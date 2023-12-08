Пушки вместо масла: Финляндия намерена снабжать снарядами Украину

Финляндия намерена организовать производство снарядов для Украины. Министр обороны страны Антти Хакканен сообщает, что на производство боеприпасов будут отведены десятки миллионов евро. Хельсинки озабочен тем, что Евросоюз оказался не способен выполнить свои же собственные обещания Киеву по поставкам снарядов и желает по мере возможности исправить эту ситуацию. Пример финнов вдохновил их южных соседей и партнеров — эстонцев, намеревающихся начать собственное производство артиллерийских боеприпасов. И снаряды эстонского производства, судя по всему, тоже могут со временем оказаться на Украине. Подробности — в материале «Известий».

Производители снарядов нагреют руки

Финляндия уже выделила Украине на военные нужды около €1,5 млрд. Финские власти признают, что поставляют гранаты, различное вооружение, транспортные средства и «нелетальные материалы». Не далее как две недели назад было объявлено, что Суоми направит Киеву очередной пакет военной помощи на €100 млн, конкретное содержание которого, впрочем, держится в секрете. «На карту в оборонной борьбе Украины поставлены перспективы безопасности в Европе и Финляндии в текущем десятилетии. Вместе с нашими союзниками мы остаемся непоколебимыми в нашей приверженности поддержке украинцев», — пафосно заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен. А на днях он пообщался с финским изданием Italehti и сообщил, что Хельсинки готов еще значительно расширить военную помощь Украине — за счет поставок боеприпасов для артиллерии.

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По словам финского министра, окончательно план поставок снарядов для Украины будет доработан в ближайшие дни, и, как выразился Кайкконен, «украинцы, таким образом, получат от финнов ценный и необходимый рождественский подарок». Точная стоимость «подарка» не раскрывается, но министр дал понять, что он обойдется финскому налогоплательщику в миллионы евро. Эти деньги получит, в частности, компания Nammo Lapua, занимающаяся производством 155-мм снарядов. Данная компания, завод которой находится в финском городе Састамала, принадлежит финской группе Patria и норвежскому государству. Клиентами Nammo Lapua являются Силы обороны Финляндии и другие заказчики из стран западного блока. До сих пор компания не отправляла свою продукцию на Украину.

Недавно финское издание Ilta Sanomat опубликовало репортаж с артиллерийского завода в Састамала. «Мы являемся крупнейшим независимым оператором НАТО в военной промышленности», — с гордостью говорит Раймо Хеласмяки, генеральный директор Nammo Lapua.

У предприятия сейчас нет проблем — спрос на его продукцию на фоне украинского конфликта вырос до рекордного уровня. Поэтому завод расширяет производство — с февраля 2022-го он увеличил количество своих сотрудников на 70 %. Один из таких «новобранцев» по имени Янне Паависто сообщил журналисту, что имеет большой опыт работы в металлургической и химической промышленности и пришел на предприятие в Састамала по зову «патриотического призвания». Нынешнюю свою работу Паависто оценивает как «сложную и интересную».

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Начальник производства Рони Лаппалайнен внимательно следит за качеством работ, за тем, чтобы небезопасный процесс шел без ЧП и накладок. На предприятии журналисту Йоуко Юонала рассказали, что в настоящее время основную массу поставок снарядов для армии Украины выполнили США — они отправили Киеву более двух миллионов боеприпасов калибра 155 мм. Суммарная мощность же производства 155-мм снарядов по всему Евросоюзу оценивается в 300–400 тыс. в год. В связи с этим в Nammo Lapua расценивают свои перспективы более чем радужно — там рассчитывают на дальнейшее повышение объема заказов. Юонала отмечает, что большинство персонала завода составляют молодые здоровые мужчины. Но участие в военных сборах им не грозит, поскольку они всецело зарезервированы для «ответственных работ» на производстве боеприпасов.

Italehti с тревогой цитирует украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, недавно сказавшего, что Евросоюз, вероятно, не выполнит свое весеннее обещание за год произвести для Киева в общей сложности миллион артиллерийских снарядов. Как уточняет Bloomberg, в ЕС смогут произвести не более 30% от обещанного. «До февраля 2022 года один 155-мм снаряд стоил около $2100. В настоящее время он стоит около $8400», — заявил недавно голландский адмирал Роб Бауэр, председатель военного комитета Североатлантического альянса на промышленном форуме НАТО в Швеции. Представители европейских компаний, занимающихся изготовлением снарядов, утверждают, что их заводы работают на полную мощность. Объемы выпуска боеприпасов не нарастить без расширения производственных мощностей — чего и требуют от фабрикантов политики.

Гладко было на бумаге

Евросоюз выделил для обеспечения поставок боеприпасов ВСУ €2 млрд, «вынутых» из Европейского фонда мира. Всего из запасов стран ЕС Украина получила уже не менее 300 тысяч единиц боеприпасов. Однако сами «торговцы смертью» обеспокоены тем, что после окончания боевых действий на Украине спрос на боеприпасы со стороны правительств упадет. Поэтому они ждут от государств ЕС финансовой помощи для строительства новых заводов или гарантий будущих заказов. «Мы не можем сделать это без долгосрочного видения спроса — это не розничная торговля», — заявил в октябре в беседе с The Wall Street Journal генеральный директор финского производителя оружия Patria Эса Рауталинко. Он пояснил, что на ввод новых заводов в эксплуатацию потребуется от двух до пяти лет.

