А мы поедем на север: когда РФ и Финляндия возобновят ж/д турпоездки
Туристические поездки по железной дороге между Россией и Финляндией могут возобновиться в конце года. О такой перспективе Владимир Путин рассказал на встрече с финским коллегой Саули Ниинистё, которая состоялась в Москве. Президент РФ также выразил надежду, что обе страны в этом году смогут преодолеть урон, который был нанесен экономическим связям после начала пандемии коронавируса. Между тем эксперты напоминают, что сотрудничество между Москвой и Хельсинки важно и с точки зрения нормализации отношений РФ с коллективным Западом, поскольку Финляндия остается одной из немногих европейских стран, готовых к открытому диалогу.
Соседские отношения
Нынешняя неделя у президента оказалась особо богатой на международные события. И если в предыдущие дни глава РФ принимал участие в Восточноазиатском саммите и общался с представителями стран — участниц АСЕАН по видеосвязи, то 29 октября в Москву прибыл финский президент Саули Ниинистё. А постоянное развитие двусторонних отношений для двух географических соседей, как известно, имеет большое значение. Кроме того, Финляндия и Россия остаются важными торгово-экономическими партнерами.
Владимир Путин в режиме видеоконференции в саммите Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
«Конечно, мы поговорим сегодня по всему комплексу отношений, но вначале хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности, связанные с пандемией, в этом году мы можем преодолеть в значительной степени тот урон, который она нанесла нашим отношениям в сфере экономики, — заявил в начале открытой части встречи Владимир Путин. — По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот вырос на 21%. И экспорт, и импорт сбалансированно подросли. Продолжаются и крупные проекты».
Среди наиболее значимых общих проектов, например, можно выделить строительство АЭС «Ханхикиви-1» на восточном берегу Ботнического залива на участке в финском муниципалитете Пюхяйоки. Оно реализуется при участии АО «Русатом Оверсиз» (дочернее предприятие «Росатома»). Финская компания Fennovoima намерена получить лицензию на возведение объекта в следующем году. Таким образом, коммерческая эксплуатация станции бы могла начаться в 2029-м, сообщили ранее в финской компании.
На переговорах также обсуждался вопрос возобновления туристических потоков между двумя странами. До начала пандемии коронавируса российские путешественники массово посещали финские города, а десятки тысяч гостей из Суоми ежегодно приезжали в РФ. Тем не менее борьба с СOVID-19 негативно сказалась на туристической отрасли по всему миру. И Россия с Финляндией исключениями, конечно, не стали.
Сейчас между государствами возобновлено авиационное сообщение. «Надеюсь, что к концу года можно будет возобновить известный туристический поток и по железной дороге», — отметил Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё (второй слева) во время встречи в Кремле
«Действительно, жаль, что стало меньше передвижений наших граждан через границу. Надеюсь, что мы сможем вернуться к предыдущим объемам как можно быстрее», — отреагировал финский президент.
До начала пандемии между Санкт-Петербургом и Хельсинки курсировали скоростные поезда «Аллегро». Более того, в финскую столицу можно было добраться на поезде «Лев Толстой» из Москвы.
В открытой части встречи также затрагивалось сотрудничество в Арктике и в целом вопросы, связанные с климатической повесткой. При этом Владимир Путин назвал близкими подходы России и Финляндии в борьбе с изменением климата.
«Еще нас один вопрос объединяет. Леса стали даже с точки зрения изменения климата еще более важным ресурсом, и, может быть, у нас как раз сегодня [есть] возможность обсудить вопросы, связанные с лесами», — сказал Саули Ниинистё.
Глобальное значение
У России и Финляндии складываются дружественные и добрососедские отношения, которые позволяют решать много общих задач в разных сферах, включая, например, экономическую, экологическую или гуманитарную, сказала «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
— Хотя понятно, что есть внешнее влияние, когда даже этот добрый сосед должен придерживаться политических моментов, которые диктует Евросоюз. Не всё ему бы хотелось делать, как им говорят, но приходится. Тем не менее у нас очень много контактов, — добавила парламентарий.
Диалог между Россией и Финляндией, однако, важен не только с точки зрения двусторонних взаимоотношений, но и имеет более глобальное значение в выстраивании связей РФ с коллективным Западом, отметил в беседе с «Известиями» латышский историк и председатель партии «Новое согласие» Янис Кузинс.
— В последние годы мы стали свидетелями полного недопонимания между Москвой и ЕС, а также США по многим международным вопросам. На этом фоне Финляндия — одна из немногих европейских стран, которая готова к непредвзятому диалогу с российской стороной. Подобный прагматичный подход демонстрируют в последнее время еще Австрия и Венгрия, — подчеркнул эксперт.
Он напомнил, что Владимир Путин и Саули Ниинистё, к примеру, встречались в Хельсинки в 2019-м сразу после прекращения деятельности Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был заключен еще между СССР и США в 1987 году.
Президент Финляндии Саули Ниинистё и президент России Владимир Путин (справа налево) во время совместной пресс-конференции, Финляндия, Хельсинки
— Кажется, в Хельсинки осознают, что выстраивать стабильный мировой порядок в условиях отсутствия диалога и конфликтных отношений с Россией просто невозможно. В связи с этим Финляндия готова выступать в роли своеобразного моста между Россией и Западом, — заявил Янис Кузинс. — Хотелось бы, чтобы такой подход заняли как можно больше стран Евросоюза, особенно тех, которые географически близки к РФ. Увы, сейчас мы видим, что прибалтийские государства, Польша, а также, например, Чехия всё чаще предпринимают шаги, которые, наоборот, осложняют ситуацию на международной арене.
Очевидно, что более широкие возможности для диалога с другими странами Финляндия имеет благодаря нейтральному статусу республики и отказу вступать в ряды НАТО. Хотя стоит признать, что Хельсинки, несмотря на нейтралитет, довольно активно сотрудничает с альянсом. К примеру, в этом году Финляндия была задействована в учениях Baltops-2021 в Балтийском море.
Кроме того, Саули Ниинистё ранее заявлял, что его стране придется задуматься о вступлении в военный блок, если Москва «начнет видеть в ЕС и государствах-членах такого же врага, как НАТО». Между тем в соседней республике растет число граждан, которые выступают за присоединение к альянсу (сейчас речь идет о 26% населения), а генсек НАТО Йенс Столтенберг не раз заявлял, что двери блока открыты для Финляндии. Впрочем, пока большинство финнов, согласно опросам общественного мнения, по-прежнему выступает против присоединения государства к этой военно-политической структуре.