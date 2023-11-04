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NBC рассказал о переговорах между Западом и Украиной о мире с Россией

NBC: США и Европа обсуждают с Украиной начало мирных переговоров с Россией
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Фото: Соцсети
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США и страны Европы обсуждали с Украиной варианты условий для заключения мирного договора с Россией. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации в пятницу, 3 ноября.

По сведениям NBC, страны Запада открыто говорили Киеву, что ему придется пойти на компромисс ради заключения мирного договора.

«Стали говорить с правительством Украины о возможных последствиях мирных переговоров с Россией... Разговоры включали общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности», — пишет издание.

По сведениям телеканала, такие разговоры ведутся уже как минимум на протяжение месяца.

«Чиновники администрации [президента США Джо] Байдена также обеспокоены тем, что у Украины заканчиваются силы, в то время как у России, похоже, бесконечные запасы», — упомянули в статье.

Также, по данным NBC, Запад беспокоится о том, что приближение зимы сделает условия для Украины совершенно невыносимыми. США и Европа настаивают на том, что мирные переговоры необходимо начать до конца года.

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Ранее, 3 ноября, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

В этот же день кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что заключит мирное соглашение на Украине, если одержит победу на президентских выборах 2024 года.

Перед этим, 2 ноября, сообщалось, что слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупике в конфликте с Россией разжигают в конгрессе США дебаты о целесообразности увеличения военной помощи Киеву.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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