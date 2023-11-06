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Le Figaro заявила о планах США переложить на Зеленского заключение мира с Россией

Le Figaro: США переложат на Зеленского заключение мира с Россией
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Фото: РИА Новости/Максим Гучек
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США хотят переложить заключение мира на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид в интервью французской газете Le Figaro, опубликованном в четверг, 2 ноября.

«Стратегия [президента США Джо] Байдена будет заключаться в том, чтобы продолжать оказывать помощь до тех пор, пока Зеленский не решит, что пришло время вести переговоры и уступать территорию. Это позволит правительству в Вашингтоне успокоить свою совесть и заявить, что украинцы уже всё решили сами», — заявил профессор.

Эксперт также заявил, что Украина сейчас находится в тупиковом положении.

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Ранее, 4 ноября, телеканал NBC сообщил, что США и страны Европы обсуждали с Украиной варианты условий для заключения мирного договора с Россией. По сведениям телеканала, такие разговоры ведутся уже как минимум на протяжении месяца.

До этого, 3 ноября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

В этот же день кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что заключит мирное соглашение на Украине, если одержит победу на президентских выборах 2024 года.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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