Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах 2024 года успеет урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации. Об этом он заявил в своей речи перед сторонниками Республиканской партии во Флориде.

«Вскоре после того, как мы победим на президентских выборах, я разрешу чудовищную войну между Россией и Украиной», — цитирует его Eprimefeed в материале от 22 апреля.

Ранее, 15 апреля, Newsweek написал, что для Украины наступит катастрофа, если президентом США станет Дональд Трамп. Профессор политики колледжа Джуниата Эмиль Нагенгаст уверен, что тот захочет оборвать все отношения с Украиной, которые выстраивал действующий глава государства Джо Байден.

27 марта Трамп заявил, что украинский конфликт «должен завершиться прямо сейчас». Он подчеркнул, что готов добиться урегулирования конфликта всего за 24 часа, но не раскрыл детали своего плана.

13 марта Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну после переизбрания в 2024 году. Об этом он сообщил в ходе выступления на митинге своих сторонников в штате Айова. По его словам, угроза глобального конфликта реальна.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.