В США задумались о целесообразности помощи Киеву после слов Залужного

Слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупике в конфликте с Россией разжигают в конгрессе США дебаты о целесообразности увеличения военной помощи Киеву. Об этом 2 ноября пишет издание Politico.

«Ошеломляющее признание генерала Валерия Залужного, главнокомандующего ВСУ, находит отклик на Капитолийском холме, где республиканцы утверждают, что его комментарии являются поводом переосмыслить американскую поддержку Киева, насколько это возможно», — отмечается в публикации.

Как отметил сенатор Джош Хоули, откровенность Залужного «пробила большую брешь» в политике администрации президента США Джо Байдена по отношению к Украине. Другой сенатор, демократ Бен Кардин, указал на то, что с начала контрнаступления Украина продвинулась всего на 16 км, хотя была надежда, что Киев добьется большего.

«Оценка Залужного согласуется с тем, о чем нам сообщили», — приводит издание слова Кардина.

Кроме того, в статье делается предположение, что слова главкома ВСУ направлено на то, чтобы повлиять на дебаты в конгрессе, поскольку генерал нуждается в более совершенном оружии.

Ранее, 1 ноября, Залужный в интервью журналу The Economist сказал, что конфликт между Россией и Украиной зашел в тупик, украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. При этом затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, считает он.

Залужный также признал преимущества Военно-воздушных сил России и похвалил современную технику российской армии. По его словам, новые разработки России в области средств радиоэлектронной борьбы дали ей новые возможности, которых нет у украинской армии.

Высказывание украинского главкома прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 ноября заявил, что конфликт на Украине не зашел в тупик, киевскому режиму давно пора понять, что говорить даже о перспективах победы Киева на поле боя абсурдно. По его словам, чем раньше украинское руководство это для себя уяснит, тем скорее откроются какие-то другие перспективы для него.

В этот же день первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что слова Залужного связаны с провалом наступления Киева. Парламентарий убежден, что таким образом он пытается повлиять на США и получить новое оружие, которое сможет изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.