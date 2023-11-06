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СМИ предрекли, что Украина отберет деньги у бедных членов Евросоюза

UnHerd: Украина при вступлении в ЕС отберет финансирование у беднейших членов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В случае вступления Украины в Европейский союз (ЕС) Киев начнет отбирать предназначенные для более бедных стран – членов альянса средства. Об этом сообщила обозреватель британского портала UnHerd Бетани Эллиотт.

«Возможность Украины получать деньги, предназначенные для развития инфраструктуры в бедных странах ЕС, означает, что Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта больше не смогут получать такое финансирование», — написала она.

Кроме того, согласно прогнозам альянса, Киев будет иметь право на примерно €186 млрд в течение семи лет, добавила Эллиотт в своей статье от 3 ноября. По ее словам, это может привести к снижению субсидий на развитие сельского хозяйства примерно на 20%. Обозреватель также обратилась к мнению европейских чиновников, которые объяснили, что в случае членства в Евросоюзе более 30 стран альянс лишится возможности функционировать эффективно.

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5 ноября министр иностранных дел Украина Дмитрий Кулеба сообщил о заверениях от своего коллеги из ФРГ Анналены Бербок в том, что страна войдет в Европейский союз в будущем. Он упомянул, что для вхождения в альянс Киеву необходимо выполнить несколько условий. Так, должна быть проведена серьезная реформа правосудия. Кроме того, нужно начать борьбу с коррупцией.

4 октября президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон.

На данный момент кандидатами на вступление в Евросоюз являются семь стран, среди которых Украина, Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в Европейский союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление. 23 июня председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите ЕС Украине и Молдавии согласовали статус кандидатов в союз.

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