовы продолжать финансирование Украины только при решении миграционного вопроса.

— Я прямо сказал [помощнику президента США по нацбезопасности Джейку] Салливану, что существуют важные вопросы, на которые необходимо ответить, прежде чем продолжать переговоры. Среди них — какова цель? Какова конечная цель [США] на Украине? Как мы собираемся осуществлять надлежащий надзор за средствами, драгоценным сокровищем наших налогоплательщиков? — заявил Джонсон.

Есть ли цель на 2024 год?

Вопрос о корректировке целей Украины уже некоторое время обсуждается среди политиков и экспертов. Многие признают, что изначально заявленные задачи, которые ставили перед собой ВСУ, то есть выход на границы 1991 года, нуждаются в пересмотре. На прошлой неделе министр обороны Украины Рустем Умеров во время визита в США в составе делегации заявил, что у Киева есть план продолжения военных действий на 2024 год.

При этом внутри Украины возобновилась политическая конкуренция, от которой истеблишмент в начале спецоперации отошел ради сплоченного ответа. Сейчас же все более очевидно, что политики начали вести свою игру: главком Валерий Залужный в интервью британским СМИ заявляет о тупике на линии фронта, Зеленский публично с ним не соглашается, мэр Киева Виталий Кличко также все более активно критикует президента и выступает в поддержку главнокомандующего.

Недавний скандал вокруг постов в соцсетях депутата Марьяны Безуглой о том, что Залужный не смог представить план действий в противостоянии с Россией на 2024 год, косвенно указывает на упаднические настроения в украинской столице после неудач летне-осенней военной кампании ВСУ.

Наиболее откровенно по этому поводу высказался депутат Верховной рады Давид Арахамия: «Такого плана [военных действий на 2024 год] ни у кого нет в стране на самом деле». Примечательно, что Зеленский в начале ноября говорил: у него имеются такие документы и на этот, и на следующий год.

США готовят Украину к переговорам?

Другая проблема, с которой сталкивается Киев на пути к финансированию из США, — снижение к теме Украины интереса американской общественности, у которой появляется все больше вопросов по поводу того, как расходуются деньги, выделенные из бюджета. Так, по данным Financial Times, 48% американцев считают, что Вашингтон тратит слишком много средств на помощь иностранным государствам, согласны же с расходами 27%. Недостаточной помощь считают лишь 11% американцев.

Все это заставляет аналитиков предполагать, что Вашингтон может в будущем перейти к давлению на Киев с целью принудить его к переговорам. Однако, как говорит «Известиям» политолог, экс-советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии Джим Джатрас, саму концепцию такого «давления» в обществе понимают не совсем правильно.

— Хотя США понимают, что Украина не может выиграть, они не признают победы России и не примут урегулирования, которое будет честно уважать российские интересы. Скорее, учитывая приоритет Израиля и долгосрочную ориентацию на конфронтацию с Китаем, цель Вашингтона состоит в том, чтобы отодвинуть Украину на второй план, заморозить конфликт таким образом, чтобы предотвратить полный ее крах. Это означает, что нужно убедить Россию отказаться от использования своего военного преимущества в ложном ожидании того, что Запад теперь готов заняться законными проблемами безопасности России. Это будет обман по образцу Минских соглашений, — считает Джатрас.

При этом, вполне вероятно, в случае поражения Байдена на предстоящих в 2024 году президентских выборах республиканцы и Дональд Трамп (как самый яркий на сегодня кандидат от партии) будут искать способ урегулирования конфликта на Украине, чтобы сосредоточиться на потенциальном конфликте с Китаем, говорит главный редактор журнала Corvet Джереми Кузмаров.

— Администрация Байдена идеологически и политически привержена победе Украины и, возможно, менее склонна к переговорам. Зеленский становится все более непопулярным на Украине, и, учитывая гибель многих молодых людей в конфликте, а также перспективу вербовки пожилых людей для участия в боевых действиях и мятежей в украинской армии, он или его преемник могут быть вынуждены вести переговоры, особенно если они больше не смогут полагаться на военную помощь США, — сказал он «Известиям».

Сложность здесь заключается в том, что Зеленский законодательно запретил вести переговоры с российским руководством. И этот момент, учитывая ситуацию в зоне боевых действий, очевидно, начинает раздражать партнеров Киева. В западных СМИ Зеленский уже предстает в образе покинутого лидера, а сам президент Украины чаще стал получать отказы в просьбах выступить с обращением или о личной встрече.

11 декабря директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что западные страны начинают более активно обсуждать необходимость заменить Зеленского. По этим данным, среди альтернатив рассматриваются главком Залужный, бывший советник офиса президента Алексей Арестович (в России внесен в перечень террористов и экстремистов), мэр Киева Виталий Кличко и глава офиса президента Андрей Ермак.