Трамп заявил о способности администрации Байдена спровоцировать третью мировую войну

Политика администрации президента США Джо Байдена может спровоцировать третью мировую войну. Об этом во вторник, 4 апреля, заявил экс-глава государства Дональд Трамп.

«Открытые угрозы стран об использовании ядерного оружия, такое никогда не упоминалось и не обсуждалось другими странами при администрации Трампа, а при администрации Байдена это вполне может привести к третьей мировой ядерной войне», — заявил бывший президент во время выступления во Флориде после заседания суда. Туда он отправился после слушания в Нью-Йорке

4 апреля бывший президент США в суде не признал себя виновным по обвинению в фальсификации документов. С него сняли формальный арест, и он смог свободно покинуть здание суда.Как стало известно, экс-президент отверг все 34 пункта предъявленных ему обвинений, а также назвал их политически мотивированными.

Следующее судебное заседание назначено на 4 декабря.

3 апреля офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга переквалифицировал все пункты обвинения в отношении экс-президента США в уголовные. Уровень преступления повышен до низшего класса уголовных, несмотря на то что все 34 пункта обвинения можно было квалифицировать как проступок.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Трампа, связано с вероятным подлогом финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд).

Согласно данным следствия, адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс., чтобы во время избирательной кампании 2016 года она не упоминала про внебрачную связь с политиком в 2006 году.