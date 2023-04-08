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The Washington Post сообщила об острой нехватке снарядов у ВСУ

The Washington Post: ВСУ испытывают острую нехватку боеприпасов и собирают неразорвавшиеся снаряды
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Фото: REUTERS/Alex Babenko
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острый дефицит боеприпасов на поле боя и вынуждены ограничивать их применение. Об этом сообщает в субботу, 8 апреля, газета The Washington Post.

«Артиллерийские снаряды для украинских орудий советских времен, которые составляют большую часть их арсенала, уже давно в дефиците. Это вынудило полагаться на артиллерию, предоставленную Киеву западными союзниками, потому что они используют снаряды калибра 155 мм, которых у Украины сейчас больше, но для гораздо меньшего количества орудий», — пишет издание.

Как отмечают авторы со ссылкой на украинского военного чиновника, из-за критической нехватки боеприпасов военнослужащие ВСУ ищут неразорвавшиеся снаряды и даже используют 3D-принтеры для изготовления недорогих боеприпасов, которые можно сбрасывать с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Согласно публикуемым данным, в день Украина выпускает около 7700 снарядов, или примерно по одному каждые шесть секунд. Но, как отмечается в публикации, при темпах, которыми украинские войска ведут огонь, они могут скоро закончиться.

В связи с этим Киев остро нуждается в поставках снарядов и артиллерии. Западные страны со своей стороны изо всех сил пытаются нарастить производство, однако, подчеркивает The Washington Post, они не имеют возможность производить снаряды в таких масштабах, которые нужны Украине.

«Чтобы не отставать от российских сил и при этом экономить боеприпасы, украинские военные теперь более разборчивы в выборе целей, часто отдавая предпочтение технике, а не небольшим группам пехоты», — утверждается в материале.

Ранее, 2 апреля, бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос заявил, что НАТО не в состоянии производить необходимое количество боеприпасов для Киева. По словам генерала, украинские боевики за сутки расходуют тысячи снарядов.

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Незадолго до этого, 20 марта, страны Евросоюза (ЕС) утвердили план передачи Украине 1 млн артиллерийских снарядов в ближайшие 12 месяцев. При сохранении нынешней ситуации на фронте 83,3 тыс. снарядов в месяц, которые готовы предоставить страны ЕС, это немногим больше половины потребностей украинской армии.

Также агентство France Presse сообщило, что страны ЕС пришли к соглашению по плану снабжения Киева боеприпасами на €2 млрд.

В то же время, как заявил в конце марта президент России Владимир Путин, российские военные уничтожают поставляемое на Украину вооружение еще в процессе доставки. Российский лидер отметил, что России известно о планах Запада поставить вооружение Киеву в большом количестве, и обратил внимание на то, что накачка вооружениями ВСУ преследует цель продлить конфликт.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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