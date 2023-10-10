В Германии допустили распад Евросоюза

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Публицист Ритц: если Евросоюз и выживет, то будет сокращаться
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Фото: Global Look Press/Christian Spicker
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В интервью «Известиям» немецкий философ и публицист Хауке Ритц рассказал, как Германия и Евросоюз стали подвластны американским интересам и почему Украина вряд ли станет членом ЕС.

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Колоссальное расширение, достигшее в настоящее время 27 государств, парадоксальным образом оказалось симптомом дезинтеграции. Это происходит потому, что союз не смог разработать свою собственную экономическую политику, политику в области безопасности, культурную политику и внешнюю политику. Лишенный суверенитета, ЕС присоединился к американской модели. Он первым принял американскую экономическую философию, неолиберализм, и разрушил наследие европейского рабочего движения. Результатом стал рост бедности в союзе.

«США повлияли на политические процессы в Европе таким образом, что расширение превалировало над интеграцией. В интересах суверенного ЕС всё должно было быть наоборот. Сначала члены союза должны были выработать общую внешнюю политику и политику безопасности, и только после этого можно было допускать их к расширению. Украина, скорее всего, никогда не станет членом ЕС. Просто потому, что сейчас никто не знает, будет ли существовать этот союз через пять или десять лет. Если Евросоюз и выживет, то, скорее всего, он будет сокращаться, а не расширяться», — сказал Ритц.

Ослабление Европы в худшем случае может привести к формированию не многополярного, а биполярного мира.

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