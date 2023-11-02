Бербок назвала расширение ЕС «геополитической необходимостью»

Расширение численности стран Евросоюза (ЕС) является «геополитической необходимостью» и имеет геополитические причины, однако укрепить сообщество в увеличенном составе будет сложной задачей. Об этом 2 ноября заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Она отметила, что в настоящее время в ЕС наблюдается единодушное согласие о том, что Евросоюз должен расширяться, что стало «геополитическим следствием» конфликта на Украине. При этом возможное расширение сообщества потребует укрепления европейских институтов, что станет непростой задачей.

«Речь будет идти не о том, чтобы облагородить фасад, а о том, чтобы укрепить строительную конструкцию. <…> Мы должны быть честными: это совсем непросто», — заявила министр на конференции в Берлине.

По словам Бербок, чтобы данная конструкция оставалась прочной, нужны «следующие десятилетия». Однако это «является инвестицией, которая себя оправдает», подчеркнула она.

Ранее, 23 октября, немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman заявил, что Европейский союз может дать трещину в будущем, поскольку его единство давно нарушено. По его мнению, страны ЕС истощили санкции против России, которые обернулись против сообщества, а окончательным ударом становится и истощение собственных ресурсов.

До этого, 10 октября, распад Евросоюза предрек и немецкий философ и публицист Хауке Ритц. По его мнению, проблема заключается в том, что ЕС не смог разработать свою собственную экономическую политику, политику в области безопасности, культурную политику и внешнюю политику.

17 октября профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина в беседе с «Известиями» заявила, что наибольшие шансы вступить в ЕС среди стран Западных Балкан в ближайшие пять лет есть только у Черногории.