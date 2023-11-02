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В Кремле оценили слова Залужного о зашедшем в тупик конфликте на Украине

Песков: конфликт на Украине не зашел в тупик
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Фото: Commons.wikimedia.org
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Конфликт на Украине не зашел в тупик, киевскому режиму давно пора понять, что говорить даже о перспективах победы Киева на поле боя абсурдно. Об этом 2 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о зашедшем в тупик конфликте.

«Нет, он не зашел в тупик. Россия последовательно продолжает специальную военную операцию. Все цели, которые ставились, должны быть выполнены. Киевскому режиму давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах его победы на поле боя абсурдно», — указал Песков.

По его словам, чем раньше украинское руководство это для себя уяснит, тем скорее откроются какие-то другие перспективы для него.

Днем ранее Залужный в интервью журналу The Economist сказал, что конфликт между Россией и Украиной зашел в тупик, украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. При этом затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ, считает он.

Залужный также признал преимущества Военно-воздушных сил России и похвалил современную технику российской армии. По его словам, новые разработки России в области средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) дали ей новые возможности, которых нет у украинской армии.

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Ранее, 27 октября, экс-директор по российским вопросам в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл указала, что в конфликте на Украине преимуществом обладает российская сторона.

В тот же день бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону отметил, что российская армия в настоящий момент проводит такие операции, которые окончательно ликвидируют ВСУ в недалеком будущем. По его словам, на фоне активных действий российских систем противовоздушной обороны (ПВО) многие пилоты ВСУ отказались взлетать на своих истребителях. По его словам, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) ВС РФ моментально их уничтожают.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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