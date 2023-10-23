Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарии
Экономика
Евро на Московской бирже упал ниже 100 рублей впервые с 12 сентября
Мир
Армия Китая начала военные учения в Бохайском заливе
Происшествия
Пожар вспыхнул на пятом этаже жилого дома в Волгоградской области
Экономика
Курс доллара впервые с 13 сентября упал ниже 95 рублей
Политика
Комитет Госдумы принял поправки о выборах президента при военном положении
Общество
Скончался бывший первый замминистра обороны РФ Игорь Пузанов
Авто
Россиянам разрешили устанавливать квадратные номера спереди автомобиля
Мир
Премьер Японии пообещал сохранить курс на заключение мирного договора с РФ
Армия
Военная комендатура ДНР сообщила о вербовке ВФУ несовершеннолетних
Мир
В КНР заявили о готовности продолжать поставлять гуманитарную помощь Палестине
Мир
FT указала на тщетные попытки Зеленского сыграть озабоченность Израилем
Армия
Расчеты ТОС-1А «Солнцепек» уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении
Мир
Госдеп рекомендовал гражданам США как можно скорее покинуть Ливан
Сюжет:

Немецкий журналист предположил скорый разлад в Евросоюзе из-за антироссийских санкций

New Statesman: Евросоюз может дать трещину из-за антироссийских санкций
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Europa Press
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейский союз (ЕС) может дать трещину в будущем, поскольку его единство давно нарушено. Такое мнение высказал немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman.

«Санкции нанесли ЕС больше урона, чем России. Западные лидеры недооценили, <...>, насколько сложно изолировать страну таких размеров», — заявил он.

По мнению журналиста, страны Евросоюза истощены санкциями, а окончательным ударом для них становится истощение ресурсов. Государства делают попытки продолжить поддержку Украины, однако их возможности сильно ограничены.

Мюнхау привел в подтверждение своей позиции прогноз Международного валютного фонда, который показал, что за 2023 год экономика России значительно усилилась, в то время как экономики основных европейских стран переживают не лучший свой период.

Кроме того, по мнению немецкого журналиста, страны ЕС разделяет отсутствие общей стратегии относительно конфликта на Украине.

«Я думаю, что европейское единство даст трещину, когда придет время заключать сделку с Москвой и платить огромные суммы за восстановление Украины», — предположил Мюнхау.

На грани разрыва: Франция и Германия сильнее отдаляются друг от друга
Разлад между Парижем и Берлином грозит будущему всего Евросоюза

Ранее, 10 октября, распад Евросоюза предрек и немецкий философ и публицист Хауке Ритц. По его мнению, проблема заключается в том, что ЕС не смог разработать свою собственную экономическую политику, политику в области безопасности, культурную политику и внешнюю политику. Лишенный суверенитета, ЕС присоединился к американской модели.

Перед этим, 19 сентября, политолог-американист Малек Дудаков предположил, что поражение Украины в конфликте приведет к распаду НАТО. По его словам, вопрос расширения НАТО завис в воздухе в том числе из-за раскола внутри самого альянса — не все его участники, такие как Венгрия и Турция, готовы к принятию новых членов и к полномасштабному конфликту с Россией.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023