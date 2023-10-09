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Вынесли сор: лидеры ЕС разругались из-за Украины

Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель поссорились из-за превышения полномочий
Фото: AP Photo/Francois Walschaerts
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Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины. Политики обвинили друг друга в превышении полномочий. Их конфликт назвали «странной борьбой за власть» в Евросоюзе. Подробности — в материале «Известий».

Обвиняют друг друга

В интервью изданию Spiegel Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. В качестве примера он привел миграционное соглашение с Тунисом. Оно было заключено в июле этого года. По словам политика, председатель Еврокомиссии подписала его совместно с премьер-министрами Нидерландов и Италии Марком Рютте и Джорджей Мелони.

Однако Совет ЕС, как утверждает глава Евросовета, «остался в стороне». Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста назвала заявление Мишеля частично ложным и все обвинения отвергла.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Туниса Каис Саид, премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции по итогам встречи в Президентском дворце в Тунисе

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Туниса Каис Саид, премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции по итогам встречи в Президентском дворце в Тунисе

Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Tunisian Presidency

По ее словам, Еврокомиссия вела переговоры по соглашению с Тунисом с начала июня и неоднократно сообщала послам стран-членов о важных моментах и ходе переговоров. «ЕК пользуется полной политической поддержкой Евросовета, в том числе в своих заключениях от июля 2023 года, и добивается практического и эффективного прогресса в борьбе с нелегальной миграцией»,— подчеркнула Подеста.

В свою очередь, Еврокомиссия «раздражена заявлениями о скором присоединении Украины», говорится в материале. Незадолго до этого Мишель заявил немецким журналистам, что Киев в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в ЕС в 2030 году. Для этого Украине, по его словам, необходимо «выполнить домашнюю работу».

Spiegel отмечает, что Мишель сам превышает полномочия, предлагая Киеву перспективу присоединения к ЕС к 2030 году. По данным Financial Times, ЕС придется потратить €186 млрд на Украину в случае ее вступления.

Президент Украины Владимир Зеленский во время передачи главе представительства ЕС в Киеве Матти Маасикасу заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский во время передачи главе представительства ЕС в Киеве Матти Маасикасу заполненной анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз

Фото: TASS/Zuma

С удивлением в офисе фон дер Ляйен восприняли и другие тезисы в интервью Шарля Мишеля. Например, о его личной роли в борьбе с пандемией и введении санкций против России. В Еврокомиссии считают, что глава Евросовета в этой работе вообще не участвовал.

«В прошлом между фон дер Ляйен и Мишелем уже велась довольно странная борьба за власть. Конфликт становится очевидным снова и снова, особенно во внешней политике», — сообщается в статье.

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Не поделили стул

На фоне происходящего СМИ вспомнили так называемый «софагейт». Громкий скандал, касающийся разделения полномочий между политиками, разгорелся в апреле 2021 года. Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель прилетели в Анкару для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны собирались обсудить возможности перезапуска отношений между Евросоюзом и Турцией.

На видео, попавшем в Сеть, видно, что Мишель, Эрдоган и фон дер Ляйен заходят в комнату для переговоров, где подготовлены два стула — рядом с турецким и европейским флагами. Турецкий лидер и глава Евросовета заняли два стула, а председатель ЕК осталась на ногах, разводя руками и выражая недоумение сложившейся ситуацией.

Впоследствии она села на стоящий сбоку диван рядом с занимавшим тогда пост министра иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, что, согласно дипломатическому протоколу, означает более низкий политический статус. Хотя у председателя Еврокомиссии и у главы Европейского совета он равный.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Анкаре

Фото: Global Look Press/XinHua/Mustafa Kaya

После этого многие возмущались, что Мишель не потребовал на месте стула для коллеги и не уступил ей места. Как потом пояснили в Еврокомиссии, фон дер Ляйен поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем не допускать подобного инцидента.

