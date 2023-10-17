В Институте Европы оценили шансы на расширение ЕС за счет Черногории

Наибольшие шансы вступить в ЕС среди стран Западных Балкан в ближайшие пять лет только у Черногории. Об этом в беседе с «Известиями» заявила профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

Любая оценка готовности вступления в Европейский союз той или иной страны-кандидата субъективна, и поэтому нельзя с уверенностью сказать, какое западно-балканское государство сможет раньше всех вступить в ЕС, считает она.

«Но, если посмотреть, чьи политические элиты наиболее последовательно стремятся вступить в Европейский союз и кто формально лидирует по количеству выполненных переговорных рекомендаций ЕС, это будет Черногория. Однако, если рассматривать ее с точки зрения внутриполитической устойчивости или экономической ситуации, мы увидим, что эти показатели хуже, чем у Сербии. Тем не менее я считаю, что наибольшие шансы вступить в ЕС в ближайшие пять лет у Подгорицы», — полагает эксперт.

В настоящий момент пять стран Западных Балкан имеют статус кандидата на вступление в ЕС: Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия и Черногория. Частично признанное государство Косово подало заявку на вступление в ЕС в декабре 2022 года.

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