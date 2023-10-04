В Евросоюзе до сих пор верят, что Украина будет существовать в 2030 году и вступит к этому времени в альянс. Об этом 4 октября написал зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, отметив, что это является одной из «двух приятных новостей» для Киева.

Он напомнил, что глава Евросовета Шарль Мишель заявил 3 октября, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году, если будут выполнены все необходимые для этого условия. Он отметил, что Киеву и другим странам-кандидатам на вступление нужно проводить реформы и борьбу с коррупцией, а также соблюдать юридические условия.

«Это значит, что в ЕС верят, что нынешнее бандеровское государство просуществует до этого времени», — написал зампред СБ.

Также Медведев назвал вторую приятную новость для украинских властей. По его словам, впервые в американской истории спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти был отправлен в отставку. Это произошло 3 октября. Медведев указал, что решение о его смещении с должности было принято на фоне расположения политика к киевскому режиму и бюджетным компромиссам по его финансированию.

«Есть несомненный повод для гордости, ведь выбор был между решением многочисленных внутренних проблем самих Штатов и дальнейшим кормлением неонацистов. Правда, денег пока осталось всего на два месяца», — заключил Медведев.

3 октября Маккарти был смещен с поста спикера согласно итогам голосования по резолюции об отстранении от должности, которую внесли на рассмотрение нижней палаты американского парламента. Это стало первым случаем в истории, когда палата представителей отстранила своего лидера. Республиканец от штата Северная Каролина Патрик Макгенри был назначен исполняющим обязанности спикера.

30 сентября американский президент Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства на 45 дней, в который не вошла помощь Украине. Он предусматривает ассигнования федеральным ведомствам до 17 ноября 2023 года и продлевает действие некоторых истекающих полномочий. Так в США была предотвращена приостановка работы правительства. Формально у американского лидера было чуть больше трех часов, чтобы не допустить шатдауна в стране.

После Байден заявил, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не прекратит оказывать поддержку Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.