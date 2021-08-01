Свои люди сочтутся: финский полицейский собирал средства для украинских неонацистов

В Финляндии набирает обороты скандал, связанный с выявлением неонацистской ячейки, в рядах которой состояли в том числе и стражи правопорядка. Одного из них уличили в желании устроить сбор средств для единомышленников с Украины. Случившееся не только подтвердило тенденцию радикализации финской полиции, о которой говорят уже давно, но и то, о чем предпочитают умалчивать. В финском обществе постепенно укрепляется иррациональная неприязнь к России. Подробности — в материале «Известий».

Неонацистское гнездо

На днях стало известно, что полиция финского региона Восточный Уусимаа отстранила от работы уже третьего сотрудника, заподозренного в связях с праворадикальными кругами. Его имя всплыло во время расследования деятельности целой группы сотрудников правоохранительных органов, обсуждавших возможность неправомерного использования полицейских реестров и даже совершения массовых убийств. Полностью детали дела не разглашаются, но, по информации издания Yle, подозреваемыми по нему проходят пятеро полицейских, один охранник полицейского участка и еще семь других лиц.

Свои люди сочтутся Фото: Global Look Press/Xinhua/Tong Shuai

Троих правонарушителей в форме уже уволили . Причем, хотя одному из них уголовных обвинений предъявлено не было, в МВД всё же посчитали, что своими действиями он подорвал доверие к стражам порядка. Этот старший констебль полиции Восточного Уусимаа в 2018 году вступил в группу праворадикалов, общавшихся между собой через WhatsApp. Как-то этот констебль по просьбе другого члена группы выяснил, пользуясь своим доступом к полицейским базам данных, сведения об одном человеке — и передал их просившему. Человек, данные которого надо было найти, снимал члена неонацистской группы и его машину перед полицейским участком.

Уволенный констебль оправдывается, что основание для проверки у него якобы имелось. В ходе допроса он сообщил, что в то время шла волна краж со взломом у владельцев оружия. Мол, поскольку член праворадикальной группы обратился в полицию по вопросу ношения оружия, возникли подозрения, что снимавший планирует проникнуть к нему домой. Прокурор в итоге не стал предъявлять констеблю обвинений в связи с этим эпизодом, но признал, что поступок был «необдуманным». Судья подчеркнул, что «полицейский реестр можно использовать только для выполнения непосредственных служебных обязанностей».

Однако полиция Восточного Уусимаа сочла проступок констебля крайне серьезным. По мнению начальства, происшествие заставило заподозрить, что некоторые полицейские не выполняют свою работу должным образом. Ведь записей о человеке, данные которого проверял констебль, в криминальном реестре не содержалось. Поэтому полиция попросила прокуратуру еще раз рассмотреть вопрос о возможности предъявлении обвинений уволенному экс-констеблю.

Свои люди сочтутся Учения батальона «Азов» Фото: ТАСС/Zuma/Nazar Furyk

В ходе дальнейшего расследования этого дела всплыли новые живописные подробности. Оказывается, члены праворадикальной группы, в рядах которой состоял уволенный констебль, активно обсуждали события, происходящие на Украине и, в частности, деятельность неонацистского батальон «‎Азов» (организация, запрещенная в России). В ноябре 2018 года констебль рассказал приятелям, что знаком с одним гражданином Финляндии, поддерживающим общение с украинскими ультраправыми. Этот финн поведал полицейскому, что собирается отправиться «на помощь своим украинским друзьям». Констебль захотел помочь ему и отдал свой оптический прицел. «Я хотел поддержать не деятельность «Азова», а просто друга, оказавшегося в сложной ситуации», — оправдывался констебль на допросе. В полиции же на основании переписки своего уволенного коллеги пришли к выводу, что тот одно время координировал сбор денег и вещей для членов украинского неонацистского батальона.

Расизм и русофобия

О проблеме инфильтрации праворадикалов в ряды служб охраны правопорядка Финляндии говорят уже давно. Так, еще в июле 2013 года Совет Европы выразил обеспокоенность проявлениями расизма со стороны финской полиции. Речь шла об условиях содержания просителей убежища и методах розыска нелегальных иммигрантов. В частности, в СЕ отметили, что при розыске нелегалов «полицейские могут совершать действия, характеризующиеся как этническая дискриминация. Это касается случаев, когда проверка личности осуществляется на основании того, что человек выглядит как иностранец». Финское полицейское руководство отвергло предъявленную ему критику. Тогдашний министр внутренних дел Пяйви Рясянен заявил, что у полиции имеются четкие инструкции относительно того, как надо действовать при задержаниях подозрительных лиц.

