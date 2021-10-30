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У страха глаза велики: кто пугает молодых финнов Россией

Более 60% жителей Суоми опасаются военного вторжения
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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У страха глаза велики: кто пугает молодых финнов Россией
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2021-10-29 15:51:35
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В пятницу, 29 октября, президент России Владимир Путин провел переговоры со своим финским коллегой Саули Ниинистё. В преддверии их встречи были опубликованы результаты опроса, показавшие, что около 60% жителей Финляндии полагают, что Россия представляет военную угрозу для их страны. Да и в целом отношение финнов к восточному соседу за минувшие годы заметно ухудшилось, особенно среди молодежи. Это очевидный результат непрекращающейся кампании промывания мозгов пропагандой «общеевропейских ценностей». Подробности — в материале «Известий».

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Финны стали более негативно относиться к России, что зафиксировал опрос, проведённый тамошним Аналитическим центром деловой жизни (EVA). В марте и апреле были опрошены более 2 тыс. человек в возрасте 18 от 79 лет. Согласно полученным данным, чуть более трети жителей Финляндии (34%) положительно относятся к России, а 45% — отрицательно. В 2012 году 63% финнов относились к России положительно, а 19% — отрицательно.

Другими словами, за девять лет позитивное отношение снизилось примерно на 30 процентных пунктов, а негативное выросло на 26. По словам руководителя отдела исследований EVA Илкки Хаависто, тенденция вполне соответствует той, которая наблюдается и в других западных странах. По данным опроса, почти 60% финнов видят в России военную угрозу. Правда, как считает Хаависто, пока рано говорить о том, что отношение финнов становится более враждебным. Негативное отношение к РФ ярче всего выражено в молодых возрастных группах. Позитивнее же всего к России относятся пенсионеры. Что неудивительно — пожилые люди помнят, что экономика Финляндии в своё время поднялась на взаимовыгодной торговле с Советским Союзом.

У страха глаза велики
Президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле

Президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле

Фото: пресс-служба администрации президента России/kremlin.ru
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Илкки Хаависто уверяет, впрочем, что финны негативно относятся к России как к государству, но не к русским как к народу. Каждый второй (50%) считает, что россияне — приятные люди, и только 15% с этим не согласны. При этом большинство опрошенных не отрицают важность поддержания хороших двусторонних отношений между Финляндией и Россией. Впрочем, показатель значимости РФ как партнера по торговле, с 2015-го снизился на 10 процентных пунктов. Судя по всему, это связано с тем, что после начала в 2014-м «санкционной войны» между РФ и ЕС роль России во внешней торговле Финляндии заметно сократилась. При этом санкции против России воспринимаются финнами неоднозначно. 43% респондентов отмечают, что торговые отношения с Россией не должны ослабевать из-за проблем, не связанных с экономикой. Однако треть финнов (32%) считает использование политических санкций против России мерой вполне оправданной.

Собственно, ничего удивительного в подобных результатах опроса нет — население всего лишь воспроизводит те нарративы, что агрессивно навязываются ему сверху. Многие финские политики кликушествуют об «агрессивном и непредсказуемом восточном соседе», им вторят представители финских спецслужб. Пресса подхватила эти тезисы — если почитать финские СМИ, то найти что-либо хорошее о России там очень трудно. Российская Федерация описывается как агрессивное государство, население которого влачит свою жизнь в бедности и неустроенности, подвергается политическим репрессиям и мечтает уехать на Запад. Нет ничего удивительного в том, что молодые финны, начитавшись подобных статей и насмотревшись соответствующих сюжетов, относятся к России с опаской.

Россия как угроза

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Финские СМИ внушают своим читателям тезис, что Россия всегда была «вековечным угнетателем» — в отличие от шведов, времена владычества которых в Финляндии преподносятся в куда более розовом свете. И финское общество с удовольствием воспринимает подобные идеи — забывая, что в Российской империи Великое княжество Финляндское пользовалось высоким уровнем политических свобод.

Уже довольно давно в Финляндии рассуждают о необходимости вступления в НАТО, дабы «обеспечить гарантию безопасности». Так, бывший финский посол в Москве Ханну Химанен написал книгу, в которой призывает к членству Суоми в НАТО. По мнению дипломата, это положительно сказалось бы на ситуации с безопасностью в республике, а драматизировать возможную ответную реакцию Москвы не стоит. Химанен уверен в своей правоте, считая, что в данном вопросе можно даже обойтись и без общенародного референдума.

