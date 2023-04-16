Реклама
Прямой эфир
Спорт
Медведев стал 11-м преодолевшим отметку в $30 млн призовых теннисистом в истории
Мир
В Британии зоозащитники сорвали начало конных скачек Grand National
Мир
Папа римский в пасхальном поздравлении пожелал мира России и Украине
Мир
Посол РФ в Судане рассказал о снижении динамики боевых действий в Хартуме
Армия
Российские силы освободили два квартала Артемовска
Мир
Принц Гарри согласился приехать на коронацию Карла III после беседы с ним «по душам»
Мир
G7 заявила о намерении согласовывать риски по экспорту газа из России
Мир
На Западе заметили большое число оставшихся в России компаний
Мир
Украина намерена оперативно договориться с Польшей о транзите зерна
Мир
В Колумбии при ударе молнии погибли пять человек
Спорт
Устюгов победил в гонке на 70 км свободным стилем на чемпионате России
Общество
Путин в поздравлении с Пасхой назвал РПЦ духовной опорой россиян
Мир
Министр обороны Великобритании отправится в США для обсуждения утечек Пентагона
Сюжет:

Украине предрекли катастрофу в случае избрания Трампа президентом США

0
Фото: REUTERS/Chris Bergin
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для Украины наступит катастрофа, если президентом США станет Дональд Трамп. Об этом 15 апреля пишет журнал Newsweek.

«Если Трамп вернется в Белый дом, это станет катастрофой для президента Владимира Зеленского и Украины», — заявил изданию профессор политики колледжа Джуниата Эмиль Нагенгаст.

Он напомнил, что в 2019 году Зеленский отказал Трампу в просьбе провести расследование в отношении Хантера Байдена, сына нынешнего президента США Джо Байдена, а затем их разговор оказался опубликован. Тогда это чуть не привело к импичменту Трампа.

«Трамп принял это на свой счет, и я не сомневаюсь, что он жаждет отомстить Зеленскому. Если Трамп выиграет выборы 2024 года, он получит огромное удовольствие, разорвав тесные отношения с Украиной, которые Байден сделал центральным элементом своей внешней политики», — уверен Нагенгаст.

Однополярное расстройство: в США вновь набирают силу изоляционистские идеи
В Америке всё чаще вспоминают о доктрине Монро и о том, как она может быть применена сегодня

Трамп неоднократно акцентировал внимание на риске полномасштабного военного конфликта в результате политики действующих властей США. Например, 4 апреля в контексте того же вопроса он указал на открытые угрозы применения ядерного оружия — явление, которое происходит при администрации Байдена.

Ранее, 27 марта, Трамп заявил, что украинский конфликт «должен завершиться прямо сейчас». Он подчеркнул, что готов добиться урегулирования конфликта всего за 24 часа, но не раскрыл детали своего плана.

13 марта Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну после переизбрания в 2024 году. Об этом он сообщил в ходе выступления на митинге своих сторонников в штате Айова. По его словам, угроза глобального конфликта реальна.

4 марта бывший американский лидер пообещал решить конфликт на Украине за сутки в случае своего переизбрания. Однако он отказался сообщить, в чем именно состоит его план. Трамп отметил, что раскрытие данной информации не позволит ему реализовать задуманное и положить конец конфликту.

До этого, 20 февраля, Трамп огласил на митинге своих сторонников во Флориде очередное предвыборное обещание — в случае переизбрания на пост главы государства позвонить российскому лидеру Владимиру Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому «в ту же ночь».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023