С тех пор, однако, обвинения в адрес финских полицейских в чрезмерно жестком обращении с темнокожими жителями страны звучали еще неоднократно. Но если о проблеме расизма в Финляндии в последнее время говорят достаточно много, то о русофобии — очень редко. А она тем не менее присутствует, что отметил в октябре 2018-го в своем докладе даже Совет Европы , опиравшийся на сведения собственного экспертного комитета. «Представители русскоязычного сообщества, с которыми встречался Комитет экспертов во время своего визита, указывали на то, что русофобия и дискриминация русскоязычного меньшинства в Финляндии являются общими — и стали еще сильнее», — говорилось в докладе.

Свои люди сочтутся Протестующие принимают участие в демонстрации Black Lives Matter в Хельсинки, Финляндия, 3 июня 2020 года Фото: Global Look Press/imago images.de/Antti Aimo-Koivisto

Финский журналист Юха Нуммела пишет на страницах издания Kansan Uutiset: «Расизм в Финляндии осуждается, и это правильно. Против расизма выступают политики и деятели культуры, работающие и безработные, старики и дети. Однако ужасающе большое количество финских СМИ допускают на своих страницах, особенно в комментариях, расистские выпады в сторону русских. Это встречается часто, поскольку в Финляндии из поколения в поколение передается русофобия. Нетрудно найти комментарии, которые граничат с подстрекательством против какой-нибудь этнической группы. Правда, кажется, что если бы подобные замечания касались другого народа, а не русских, следовало бы ожидать проблем». Действительно, в ходе опросов около половины проживающих в Финляндии русских говорят о том, что сталкивались со случаями национальной неприязни к себе. Предвзятое отношение может проявляться, например, в дискриминации при поиске работы, в нежелании финнов сдать приезжим русским в аренду дом или катер.

С открытой русофобией за без малого 10 лет жизни в Суоми не раз, по ее словам, сталкивалась 33-летняя переводчик Марина . «Иду по улице со знакомой, говорим по-русски, навстречу мальчишки, лет одиннадцати... Поравнялись с нами, ничего не сказали, прошли мимо и запустили мне в спину бутылку с водой, попали. Бывает, идешь по улице с мужем или болтаешь по телефону, а в тебя плюются. Сидишь в баре, никого не трогаешь, тут же подсаживается финн или финка и начинает крыть тебя всеми словами, какие только в голову придут. Обидно, что и не пьяные еще. Звоню в поликлинику, спина болит, работать не могу, да и спать не очень. Регистратура не записывает прямо к врачу, говорит — к вам, русским, приписана медсестра, обязательно к ней вначале. Медсестра не отправляет к врачу — ни с первого раза, ни со второго, ни с третьего. Короче, когда дело дошло до того, что я уже ходить не могла, мы решили, что пора из Лаппеенранты переезжать в столичный регион. Один раз взяли на работу в университете. Уже сказали, что берут, вице-ректор поговорила с принимающим на работу — и меня уже не берут. Знакомят с финном. Беседа идет хорошо, вроде все друг другу нравятся. Тут он спрашивает, а откуда ты. На ответ, что из Питера, он резко замолкает, потом разворачивается и просто уходит», — делится Марина. Нечто подобное рассказывают и многие другие россияне, живущие в Суоми.

Россиянам вход воспрещен

В декабре 2017 года Финляндия неожиданно оказалась на втором месте в списке стран Евросоюза, где наиболее распространена национальная дискриминация. Список этот составлялся Агентством ЕС по фундаментальным правам, которое отдало первое место Люксембургу, а третье — Австрии (далее следуют Дания, Швеция, Мальта, Германия и Ирландия). Бросается в глаза, что исследователи по какой-то причине проигнорировали «достижения» этнократий, например государств Прибалтики, хотя там проблема просто бьет в глаза. Но это может объясняться тем, что рейтинг составлен на основании опроса иммигрантов в первом и втором поколениях, а в страны Балтии они едут, мягко говоря, неохотно и при первой возможности стремятся перебраться на Запад.

Свои люди сочтутся Фото: Getty Images/The Washington Post

На то, что в благополучной вроде бы Финляндии с правами меньшинств не всё благополучно, обращали внимание и на Смоленской площади. В частности, в докладе МИД РФ «О ситуации с обеспечением прав человека в странах ЕС» говорится, что русскоязычные жители «Суоми-красавицы» нередко подвергаются дискриминации и в повседневной жизни, и при трудоустройстве.

⁠Доклад был составлен на основе авторитетных международных источников, например, дипломаты ссылались на документ Европейской комиссии года по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН) от 9 июля 2013 года. Там подчеркивается, что русскоязычное население Финляндии сталкивается с «множественной дискриминацией», а иммигранты «становятся жертвами предрассудков и испытывают на себе негативное отношение на бытовом уровне». Также отмечен «высокий уровень безработицы среди русскоязычных жителей Финляндии и серьезные сложности при устройстве на работу для кандидатов с русской фамилией» даже в том случае, если они родились в Финляндии и на достаточном уровне владеют финским языком. Наконец, в докладе упоминается о случаях отказа русским в предоставлении банковских услуг «на основании предположения — по национальному признаку — о причастности к отмыванию денег».