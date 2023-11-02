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В Госдуме объяснили слова Залужного о тупике на фронте

Депутат ГД Чепа: слова Залужного о тупике на фронте связаны с провалом контрнаступления
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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупике на фронте связаны с провалом наступления Киева. Такое мнение первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал в четверг, 2 ноября.

«В первую очередь, его заявление говорит о том, что так называемый контрнаступ полностью провалился. Этому провалу пытаются найти какие-то объяснения. На сегодняшний день по большому количеству позиций натовское оружие проигрывает нашему <...>. Это говорит о полном провале планов США на контрнаступление», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Парламентарий считает, что таким образом Залужный пытается повлиять на Соединенные Штаты и получить новое оружие, которое сможет изменить ситуацию на поле боя в пользу Украины.

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Днем ранее Залужный в интервью журналу The Economist сказал, что конфликт между Россией и Украиной зашел в тупик, украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. При этом затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, считает он.

Залужный также признал преимущество Военно-воздушных сил России и похвалил современную технику российской армии. По его словам, новые разработки России в области средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дали ей новые возможности, которых нет у украинской армии, сообщает телеканал «360».

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главнокомандующего ВСУ, заявил, что конфликт на Украине не зашел в тупик, киевскому режиму давно пора понять, что говорить даже о перспективах победы Киева на поле боя абсурдно, передает RT.

Ранее, 27 октября, экс-директор по российским вопросам в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл указала, что в конфликте на Украине преимуществом обладает российская сторона.

В тот же день бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону отметил, что российская армия в настоящий момент проводит такие операции, которые окончательно ликвидируют ВСУ в недалеком будущем. По его словам, на фоне активных действий российских систем противовоздушной обороны (ПВО) многие пилоты ВСУ отказались взлетать на своих истребителях. По его словам, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) ВС РФ моментально их уничтожают.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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