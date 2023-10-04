В Госдуме предрекли конец ЕС после вступления в него Украины

Для Евросоюза вхождение в него Украины в том формате, в котором она есть сегодня — это начало конца. Таким образом депутат Госдумы Султан Хамзаев в среду, 4 октября, прокомментировал сообщения о том, что ЕС готовится к официальным переговорам с Украиной по ее вступлению в блок.

«В целом для ЕС вхождение Украины в том формате, в котором она есть сегодня, — это начало конца», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Более того, по его словам, сообщения о предстоящих переговорах не несут в себе значимых форматов.

«Данные заявления не несут ровным счетом ни дипломатических, ни гуманитарных, ни экономических форматов. Это в первую очередь агрессивно политический формат того, что НАТО через гражданскую администрацию ЕС пытается укусить посильнее Россию», — считает Хамзаев.

Кроме того, как отметил депутат, западные страны, в том числе и отдельные политические группы в Европе, понимают, что это исходит от «русофобского шабаша», который был запущен с подачи Вашингтона.

Накануне газета Politico сообщила, что Европейский союз готовится к официальным переговорам с Украиной по ее вступлению в блок, которые намечены на декабрь.

Ранее, 2 октября, министры иностранных дел стран ЕС собрались на неформальную встречу в Киеве. На ней глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит «трудный бой» перед вступлением в союз, а европейская дипломатия должна заставить украинское общество потрудиться для этого.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с Боррелем отметил, что Украину устроит только полноправное членство в ЕС без каких-либо альтернативных вариантов интеграции страны в объединение.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в Европейский союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление. 23 июня председатель ЕС Шарль Мишель сообщил, что Украине и Молдавии на саммите Европейского союза согласовали статус кандидатов в союз.