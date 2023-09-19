Политолог предрек развал НАТО при поражении Украины в конфликте

Поражение США и НАТО на Украине, к которому сейчас всё идет, — это сильнейший удар по альянсу, который ослабит его позиции в мире и ускорит процесс распада. Уже в ближайшие 10 лет объединение может перестать существовать в нынешнем виде, заявил 19 сентября в разговоре с «Известиями» политолог-американист Малек Дудаков.

Он отметил, что конфликт на Украине — это попытка США избежать ослабления в мире, в том числе в Восточной Европе.

«Это попытка США остановить центробежные процессы и наступление нового постамериканского миропорядка — где наступит многополярный мир, и Америка уже не сможет диктовать другим странам свою волю и политику», — подчеркнул Дудаков.

При этом политолог обратил внимание, что вопрос расширения НАТО завис в воздухе в том числе из-за раскола внутри самого альянса — не все его участники, такие как Венгрия и Турция, готовы принимать новых членов и к полномасштабному конфликту с Россией.

«Поражение на Украине, к чему сейчас всё и идет, станет сильнейшим ударом по НАТО. В своей истории альянс, конечно, сталкивался с локальными поражениями и неудачами, но не с такими масштабными. Конечно, это станет сильнейшим ударом по репутации НАТО и будет означать, что страны за пределами Запада начнут воспринимать и альянс, и США как очевидно ослабевших. Это ускорит и усилит все процессы, связанные с расколом и реконструкцией блока. Я бы сказал, что примерно в диапазоне 10 лет НАТО в нынешнем виде может даже не сохраниться», — заявил политолог.

Ранее в этот день экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что США ослабили свои позиции в мире из-за России. Он отметил, что Соединенные Штаты еще не осознали шаткость своего положения на мировой арене, в связи с чем конфликт на Украине может стать для них переломным моментом. Эксперт напомнил, что Вашингтон терпел в прошлом поражения от своих соперников, но Москва является самым крупным.

11 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон поставил на карту всё в украинском конфликте, поскольку экономика США не могла уже работать. По ее словам, Вашингтон утратил свое влияние на мировой арене — он выстроил «натоцентричную ось зла», где позитивной повестке нет места.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.