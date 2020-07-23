Смотрите, кто пришел: финские радикалы паразитируют на мигрантофобии

Пандемия на какое-то время отодвинула на второй план проблемы Европы с беженцами, но, похоже, они возвращаются в центр внимания. Депортированного из Финляндии после отказа в предоставлении убежища гражданина Ирака обвинили в мошенничестве. Оказалось, что на родине он сфальсифицировал свою насильственную смерть, чтобы его родственники могли через Европейский суд по правам человека получить с финских властей крупную сумму за «незаконную депортацию , приведшую к гибели». Действительно, в последнее время Хельсинки ужесточает политику приема мигрантов, почему — разбирались «Известия».

Принимай гостей, Суоми-красавица

На днях в Финляндию прибыла первая после долгого перерыва, вызванного изоляцией страны во время коронакризиса, партия беженцев из третьего мира — на сей раз несовершеннолетних. В состав доставленной из лагерей в Греции группы входит 24 подростка в возрасте 10–16 лет, большинство из Афганистана. Их прибытие сопровождалось суматохой и неразберихой — сначала финская миграционная служба (Migri) отрицала информацию, но затем вынуждена была ее признать. Прибывшие в Финляндию подростки сначала прошли медицинский осмотр, включая тест на коронавирус, затем их поместили на двухнедельный карантин.

Операцию по развозу юных мигрантов по разным странам Евросоюза санкционировала Еврокомиссия. Помимо Финляндии, подростков примет Бельгия — 18, Франция — 50, Германия — 106, Словения — 4 и Литва — 2. Всего в ближайшее время Финляндия собирается разместить у себя в общей сложности 175 просителей убежища из лагерей для беженцев, расположенных в Греции, а также на Кипре и Мальте. В первую очередь в Хельсинки пообещали позаботиться о «наиболее уязвимых беженцах — таких как несовершеннолетние и семьи с одним родителем, приехавшие из стран с низким уровнем безопасности, таких как Сирия и Афганистан».

Фин_3 Группа подростков-мигрантов перед отправкой из Греции в Финляндию Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

В Финляндии «понаехавшие» из разных стран составляют около 5,5% населения. Финляндия привлекает иммигрантов из третьего мира обеспеченностью и благоустройством. Для сравнения: в соседние государства Прибалтики (Эстонию, Латвию и Литву) за последние годы приехали в каждое лишь по несколько сотен «гостей» с Ближнего Востока — и почти все они при первой же возможности сбежали в более благополучные государства ЕС.

Хельсинки, впрочем, в последние годы старается ограничить прием мигрантов — были ужесточены правила получения убежища для граждан Ирака, Сомали и Афганистана. Власти Суоми мотивируют это тем, что «не вся территория данных государств является опасной для жизни зоной». Также финские чиновники ужесточили правила воссоединения семей беженцев, что вызвало ряд протестов и критических замечаний в адрес властей. Значительно увеличилось и количество депортаций.

В 2020 году квота на прием беженцев в Финляндии составляет всего 850 человек. Для сравнения, в 2019 году в Суоми прибыло около 2,5 тыс. беженцев. Рекорд был поставлен в 2015-м, когда в страну приехало более 32 тыс. просителей убежища. До 2015 года число заявителей было относительно стабильным — от 3 тыс. до 4 тыс. человек в год. Большинство прибывают через шведско-финскую границу, однако многие выбирают и другие маршруты: на паромах из Германии и через границу с Россией на севере.

Фин_4 Мигранты в одном из финских магазинов Фото: Getty Images

Определенные меры по адаптации переселенцев к новым реалиям всё же принимаются. В 2018 году в Финляндии начала действовать первая новостная радиостанция на арабском языке Espoo FM. Канал, который можно слушать также в интернете, должен способствовать, по словам его создателей, «интеграции арабоязычных иммигрантов в финское общество и даст им возможность следить за общественными дискуссиями в стране». Сотрудник канала Espoo FM Маркус Вилъякайнен признаёт, что в Финляндии за последние годы количество носителей арабского языка удвоилось. «Мы стараемся учить наших слушателей финскому языку, рассказывать, как общаться с чиновниками, как действует законодательство, как работают магазины. Их очень интересуют эти вопросы», — говорит Маркус Вилъякайнен.