Шарль Мишель потом сожалел о случившемся и оправдывался, что не уступил коллеге место, поскольку руководствовался соображениями о равноправии мужчин и женщин. «Тогда я был убежден, что любое действие с моей стороны могло быть истолковано как патернализм. Тем более что Урсула фон дер Ляйен сама ясно выразила свое недовольство. Это, возможно, была ошибка с моей стороны, но это мое видение равных отношений мужчин и женщин», — пояснил он тогда.

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Кто чем занимается

В СМИ не раз возникали вопросы относительно работы и распределения полномочий между основными институтами Европейского союза. Европейский совет — главный политический орган ЕС. Его заседания называют саммитами и проводят не реже четырех раз год, бывает и чаще, если для этого есть повод. В собраниях лидеров ЕС также без права голоса участвуют глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В задачи Евросовета входит формулирование приоритетов и главной политической линии ЕС. Некоторые законы и решения принимаются простым большинством голосов, где «за» должны быть 55% государств-членов, представляющих 65% населения.

Зал заседаний Европейского совета

Зал заседаний Европейского совета

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Pool/Daina Le Lardic

Более серьезные решения Евросовета принимаются, как правило, консенсусом. Так, например, принимались и многократно продлевались антироссийские санкции.

В свою очередь, Еврокомиссия — главный исполнительный орган ЕС, он предлагает политические программы и законы, а также несет ответственность за реализацию законов, которые приняли Европарламент и Совет ЕС. В частности, Еврокомиссия защищает и следит за уважением интересов всего ЕС, а не отдельных государств-членов.

В целом ЕК можно сравнить с европейским правительством, где функции еврокомиссаров напоминают обязанности министров в других странах.

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Не тянет на скандал

Подобные скандалы не редкость, отмечает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

— Это вечная история, которая была и при их предшественниках. У Дональда Туска были не лучшие отношения с Жан-Клодом Юнкером. Между главой Евросовета и председателем ЕК так поделены полномочия, что каждый пытается отстаивать свои границы, периодически залезая на чужое поле, — пояснил политолог в беседе с «Известиями».

При этом формально главнее председатель Еврокомиссии и различие в уровне их полномочий довольно существенное, отмечает эксперт.

Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и Шарль Мишель на саммите Евросоюза

Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и Шарль Мишель на саммите Евросоюза

Фото: AP Photo/Virginia Mayo

— Если взять ситуацию с Украиной, то не столь важно, от кого исходила инициатива присоединения к ЕС в 2030 году. Гораздо важнее, что формально не было никакого предложения. Мишель может говорить что угодно. Все европейские политики примерно раз в полгода заявляют о неизбежности европейского будущего Украины, — считает специалист.

Аналитик подчеркнул, что с такими заявлениями выступают и более низкие чиновники ЕС. По его мнению, сложившаяся ситуация даже на скандал особо не тянет.

— Не исключено, что она была создана для того, чтобы по максимуму обнадежить украинцев. Сейчас они будут внимательно следить за ходом этой перепалки. Эту тему нужно было осветить, сделали это посредством мнимого скандала, — резюмировал эксперт.

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Не всё так гладко в европейском семействе

Политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева в разговоре с «Известиями» заявила, что обвинения главы Евросовета Шарля Мишеля в отношении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в превышении ею внешнеполитических полномочий говорят о расколе в Евросоюзе.

Глава Евросовета Шарль Мишель

Глава Евросовета Шарль Мишель

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Francisco J. Olmo

— Каждый европейский политик так или иначе пытается продвигать свою повестку. Безусловно, это не всегда всем в Европейском союзе нравится, — считает специалист. По ее мнению, это говорит о рассогласованности по принятию политических решений и о том, что в Брюсселе нет единой позиции по решению определенных вопросов.

— Каждый тащит одеяло на себя, но это, безусловно, можно рассматривать как звоночек о том, что в Европе всё не совсем гладко и определенный раскол, конечно же, есть, — подытожила Елисеева.

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