В финском политикуме, ориентированном на солидарность с остальным ЕС, крепнет образ России как потенциальной угрозы. Об этом свидетельствуют факты. Так, в сентябре 2017 года в Хельсинки, в районе Сёрняйнен, был открыт филиал «Европейского центра по противодействию гибридным угрозам» (ЕЦПГУ). По словам представителей данного учреждения, под «гибридными угрозами» они подразумевают, в числе прочего, распространение ложных новостей, атаки против информационных систем, а также другие виды нападений с помощью современных технологий.

У страха глаза велики
флаг нато
Фото: TASS/DPA/Kay Nietfeld
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Сотрудники центра указывают, что «гибридную опасность» представляют не только разные государства, но и, к примеру, террористические и преступные организации. Однако на семинаре, организованном в честь открытия учреждения, заместитель генерального секретаря НАТО Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен прямо упомянул только одно государство — Россию.

В том же году финская полиция заинтересовалась публикацией в газете Helsingin Sanomat большого материала «Секретное место Финляндии» — о слежке военной разведки страны за российскими военными. В распоряжении издания тогда оказались документы, свидетельствующие о том, что по заданию военной разведки исследовательский институт в Тиккакоски занимается «тщательным мониторингом передвижения российских вооруженных сил» на территории Ленинградской области. После публикации материала президент Финляндии Саули Нийнистё заявил, что по факту утечки секретных документов заведено уголовное дело.

Стражи порядка обыскали дом журналистки Лауры Халминен, являющейся одним из авторов резонансной статьи. Полиция, как сообщает газета, изъяла у нее личный и служебный телефоны, личный компьютер, планшет и несколько карт памяти. По словам Халминен, у них не было при себе необходимого судебного постановления.

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Конечно, Хельсинки не является самостоятельным игроком — и его позиция очень завит от общего мнения того лагеря, в котором он пребывает. «Финляндия — член Евросоюза, а значит, и коллективного Запада. А Россия и коллективный Запад находятся в состоянии открытого конфликта как минимум с 2014 года, а по сути — в течение более длительного времени», — отмечает директор программы Европейско-восточного партнерства и России Финского института международных отношений Аркадий Мошес.

В беседе с «Известиями» ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков отметил, что рост антироссийских настроений в Финляндии не удивляет. «Вероятно, это влияние тренда на дополнительную актуализацию негативного образа России в европейском информационном пространстве — особенно в период с 2014 года. Можно вспомнить, что в той же Финляндии на этом фоне, по данным исследований EVA, доля сторонников вступления в НАТО среди опрошенных выросла с 14% в 2012 году до 26% в 2021-м. Как правило, финские политики и журналисты, настаивающие на реальности российской угрозы, аргументируют свою позицию ссылками не только на новейшую историю отношений Москвы с Тбилиси и Киевом, но и на проведение нашей страной масштабных военных учений на Балтике», — говорит аналитик.

У страха глаза велики
Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Фото: Global Look Press/Pool via CNP
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Он добавляет, что ждать улучшения ситуации в ближайшее время точно не стоит. «Не исключено, что в ближайшей перспективе доля жителей Финляндии, опасающихся активности России, может увеличиться. Возросшее демонстративное внимание администрации Джозефа Байдена к деятельности НАТО может стать дополнительным стимулом для финских политиков, выступающих за вступление своей страны в альянс — чтобы активизировать продвижение соответствующих идей в информационном пространстве своей страны. А аргументировать необходимость подобного шага для них логичнее всего именно ссылками на российскую угрозу», — предупреждает Михаил Нейжмаков.

Однако сам факт поездки президента Финляндии Саули Ниинистё в Москву и его встреча с Владимиром Путиным подтверждают, что позиция этой страны в отношении России более вменяема, чем у многих её соседей. За примером долго ходить не надо: достаточно вспомнить поведение стран Балтии — и дня не проходит, чтобы представители властей Латвии, Литвы и Эстонии не сделали какого-либо очередного резкого заявления в сторону восточного соседа. Государства Прибалтики наращивают на своей территории контингенты НАТО, занимаются репрессиями в отношении русскоязычных журналистов и общественников, стараются по максимуму оборвать экономические связи с Россией — даже в ущерб собственному благосостоянию. Будет очень жаль, если Финляндия под воздействием крепнущих в ней антироссийских настроений тоже перейдет к подобным практикам.

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