Лишний в ЕС: в Европарламенте усомнились в скором присоединении Украины

У Украины нет шансов вступить в ЕС, если Брюссель будет придерживаться своих критериев для новых членов объединения, заявили «Известиям» в Европарламенте. Депутаты подчеркивают, что Киев по-прежнему не смог решить основные проблемы — устранить коррупцию и финансовую нестабильность. С другой стороны, в ЕП не исключают: перспектива членства Украины в Евросоюзе может стать некой альтернативой принятию Киева в НАТО. Впрочем, эксперты полагают, что возможный старт переговоров по вступлению Украины в ЕС — лишь пиар-ход, призванный в очередной раз продемонстрировать поддержку Киева. В РФ, собственно, не рассматривают расширение Евросоюза в качестве угрозы безопасности.

Нерадужные перспективы

5 октября в Гранаде стартует третий саммит Европейского политического сообщества. Этот формат, созданный по инициативе Франции в 2022 году, включает в себя не только 27 стран Евросоюза, но и потенциальных кандидатов на вступление — Албанию, Молдавию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Турцию, Черногорию и Украину. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, стороны обсудят перспективы расширения Европейского союза и его последствия.

В преддверии саммита 2 октября на Украине состоялось первое в истории выездное заседание глав МИД стран ЕС, на котором европейские министры в очередной раз заверили Киев, что поддерживают стремление Украины в союз. Теперь Еврокомиссия до конца года даст отмашку для старта диалога с Киевом, и в декабре Евросоюз официально запустит переговорный процесс, сообщают западные СМИ. В этом контексте глава МИД ФРГ Анналена Бербок даже сочинила новую формулу евроинтеграции — Европа от «Лиссабона до Луганска». А Шарль Мишель допустил, что Украина может стать членом ЕС до 2030 года.

Впрочем, в Европарламенте подчеркивают, что Киеву вряд ли удастся вступить в ЕС, минуя Копенгагенские критерии, которые включают в себя конкурентоспособную рыночную экономику, соблюдение принципов свободы и уважения прав человека, а также принципов правового государства. Летом в Еврокомиссии сообщали, что украинские власти справились лишь с двумя из семи условий для начала переговоров о членстве в ЕС. Хотя премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недавно заявил, что Киев выполнил все рекомендации ЕК.

— Украина еще далека от соответствия всем стандартам Европейского союза, особенно с точки зрения борьбы с коррупцией, финансовой стабильности и функционирования институтов внутри государства. Если Европейский союз применит свои критерии, у Киева нет шансов вступить в ЕС в ближайшее время, — заявил «Известиям» депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

При этом он допускает, что Брюссель может использовать диалог с Киевом о вступлении как инструмент давления для запуска мирных переговоров по урегулированию конфликта с РФ. То есть Владимиру Зеленскому обещают членство в ЕС, но взамен ожидают, что он всё же смягчит свою позицию по поводу контактов с Москвой. В прошлом году украинский лидер подписал указ, который, по сути, запрещает вести какие-либо переговоры с руководством России.

Депутат Европарламента от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявил «Известиям», что при принятии решения о включении Украины руководству Евросоюза придется учитывать мнение Москвы. Он напомнил, что Украина до сих пор не вступила в НАТО, поскольку против этого активно выступает Россия.

— Что касается членства Украины в ЕС, Россия может это позволить, но я не ожидаю, что это произойдет. Скорее всего, Украина останется нейтральной и в этом политико-экономическом вопросе, — отметил Синчич.

Однако членство Украины в ЕС в Брюсселе могут, напротив, рассматривать как альтернативу вступлению в Североатлантический альянс, считает депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек.

— Существует явный толчок к ускорению вступления Украины в ЕС, — сказал он «Известиям». — Оно может стать жизнеспособной политической альтернативой членству в НАТО.

К слову, в России расширение Евросоюза не считают прямой угрозой безопасности. Так, комментируя получение Киевом статуса кандидата в ЕС в 2022 году, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это «внутреннее европейское дело». Министр иностранных дел Сергей Лавров заметил, что развитие отношений ЕС с любыми странами не создает угрозы для России, поскольку Евросоюз — не военный блок.

Дорогостоящее расширение

Сейчас рассматривается возможность постепенной интеграции Украины в ЕС, сообщила испанская газета El País. Речь идет о том, что страна и другие кандидаты на вступление в союз станут участвовать в едином рынке, отдельных органах и постепенно «подтянутся» до уровня полноценного члена объединения. Инициативу якобы поддерживают Франция и глава Евросовета Шарль Мишель.

По подсчетам Совета ЕС, расширение союза за счет всех кандидатов на вступление в него обойдется Брюсселю более чем в €256 млрд. Об этом ранее писала газета Financial Times. В случае расширения бюджет ЕС увеличится более чем на 20% — до €1,47 трлн, прежде всего за счет значительного роста взносов «богатых» государств ЕС — Германии, Франции и Нидерландов. «Всем странам-членам придется больше платить и меньше получать из бюджета ЕС; многие государства-члены, которые в настоящее время считаются чистыми получателями, станут чистыми донорами», — говорится в документе. Вступление Украины в ЕС позволит Киеву получить €186 млрд в течение семи лет.

Начало переговоров об этом теоретически возможно, но это вряд ли приведет к положительному для Киева исходу, уверен эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Например, Турция — кандидат на вступление в ЕС с 1999 года — начала переговоры с Евросоюзом в 2005 году, но они так и не увенчались успехом.

— В ЕС могут объявить о том, что переговоры начались, но это ничего не означает. Они могут длиться много лет, но так ни к чему и не привести, — заявил Брутер «Известиям». — Здесь нужен консенсус между основными игроками, включая Германию и Францию.

По его словам, возможное объявление о старте переговоров с Украиной — скорее всего, пиар-акция, призванная продемонстрировать политическую поддержку Киева.

— СВО продолжается, и поэтому нужно каким-то образом «обновлять» картинку, чтобы она не была одной и той же. Количество желающих оказывать помощь Украине сокращается, поэтому ЕС надо как-то улучшать ситуацию, — добавил Брутер.

Уже сейчас Киев испытывает трудности с привлечением новых средств. В конце сентября министр финансов Украины Сергей Марченко посетовал, что желающих выделять деньги «всё меньше и меньше», но Киев рассчитывает, что западные страны продолжат финансировать страну в достаточной мере и в 2024 году.