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Кулеба заявил об обещаниях Бербок вступления Украины в Европейский союз

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pool Philip Reynaers
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Министр иностранных дел Украина Дмитрий Кулеба сообщил о заверениях от своего коллеги из ФРГ Анналены Бербок в том, что страна войдет в Европейский союз в будущем. Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Die Welt в воскресенье, 5 ноября.

«Я не сомневаюсь, что Украина будет частью Евросоюза. Сегодня я получил это заверение от Анналены Бербок», — рассказал он.

Кулеба упомянул, что для вхождения в Европейский союз Киеву необходимо выполнить несколько условий. Так, должна быть проведена серьезная реформа правосудия. Кроме того, нужно начать борьбу с коррупцией.

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Ранее, 2 ноября, Бербок назвала геополитической необходимостью расширение Европейского союза. Она выразила мнение, что эта необходимость — следствие конфликта на Украине.

До этого, 4 октября, президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон. Глава Евросовета также утверждал в конце августа, что к 2030 году ЕС должен быть готов к расширению.

Прогноз Шарля Мишеля о вступлении Украины в Евросоюз до 2030 года прокомментировал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, указав на веру ЕС в существование Украины до этого времени. Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил в этот же день, что для Евросоюза вхождение в него Украины в ее текущем формате является началом конца.

На данный момент кандидатами на вступление в Евросоюз являются семь стран, среди которых Украина, Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в Европейский союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление. 23 июня председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите ЕС Украине и Молдавии согласовали статус кандидатов в союз.

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