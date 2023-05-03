ЕС поставит Киеву миллион артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в среду, 3 мая, сообщил, что ЕС поставит Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев.
«Европейский союз обязался поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Согласно плану по наращиванию производства боеприпасов, на эти цели намерены выделить €1 млрд из Европейского фонда мира и еще €500 млн из бюджета Евросоюза. Чтобы производить 1 млн боеприпасов в год в странах ЕС, 11 государств начнут ускоренно выпускать снаряды натовского калибра 155 мм, еще две страны — снаряды калибра 152 мм, уточнил Бретон.
Из заявления Еврокомиссии следует, что наращивание производственных мощностей ЕС и решение проблемы нехватки боеприпасов и ракет «укрепит оперативность и способность оборонной промышленности Союза обеспечивать своевременные поставки боеприпасов и ракет в Европу». Отмечается, что доступность боеприпасов в достаточном количестве имеет решающее значение для безопасности ЕС и его усилий по поддержке Киева.
План передачи Украине 1 млн артиллерийских снарядов в ближайшие 12 месяцев утвердили в ЕС в конце марта.
При этом в начале апреля немецкая газета Welt am Sonntag написала, что военные круги в Брюсселе ставят под сомнение реализацию плана, по которому Евросоюз должен передать Украине 1 млн снарядов.
3 апреля бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос сообщил, что НАТО не в состоянии производить необходимое количество боеприпасов для Киева.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.