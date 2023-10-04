Реклама
Прямой эфир
Мир
В Италии допустили начало мирных переговоров между Москвой и Киевом уже весной
Экономика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $86 за баррель впервые с августа
Общество
Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Мир
В Польше заявили о мести Запада Украине в случае потери контроля
Мир
Госдеп США одобрил продажу Испании ЗРК Patriot почти на $3 млн
Мир
В 2024 году российские туристы смогут доехать до Сухума на «Ласточке»
Мир
Путин на встрече с Бжанией поздравил народ Абхазии с прошедшим Днем независимости
Армия
Расчеты миномета «Тюльпан» уничтожили укрепрайон наемников ВСУ
Экономика
Число кафе в новостройках в Москве выросло на 50%
Общество
В российских школах выявили нехватку математиков и физиков
Мир
На Украине планируют отказаться от понятия «инвалидность»
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам в четверг дождь и до +15 градусов
Спорт
В Госдуме не исключили возврат российских сборных к турнирам под эгидой ФИФА
Экономика
Совфед предложил кабмину обязать заводы ставить клеймо на бутылки для алкоголя
Сюжет:

В Госдуме предрекли конец ЕС после вступления в него Украины

Депутат Хамзаев предрек конец ЕС после вступления в него Украины
0
Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для Евросоюза вхождение в него Украины в том формате, в котором она есть сегодня — это начало конца. Таким образом депутат Госдумы Султан Хамзаев в среду, 4 октября, прокомментировал сообщения о том, что ЕС готовится к официальным переговорам с Украиной по ее вступлению в блок.

«В целом для ЕС вхождение Украины в том формате, в котором она есть сегодня, — это начало конца», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Более того, по его словам, сообщения о предстоящих переговорах не несут в себе значимых форматов.

«Данные заявления не несут ровным счетом ни дипломатических, ни гуманитарных, ни экономических форматов. Это в первую очередь агрессивно политический формат того, что НАТО через гражданскую администрацию ЕС пытается укусить посильнее Россию», — считает Хамзаев.

Кроме того, как отметил депутат, западные страны, в том числе и отдельные политические группы в Европе, понимают, что это исходит от «русофобского шабаша», который был запущен с подачи Вашингтона.

Чем дальше в ЕС: что Европа пообещала Украине
Лидеры Евросоюза хотят создать свои гарантии безопасности Киеву — как это можно сделать и что об этом думают в Москве

Накануне газета Politico сообщила, что Европейский союз готовится к официальным переговорам с Украиной по ее вступлению в блок, которые намечены на декабрь.

Ранее, 2 октября, министры иностранных дел стран ЕС собрались на неформальную встречу в Киеве. На ней глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит «трудный бой» перед вступлением в союз, а европейская дипломатия должна заставить украинское общество потрудиться для этого.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с Боррелем отметил, что Украину устроит только полноправное членство в ЕС без каких-либо альтернативных вариантов интеграции страны в объединение.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в Европейский союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление. 23 июня председатель ЕС Шарль Мишель сообщил, что Украине и Молдавии на саммите Европейского союза согласовали статус кандидатов в союз.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023