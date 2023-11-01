Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, провели телефонный разговор с итальянским премьером Джорджей Мелони. Политик была уверена, что беседует с высокопоставленным африканским чиновником и раскрыла правду об отношении Запада к украинскому кризису. Признания премьера Италии собрали в своем материале «Известия».

Итальянский премьер — об украинском конфликте

Политик признала, что украинское контрнаступление не продвигается в соответствии с намеченными планами и принципиальных изменений в ходе конфликта оно не принесло. По словам Мелони, на Западе есть понимание, что противостояние может продлиться долгие годы.

В разговоре с Вованом и Лексусом глава правительства Италии сообщила, что многие на Западе устали от украинского конфликта. Она убеждена, что близко тот момент, когда союзники Киева задумаются о необходимости выхода из ситуации.

Мелони указала, что имеет собственные соображения на счет разрешения проблемы, но ждет подходящего момента, чтобы изложить их.

Итальянский премьер — о национализме на Украине

Кроме того, в ходе беседы пранкеры затронули вопрос националистической политики на Украине и героизации националиста Степана Бандеры. Итальянский премьер-министр высказалась в защиту украинского идеолога.

«Они [украинцы] имеют на это право… Я думаю, что они делают то, что должны делать, и правильно, что мы пытаемся им помочь», — ответила она.

Итальянский премьер — о миграционном кризисе

Также Мелони выразила недовольство из-за большого притока беженцев в Европу, с которым Италия вынуждена справляться самостоятельно.

«Проблема в том, что остальных это не волнует. Они [европейские лидеры] не отвечали на телефонные звонки, когда я им звонила. И все они сходятся в том, что Италия должна решить эту проблему в одиночку. Это очень глупая позиция», — добавила премьер-министр.

В октябре Кузнецов и Столяров провели разговор от лица политика с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Собеседники обсудили конфликт на Украине, судьбу зерновой сделки и африканский кризис.