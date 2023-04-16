Для Украины наступит катастрофа, если президентом США станет Дональд Трамп. Об этом 15 апреля пишет журнал Newsweek.

«Если Трамп вернется в Белый дом, это станет катастрофой для президента Владимира Зеленского и Украины», — заявил изданию профессор политики колледжа Джуниата Эмиль Нагенгаст.

Он напомнил, что в 2019 году Зеленский отказал Трампу в просьбе провести расследование в отношении Хантера Байдена, сына нынешнего президента США Джо Байдена, а затем их разговор оказался опубликован. Тогда это чуть не привело к импичменту Трампа.

«Трамп принял это на свой счет, и я не сомневаюсь, что он жаждет отомстить Зеленскому. Если Трамп выиграет выборы 2024 года, он получит огромное удовольствие, разорвав тесные отношения с Украиной, которые Байден сделал центральным элементом своей внешней политики», — уверен Нагенгаст.

Трамп неоднократно акцентировал внимание на риске полномасштабного военного конфликта в результате политики действующих властей США. Например, 4 апреля в контексте того же вопроса он указал на открытые угрозы применения ядерного оружия — явление, которое происходит при администрации Байдена.

Ранее, 27 марта, Трамп заявил, что украинский конфликт «должен завершиться прямо сейчас». Он подчеркнул, что готов добиться урегулирования конфликта всего за 24 часа, но не раскрыл детали своего плана.

13 марта Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну после переизбрания в 2024 году. Об этом он сообщил в ходе выступления на митинге своих сторонников в штате Айова. По его словам, угроза глобального конфликта реальна.

4 марта бывший американский лидер пообещал решить конфликт на Украине за сутки в случае своего переизбрания. Однако он отказался сообщить, в чем именно состоит его план. Трамп отметил, что раскрытие данной информации не позволит ему реализовать задуманное и положить конец конфликту.

До этого, 20 февраля, Трамп огласил на митинге своих сторонников во Флориде очередное предвыборное обещание — в случае переизбрания на пост главы государства позвонить российскому лидеру Владимиру Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому «в ту же ночь».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.