Завозные риски

В то же время многие финны опасаются, что мигранты привозят с собой риск социальной нестабильности. Опасения усилились после теракта в городе Турку 18 августа 2017 года — 23-летний марокканец Абдеррахман Буанан напал с ножом на прохожих на улице. Прежде чем его успели обезвредить, он успел зарезать 24-летнюю девушку и 66-летнюю женщину, а еще восьми пострадавшим нанес ранения. В ходе судебного процесса Буанан признался, что планировал убить сперва двоих женщин и отрезать им головы, а потом намеревался скрыться — для того чтобы продолжать совершать убийства. В июне 2018 года финский суд вынес убийце приговор, назначив ему пожизненное заключение. Своей цели — остаться в Финляндии навсегда — он в конечном счете добился.

Фин_2 Финская полиция во время задержания марокканца Абдеррахмана Буанана после нападения в Турку Фото: TASS/Imago/Zhilwan Pirkhezri

Приезжие зачастую испытывают проблемы с трудоустройством и готовы на любую работу. По данным издания Helsingin Sanomat, около 65–70% всех работников рынка сексуальных услуг, включая и гей-проституцию, — это прибывшие в страну иностранцы. Но беженцы не только сами становятся жертвами сексуального насилия и эксплуатации: большая часть половых преступлений в Финляндии тоже совершается мигрантами. Государственные эксперты с неохотой признают, что многие подозреваемые в сексуальных преступлениях оказываются просителями убежища, прибывшими в Финляндию из стран третьего мира. В начале прошлого года Финляндию потряс скандал с серией сексуальных преступлений против детей в городе Оулу. Там полиция взялась за расследование трех случаев сексуальных преступлений — в каждом из них жертвой оказалась девочка младше 15 лет.

Фин_1 Полицейский патруль на улице в Оулу, где произошла серия изнасилований мигрантами несовершеннолетних девочек Фото: TASS/EPA/JUUSO HAARALA

По одному из дел задержано сразу семь человек, хотя подозреваемых оказалось еще больше. Преступления совершались в частных квартирах в течение нескольких месяцев. Точный возраст жертв полиция не разглашает: во всех трех случаях жертвам от 10 до 15 лет. Согласно данным полиции, все подозреваемые прибыли в Финляндию в качестве беженцев или просителей убежища. Один находился в стране продолжительное время, остальные — несколько лет. Часть из них имели статус беженцев, у других шел процесс рассмотрения заявления по предоставлению убежища.

Правый курс

Видимо, поэтому среди финнов растет число сторонников праворадикальных идей. На ниве мигрантофобии пасутся множество политиков и партий — от респектабельных «Истинных финнов», второй по популярности в стране партии, располагающей большой фракцией в парламенте (49 мест), до маргинальных неонацистских группировок. Впрочем, «парламентаристы» и радикалы всё чаще сходятся во мнениях. В феврале 2020 года один из главных функционеров «Истинных финнов» Тони Ялонен, выступая на прошедшей в Таллине конференции «Этнобудущее», открыто провозгласил себя «этнонационалистом, традиционалистом и фашистом». Правда, с рук это ему не сошло: запущена процедура исключения Ялонена из партии.

Эта история — далеко не единственная. Так, в июне 2020-го «Истинным финнам» под натиском общественного мнения пришлось исключить из своих рядов депутата парламента Ано Туртиайнена, разместившего на своей странице в Twitter карикатуру на погибшего в США чернокожего Джорджа Флойда. А нынешнего главу «Истинных финнов» Юсси Халла-ахо суд в 2012 году обязал выплатить штраф за оскорбительные высказывания о мусульманах в его блоге. К слову, после того как Халла-ахо возглавил партию в 2017 году, в ней начались перетряски. Помимо министра иностранных дел Тимо Сойни, министра обороны Юсси Ниинисте и еще трех членов правительства, верхушку «Истинных финнов» вынуждены были покинуть и все остальные члены политсовета этой партии. Их сменили «верные халловцы» — члены парламента, критикующие «соглашательскую политику» Хельсинки в вопросах отношений с ЕС и «провалы» в миграционной политике.

Фин_5 Один из главных функционеров «Истинных финнов» Тони Ялонен Фото: facebook.com

В свое время громко заявило о себе националистическое движение «Сперва Финляндия», участники которого устроили в столице палаточный городок (они называли его финским майданом) просуществовавший много недель. Один из лидеров движения Марко де Вит потребовал, чтобы Финляндия стала «независимой от ЕС», вышла из еврозоны и вернула бы контроль над собственными границами. Есть еще запрещенное и действующее нелегально «Движение сопротивления северных стран» — разветвленная сеть, провозглашающая своей целью создание национал-социалистической республики, в состав которой войдут Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия и, возможно, государства Прибалтики. Организация включила в себя «Шведское движение сопротивления», «Финское движение сопротивления», «Норвежское движение сопротивления», «Датское движение сопротивления»...