В ЕС усомнились в реализации плана по передаче Киеву миллиона снарядов

Военные круги в Брюсселе ставят под сомнение реализацию плана, по которому Евросоюз (ЕС) должен передать Украине 1 млн снарядов калибра 155 мм до конца года. Об этом сообщила 8 апреля немецкая газета Welt am Sonntag.

Как уточняет издание, в течение одного года 17 стран объединения, а также Норвегия должны передать Украине 1 млн боеприпасов из своих запасов, получив компенсацию из фондов Евросоюза. Для этого выделяется €1 млрд, еще столько же ЕС планирует направить на совместные закупки.

«Между тем в брюссельских военных кругах говорят, что 1 млн снарядов едва ли будет собран. По крайней мере, не в течение одного года», — говорится в публикации.

По данным газеты, переговоры между сторонами идут тяжело, так как одни страны ЕС выступают за закупку артиллерийских снарядов для Украины через Европейское оборонное агентство (EDA), а другие против этого.

Однако самые большие разногласия, как пишет издание, связаны с закупкой боеприпасов за пределами Европы. Против такого сценария, в частности, выступают Франция, Греция и Кипр. Это связано с тем, что ряд европейских стран опасается, что заказы могут поступить турецким производителям, в то время как они предпочли бы, чтобы заказы получила их собственная оборонная промышленность.

В тот же день газета The Washington Post написала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острый дефицит боеприпасов и вынуждены ограничивать их применение. В материале указывается, что из-за критической нехватки боеприпасов военнослужащие ВСУ ищут неразорвавшиеся снаряды и даже используют 3D-принтеры для изготовления недорогих боеприпасов, которые можно сбрасывать с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также отмечалось, что в день Украина выпускает около 7,7 тыс. снарядов, или примерно по одному каждые шесть секунд.

Чтобы ликвидировать дефицит боеприпасов, в ЕС в конце марта утвердили план передачи Украине 1 млн артиллерийских снарядов в ближайшие 12 месяцев. Однако, по мнению экспертов, при сохранении нынешней ситуации на фронте 83,3 тыс. снарядов в месяц, которые готовы предоставить страны ЕС, это немногим больше половины потребностей украинской армии.

Кроме того, как заявил бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос, НАТО не в состоянии производить необходимое количество боеприпасов для Киева.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. В конце марта президент России Владимир Путин отметил, что России известно о планах Запада поставить вооружение Киеву в большом количестве, и обратил внимание на то, что накачка вооружениями ВСУ преследует цель продлить конфликт.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».