Фото: TASS/HANNIBAL HANSCHKE

Минувшей осенью главный чиновник по закупкам Министерства обороны США Билл ЛаПланте призвал страны ЕС подписывать больше контрактов с ВПК. При этом американцы с недавних пор считают, что при формировании военных заказов следует иметь в виду и возможное разрастание ближневосточного конфликта. Однако, по мнению Рауталинко, значение этого конфликта еще не вызвало дискуссий в военной промышленности Евросоюза — там пока в большей степени видят в нем проблему лишь Израиля и США. Кроме того, по его словам, даже если в ближайшее время Евросоюзу и США удастся существенно нарастить мощности своих военных заводов, сохранится проблема нехватки сырья.

Одним из важнейших материалов, используемых в производстве боеприпасов, является вольфрам. В настоящее время 12% этого тяжелого и твердого металла, добываемого в мире, используется именно в военной промышленности. При этом 85% мирового вольфрама добывает Китай. Если же к Китаю добавить Россию, то их совокупные объемы добычи вольфрама достигнут 90%. Также ЕС и США получают этот металл из Вьетнама, Боливии, Австрии и других стран — но их ресурсы невозможно сравнить с китайскими. «Все сейчас увеличивают мощности по производству боеприпасов, но вольфрама нет. Вольфрам поступает из юрисдикций, от которых вам, возможно, придется защищаться в будущем», — сказал изданию Nikkei Asia исполнительный директор горнодобывающей компании Almonty Industries (штаб-квартира которой находится в канадском Торонто) Льюис Блэк.

В октябре Пекин ограничил экспорт графита, используемого в аккумуляторах электромобилей. Китай производит 65% мирового графита, и введенная им мера больно ударила по производству автомобилей в Западной Европе. Памятуя этот свежий пример, военные промышленники из Евросоюза откровенно говорят, что на китайский вольфрам они особо не рассчитывают. Свои надежды они связывают с Almonty Industries, пытающейся возобновить добычу вольфрама на руднике Сандонг в Южной Корее, закрытом в 90-х. В проект вложился немецкий национальный банк развития KfW — кредитом в $75,1 млн. «Когда этот рудник откроется, от 30 до 35 процентов вольфрама будет поступать из-за пределов Китая», — говорит Блэк. Пока же, по его мнению, западноевропейская промышленность может столкнуться не только с прекращением экспорта китайского вольфрама, но и с другим «плохим сценарием» — когда цена на вольфрам упадет настолько низко, что никто не сможет конкурировать с китайской продукцией. В этом случае добыча вольфрама потребует крупных государственных субсидий.

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Официальные лица ЕС, как и следует ожидать, оценивают перспективу производства боеприпасов более оптимистично. Так, в ноябре член Еврокомиссии по вопросам рынка Тьерри Бретон заявил, что производственный потенциал военных предприятий в ЕС к весне 2024 года достигнет 1 млн артиллерийских снарядов в год. По оценке Бретона, к концу будущего года этот показатель составит даже 1,3–1,4 млн снарядов. Бретон отметил, что пришел к такому выводу, посетив военно-промышленные компании в пятнадцати странах ЕС. В то же время, по словам еврокомиссара, «проблема» заключается в ситуации с контрактами в целом, поскольку около 40% производимой там военной продукции поставляется за пределы ЕС — в третьи страны. По словам Тьерри Бретона, он предложил поставить в приоритет именно поставки Украине, но Совет ЕС не поддержал его. Кроме того, страны Евросоюза сейчас не заключают достаточного числа контрактов на производство снарядов. «Мы шаг за шагом строим европейский рынок обороны. Подписание контрактов позволит ускорить наши поставки Украине», — подчеркнул Бретон. По его словам, ЕС может быстро создать дополнительные мощности, но для поставок Украине на первом месте должна быть политическая воля.

Пример финнов воспламенил эстонцев

В Хельсинки заявляют, что осознают все эти проблемы, но полны решимости продолжать помогать Киеву. И вот сейчас, по словам Антти Кайконнена, Финляндия обратилась как к НАТО, так и к ЕС с просьбой увеличить «летальную поддержку» Украины. Финский министр обороны выражает надежду, что показанный его страной пример побудит и другие государства ЕС и НАТО выполнить свои обещания по увеличению производства артиллерийских боеприпасов для Украины.

Кайкконен утверждает, что Финляндия нуждается в оружии не только для того, чтобы снабжать им Украину, но и для обеспечения собственной безопасности. Поэтому, по его словам, государству необходимо пополнить запасы боеприпасов, приобрести орудия, танки и многое другое.

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Эстония связана с Финляндией как экономически, так и политически. И многие шаги «старшего брата» Таллин склонен повторять. Полтора месяца назад Министерство обороны Эстонии объявило о решении создать военно-промышленный парк для производства боеприпасов, в котором смогут участвовать как местные, так и зарубежные предприниматели. «Правительство приняло решение создать оборонно-промышленный парк. Мы видим, что он понадобится в первую очередь для производства боеприпасов. В парке также предусмотрены опасные зоны, необходимые для обращения со взрывчатыми веществами и взрывоопасными материалами. Если все пойдет хорошо, то через два или два с половиной года мы сможем подготовить парк и там уже можно будет начать деятельность», — сообщил сотрудник эстонского Минобороны Индрек Сирп.

По его словам, в этом «парке» будут производиться патроны, артиллерийские снаряды и мины. «Мы считаем, что это должна быть отрасль, способная работать на экспорт. Производить боеприпасы только для эстонского рынка нерентабельно», — отмечает Сирп. Он советует предложить производственные площадки компаниям, уже признанным на рынке оружия, чтобы они завели свои филиалы и в Эстонии. «Мы уже общались как с эстонскими предприятиями, так и с зарубежными. Интерес есть как тут, так и там. Уже два, три, четыре предприятия заявили нам о своих планах более конкретно. Эти переговоры продолжаются. Была речь о производстве и патронов, и снарядов, и мин. Но конкретные предприятия я пока называть не буду», — сказал Сирп.