В МО Финляндии заявили о планах начать производство боеприпасов для Украины
В ближайшие несколько недель власти Финляндии примут решение о начале производства артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом во вторник, 5 декабря, заявил финский министр обороны Антти Хакканен газете Iltalehti.
«Мы завершили переговоры о том, как Финляндия будет наращивать производство тяжелых боеприпасов для вооружения Украины. Это решение будет принято в ближайшее время», — приводится в сообщении заявление Хакканена.
По его словам, соответствующие планы уже готовы, решение, предположительно, будет принято до 25 декабря. При этом производство боеприпасов Хакканен сравнил с рождественским подарком для украинцев.
Ранее, 17 ноября пресс-служба правительства Финляндии сообщила, что республика направит дополнительные поставки военной техники на Украину. Данный пакет помощи оценивался в €100 млн, его содержимое не раскрывалось.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.