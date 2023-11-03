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Рамасвами пообещал заключить мир на Украине в случае победы на выборах президента США

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Kyle Mazza
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Баллотирующийся на пост президента Соединенных Штатов от Республиканской партии предприниматель Вивек Рамасвами заявил, что заключит мирное соглашение на Украине, если одержит победу на президентских выборах 2024 года. Об этом кандидат сообщил 2 ноября во время встречи избирателями.

«Главная военная угроза, с которой мы сталкиваемся, ― это альянс Китая и России. Я заключу мирное соглашение на Украине [в случае победы на выборах президента США] <...>. Это будет в интересах США и снизит риск войны с Россией или Китаем», ― заявил Рамасвами в видео, опубликованном в соцсети X.

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Ранее, 30 октября, республиканец Вивек Рамасвами заявил, что не позволит Украине развязать третью мировую войну и втянуть в нее Соединенные Штаты. По его мнению, единственным способом избежать третьей мировой войны может стать ситуация, когда каждая нация будет следить за своими интересами.

О намерении склонить Украину к мирным переговорам с РФ заявлял и 45-й президент США Дональд Трамп. По его словам, одному из них он бы пообещал «кучу денег», а другому сказал бы, что другая сторона денег не получит. Политик выразил уверенность, что таким образом он добился бы урегулирования конфликта в течение 24 часов.

До этого, 22 апреля, Трамп пообещал, что в случае победы на выборах 2024 года успеет урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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