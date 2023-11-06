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Сюжет:

В Британии заметили изменившийся тон Зеленского в общении с Западом

The Spectator: Зеленский поменял тон в общении с Западом
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Фото: AP Photo/Virginia Mayo
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Президент Украины Владимир Зеленский поменял тон общения с западными политиками. Об этом 6 ноября пишет британская газета The Spectator.

«Если недавно позиция Киева была «дайте нам больше, и мы сможем быстро победить», то теперь она становится «дайте нам больше, или это (конфликт. — Ред.) затянется на неопределенный срок», — замечает автор Марк Галеотти.

Как полагает журналист, таким образом украинский лидер хочет сыграть на страхе Запада перед лицом затяжного конфликта с Россией.

Он также отметил, что президент России Владимир Путин тоже придерживается похожей стратегии, которая включает в себя пункт о постепенно наступающей усталости партнеров Киева и их нежелании затягивать военный конфликт.

При этом, если глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен может из легкомыслия отрицать, что на Западе присутствуют подобные настроения, то премьер-министр Италии Джорджа Мелони в разговоре с российскими пранкерами это подтвердила, констатировал он.

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Ранее в этот день обозреватель британского портала UnHerd Бетани Эллиотт предположила, что в случае вступления Украины в Европейский союз (ЕС) Киев начнет отбирать средства, предназначенные для более бедных стран — членов альянса.

До этого, 2 ноября, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид заявил, что США хотят переложить заключение мира с Россией на Зеленского. Это позволит правительству в Вашингтоне успокоить свою совесть и заявить, что украинцы уже всё решили сами, считает он. Эксперт также заявил, что Украина сейчас находится в тупиковом положении.

3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Ранее, 1 ноября, российские пранкеры опубликовали разговор с итальянским премьер-министром Мелони в Сети. В беседе с Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) от имени «африканских чиновников» политик признала, что многие устали от украинского конфликта и вскоре все поймут, что необходим выход из этой ситуации.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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