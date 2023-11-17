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Финляндия объявила о дополнительном выделении военной техники Украине

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Antti Aimo-Koivisto
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Финляндия направит дополнительные поставки военной техники на Украину. Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба правительства республики.

Отмечается, что соответствующее решение было принято президентом Финляндии Саули Ниинистё.

«На карту в оборонной борьбе Украины поставлены перспективы безопасности в Европе и Финляндии в текущем десятилетии. Вместе с нашими союзниками мы остаемся непоколебимыми в нашей приверженности поддержке украинцев», — заявил министр обороны Финляндии Антти Хакканен.

Очередной, 20-й пакет военной помощи оценивается в €100 млн, общая стоимость всех поставок достигнет €1,5 млрд. Содержимое нового пакета не раскрывается из соображений безопасности.

После этого президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Ниинистё и правительство Финляндии за военную помощь.

«Эта поддержка укрепляет не только Украину, но и безопасность Финляндии и остальной Европы. Я ценю реализацию наших договоренностей и принципиальную позицию Финляндии на пути к справедливому и устойчивому миру для Украины и Европы в целом», — написал он в X (бывшем Twitter).

Также в этот день министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что правительство королевства выделило дополнительные €2 млрд на военную помощь Украине в 2024 году.

«Это защитит нашу поддержку Украины и обеспечит преемственность, которая имеет решающее значение для Украины», — приводит ее слова агентство Reuters.

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До этого, 16 ноября, президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Законопроект о временном финансировании одобрен двумя палатами американского конгресса и также не предусматривает помощи Израилю.

Днем ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что американская сторона в октябре уже старалась намекнуть украинским властям на вероятное прекращение финансовой помощи со стороны Вашингтона.

До этого, 6 ноября, британская газета The Spectator сообщила об изменившемся тоне Зеленского в общении с Западом. Журналист издания отметил, что если недавно позиция Киева была «дайте нам больше, и мы сможем быстро победить», то теперь она становится «дайте нам больше или конфликт затянется на неопределенный срок».

При этом 3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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