Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Мошенники начали предлагать деньги за оценки на Booking
Мир
Омбудсмен Львова-Белова расскажет об эвакуированных с Украины детях в СБ ООН
Мир
В сторону Израиля выпустили несколько ракет из сектора Газа
Мир
Трамп заявил о способности администрации Байдена спровоцировать третью мировую войну
Мир
Трамп заявил о предложении прокурора завершить дело о фальсификации документов до суда
Мир
Трамп заявил, что США «катятся в ад»
Мир
Глава Пентагона посетит Швецию в конце апреля для обсуждения членства страны в НАТО
Экономика
Число малых и средних предприятий в новых регионах достигнет 170 тыс.
Общество
Синоптики пообещали москвичам до 14 градусов тепла в среду
Мир
Первая леди США представит страну на коронации Карла III
Общество
Эксперт предрек жесткое противостояние при попытках выселения монахов УПЦ из Почаевской лавры
Мир
Посол РФ в Канаде потребовал от Трюдо осуждения убийств Татарского и Дугиной
Мир
Венгрия упрекнула НАТО в нарушении нейтралитета в ситуации вокруг Украины
Сюжет:

Трамп заявил о способности администрации Байдена спровоцировать третью мировую войну

Дональд Трамп: политика администрации Байдена может спровоцировать третью мировую войну
0
Фото: Commons.wikimedia.org/National Nuclear Security Administration
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Политика администрации президента США Джо Байдена может спровоцировать третью мировую войну. Об этом во вторник, 4 апреля, заявил экс-глава государства Дональд Трамп.

«Открытые угрозы стран об использовании ядерного оружия, такое никогда не упоминалось и не обсуждалось другими странами при администрации Трампа, а при администрации Байдена это вполне может привести к третьей мировой ядерной войне», — заявил бывший президент во время выступления во Флориде после заседания суда. Туда он отправился после слушания в Нью-Йорке

4 апреля бывший президент США в суде не признал себя виновным по обвинению в фальсификации документов. С него сняли формальный арест, и он смог свободно покинуть здание суда.Как стало известно, экс-президент отверг все 34 пункта предъявленных ему обвинений, а также назвал их политически мотивированными.

Следующее судебное заседание назначено на 4 декабря.

3 апреля офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга переквалифицировал все пункты обвинения в отношении экс-президента США в уголовные. Уровень преступления повышен до низшего класса уголовных, несмотря на то что все 34 пункта обвинения можно было квалифицировать как проступок.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Трампа, связано с вероятным подлогом финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс (настоящее имя — Стефани Клиффорд).

Согласно данным следствия, адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил ей $130 тыс., чтобы во время избирательной кампании 2016 года она не упоминала про внебрачную связь с политиком в 2006 году.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023