Европейский союз (ЕС) может дать трещину в будущем, поскольку его единство давно нарушено. Такое мнение высказал немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman.

«Санкции нанесли ЕС больше урона, чем России. Западные лидеры недооценили, <...>, насколько сложно изолировать страну таких размеров», — заявил он.

По мнению журналиста, страны Евросоюза истощены санкциями, а окончательным ударом для них становится истощение ресурсов. Государства делают попытки продолжить поддержку Украины, однако их возможности сильно ограничены.

Мюнхау привел в подтверждение своей позиции прогноз Международного валютного фонда, который показал, что за 2023 год экономика России значительно усилилась, в то время как экономики основных европейских стран переживают не лучший свой период.

Кроме того, по мнению немецкого журналиста, страны ЕС разделяет отсутствие общей стратегии относительно конфликта на Украине.

«Я думаю, что европейское единство даст трещину, когда придет время заключать сделку с Москвой и платить огромные суммы за восстановление Украины», — предположил Мюнхау.

Ранее, 10 октября, распад Евросоюза предрек и немецкий философ и публицист Хауке Ритц. По его мнению, проблема заключается в том, что ЕС не смог разработать свою собственную экономическую политику, политику в области безопасности, культурную политику и внешнюю политику. Лишенный суверенитета, ЕС присоединился к американской модели.

Перед этим, 19 сентября, политолог-американист Малек Дудаков предположил, что поражение Украины в конфликте приведет к распаду НАТО. По его словам, вопрос расширения НАТО завис в воздухе в том числе из-за раскола внутри самого альянса — не все его участники, такие как Венгрия и Турция, готовы к принятию новых членов и к полномасштабному конфликту с Россией.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.