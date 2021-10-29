А мы поедем на север: когда РФ и Финляндия возобновят ж/д турпоездки

Туристические поездки по железной дороге между Россией и Финляндией могут возобновиться в конце года. О такой перспективе Владимир Путин рассказал на встрече с финским коллегой Саули Ниинистё, которая состоялась в Москве . Президент РФ также выразил надежду, что обе страны в этом году смогут преодолеть урон, который был нанесен экономическим связям после начала пандемии коронавируса. Между тем эксперты напоминают, что сотрудничество между Москвой и Хельсинки важно и с точки зрения нормализации отношений РФ с коллективным Западом , поскольку Финляндия остается одной из немногих европейских стран, готовых к открытому диалогу.

Соседские отношения

Нынешняя неделя у президента оказалась особо богатой на международные события. И если в предыдущие дни глава РФ принимал участие в Восточноазиатском саммите и общался с представителями стран — участниц АСЕАН по видеосвязи, то 29 октября в Москву прибыл финский президент Саули Ниинистё. А постоянное развитие двусторонних отношений для двух географических соседей, как известно, имеет большое значение. Кроме того, Финляндия и Россия остаются важными торгово-экономическими партнерами .

А мы поедем на север Владимир Путин в режиме видеоконференции в саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Фото: пресс-служба администрации президента России/kremlin.ru

«Конечно, мы поговорим сегодня по всему комплексу отношений, но вначале хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности, связанные с пандемией, в этом году мы можем преодолеть в значительной степени тот урон, который она нанесла нашим отношениям в сфере экономики , — заявил в начале открытой части встречи Владимир Путин. — По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот вырос на 21%. И экспорт, и импорт сбалансированно подросли. Продолжаются и крупные проекты».

Среди наиболее значимых общих проектов, например, можно выделить строительство АЭС «Ханхикиви-1» на восточном берегу Ботнического залива на участке в финском муниципалитете Пюхяйоки. Оно реализуется при участии АО «Русатом Оверсиз» (дочернее предприятие «Росатома»). Финская компания Fennovoima намерена получить лицензию на возведение объекта в следующем году. Таким образом, коммерческая эксплуатация станции бы могла начаться в 2029-м, сообщили ранее в финской компании.

На переговорах также обсуждался вопрос возобновления туристических потоков между двумя странами . До начала пандемии коронавируса российские путешественники массово посещали финские города, а десятки тысяч гостей из Суоми ежегодно приезжали в РФ. Тем не менее борьба с СOVID-19 негативно сказалась на туристической отрасли по всему миру. И Россия с Финляндией исключениями, конечно, не стали.

Сейчас между государствами возобновлено авиационное сообщение. «Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге», — отметил Владимир Путин .

А мы поедем на север Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё (второй слева) во время встречи в Кремле Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

« Действительно, жаль, что стало меньше передвижений наших граждан через границу. Надеюсь, что мы сможем вернуться к предыдущим объемам как можно быстрее», — отреагировал финский президент .

До начала пандемии между Санкт-Петербургом и Хельсинки курсировали скоростные поезда «Аллегро». Более того, в финскую столицу можно было добраться на поезде «Лев Толстой» из Москвы.

В открытой части встречи также затрагивалось сотрудничество в Арктике и в целом вопросы, связанные с климатической повесткой . При этом Владимир Путин назвал близкими подходы России и Финляндии в борьбе с изменением климата.

«Еще нас один вопрос объединяет. Леса стали даже с точки зрения изменения климата еще более важным ресурсом, и, может быть, у нас как раз сегодня [есть] возможность обсудить вопросы, связанные с лесами», — сказал Саули Ниинистё.

Глобальное значение

У России и Финляндии складываются дружественные и добрососедские отношения, которые позволяют решать много общих задач в разных сферах, включая, например, экономическую, экологическую или гуманитарную , сказала «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

— Хотя понятно, что есть внешнее влияние, когда даже этот добрый сосед должен придерживаться политических моментов, которые диктует Евросоюз. Не всё ему бы хотелось делать, как им говорят, но приходится . Тем не менее у нас очень много контактов, — добавила парламентарий.

Диалог между Россией и Финляндией, однако, важен не только с точки зрения двусторонних взаимоотношений, но и имеет более глобальное значение в выстраивании связей РФ с коллективным Западом, отметил в беседе с «Известиями» латышский историк и председатель партии «Новое согласие» Янис Кузинс.

— В последние годы мы стали свидетелями полного недопонимания между Москвой и ЕС, а также США по многим международным вопросам. На этом фоне Финляндия — одна из немногих европейских стран, которая готова к непредвзятому диалогу с российской стороной . Подобный прагматичный подход демонстрируют в последнее время еще Австрия и Венгрия, — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что Владимир Путин и Саули Ниинистё, к примеру, встречались в Хельсинки в 2019-м сразу после прекращения деятельности Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был заключен еще между СССР и США в 1987 году.

А мы поедем на север Президент Финляндии Саули Ниинистё и президент России Владимир Путин (справа налево) во время совместной пресс-конференции, Финляндия, Хельсинки Фото: TASS/Zuma

— Кажется, в Хельсинки осознают, что выстраивать стабильный мировой порядок в условиях отсутствия диалога и конфликтных отношений с Россией просто невозможно. В связи с этим Финляндия готова выступать в роли своеобразного моста между Россией и Западом , — заявил Янис Кузинс. — Хотелось бы, чтобы такой подход заняли как можно больше стран Евросоюза, особенно тех, которые географически близки к РФ. Увы, сейчас мы видим, что прибалтийские государства, Польша, а также, например, Чехия всё чаще предпринимают шаги, которые, наоборот, осложняют ситуацию на международной арене.

Очевидно, что более широкие возможности для диалога с другими странами Финляндия имеет благодаря нейтральному статусу республики и отказу вступать в ряды НАТО . Хотя стоит признать, что Хельсинки, несмотря на нейтралитет, довольно активно сотрудничает с альянсом. К примеру, в этом году Финляндия была задействована в учениях Baltops-2021 в Балтийском море.