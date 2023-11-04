От Таллина далеко: для чего Эстонии свое производство боеприпасов

В Эстонии решили запустить собственное производство боеприпасов. Завод планируется создать в городе Нарва, который расположен в непосредственной близости от границы с Россией. Представитель Минобороны страны Индрека Сирпа говорит, что первые снаряды и патроны сойдут с конвейера через два года. «Известия» разбирались в том, для чего Таллину опасное производство.

Нехватка снарядов

Министерство обороны Эстонии объявило о решении запустить собственное производство боеприпасов. Полковник Ханнес Тоомсалу сообщил, что к такой идее в Таллине пришли из-за нехватки снарядов в западных странах в целом. « Евросоюз не выполнит свое обещание по поставке Украине миллиона снарядов, отправлено только 260 тыс. штук. Склады стоят почти пустые, мировая оружейная промышленность оказалась не готова. Надо срочно запускать заводы. Честно говоря, я не понимаю, чего все ждут», — заявил он.

Фото: Global Look Press/Philipp Schulze

Военно-промышленный парк планируют оборудовать в городе Нарва на границе с Россией. Здесь уже выделили площадку, завод начнут возводить весной следующего года. «Хотим предусмотреть опасные зоны, необходимые для обращения со взрывчатыми веществами и материалами. Рассчитываем, что через 2–2,5 года мы всё подготовим и получим первую продукцию», — говорит представитель Минобороны Индрека Сирпа.

Чиновник добавляет, что в парке будут производить патроны, артиллерийские снаряды и мины. При этом конкретную номенклатуру определят позже. По словам Сирпы, завод будет работать и на рынки других стран, потому что только для Эстонии производить снаряды нерентабельно. «Сейчас идут переговоры с предприятиями, которые могли бы запустить производство. Это и эстонские, и зарубежные компании», — подчеркивает он.

Какое оружие покупает Эстония

В последние годы Эстония постоянно наращивает оборонный бюджет. Так, в 2022 году на нужды армии потратили €750 млн, в нынешнем году выделили €1 млрд, в 2024-м потратят €1,3 млрд. По мнению законодателей, такой подход позволяет укрепить оборонный потенциал и повысить готовность защищаться вместе с союзниками по НАТО.

Все последние годы Эстония стабильно входила в группу стран, которые тратят на военные нужды более 2% ВВП, в следующем году Талин впервые преодолеет планку в 3%. Руководство республики при этом предлагает всем странам НАТО выделять минимум 2,5%. Об этом министр обороны Ханно Певкур говорил, в частности, на июльском саммите альянса в Вильнюсе. «Это необходимо, потому что за последние десятилетия дефицит стал слишком большим», — объяснял он.

Эстонские артиллеристы осваивают РСЗО HIMARS во время совместных учений с подразделениями армии США. Январь 2023 года Фото: mil.ee

Примерно половина эстонского военного бюджета тратится на закупки оружия. Так, в декабре прошлого года Таллин договорился с США о покупке РСЗО HIMARS. Контракт предполагает поставку шести установок, сумма сделки составляет $200 млн. В январе эстонские артиллеристы смогли поработать с американскими РСЗО на совместных учениях. Позже стало известно, что вместе с установками Таллин получит ракеты ATACMS, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 км.

В октябре Эстония договорилась с Турцией о покупке 230 колесных бронетранспортеров. Сумма сделки — $200 млн, машины Таллин получит в ближайшие два года. Сами контракты рассчитаны на 10 лет и предполагают также техническую поддержку и поставку запчастей. «Нашим подразделениям надо быстро перемещаться по полю боя. Для этого нужна техника с колесными базами 4x4 и 6x6», — говорил перед заключением контракта руководитель отдела закупок Центра оборонных инвестиций Ивар Янсон.

Самоходная артиллерийская установка K9 эстонской армии на одном из полигонов Фото: mil.ee

Эстония также договорилась с Польшей о поставках переносных ПЗРК Piorun и ракет к ним, с Израилем — о покупке противотанковых ракетных комплексов Spike-SR и ударных беспилотников Mini Harop. Финляндия должна отправить свои снайперские винтовки и морские мины, Южная Корея — самоходные гаубицы К9. В ближайшие три года Таллин также закупит боеприпасов на сумму €1,2 млрд. «Мы приобретаем значительно больше оружия, боеприпасов и оборудования, но также важно, что мы инвестируем в людей и инфраструктуру», — говорит министр обороны Ханно Певкур.

Как меняется армия страны

Эстония наращивает численность своей армии. В сухопутных силах сейчас служит 10 тыс. человек, в ближайшие годы солдат станет в два раза больше. Нынешней весной Таллин также расширил мобилизационный резерв. Раньше он составлял 26 тыс. человек, теперь к нему прибавили военнослужащих Сил обороны, ополченцев из структуры Кайтселиит и многочисленных резервистов. В результате в случае объявления мобилизации Эстония теперь будет располагать 43 тыс. солдат.

Подразделение эстонской армии отрабатывает приемы активной обороны во время учений Фото: mil.ee

Таллин также добивается увеличения контингента НАТО. В сентябре в прибрежных районах страны прошли морские учения альянса, в ходе которых отрабатывалось действие статьи о коллективной безопасности. Тогда же было объявлено, что в 2024 году в Балтийском море, в том числе у берегов Эстонии, пройдут крупнейшие со времен холодной войны маневры. В них задействуют 40 тыс. военнослужащих, 50 кораблей, авиация совершит от 500 до 700 боевых вылетов.

Строится также дополнительная военная инфраструктура НАТО. Так, на юго-востоке страны рядом с полигоном Циатсунгылмаа сооружаются Южная приемная зона. Здесь возводятся восемь казарм, ангары для обслуживания и ремонта техники, кухни, столовые, прачечные и складские помещения. Планируется, что в случае необходимости — во время учений или при кризисных ситуациях — сюда перебросят 1 тыс. солдат и офицеров альянса. На севере страны в районе города Тапа строятся похожие объекты, рассчитанные на прием 650 военнослужащих.

Что говорят эксперты

Политический аналитик Александр Носович полагает, что создание завода боеприпасов в Эстонии может угрожать России.

— Мы еще не знаем масштабов производства. Если объемы будут серьезные, то может возникнуть угроза для России, для петербургской агломерации. При этом необязательно боеприпасы куда-то транспортировать. Их можно складировать в окрестностях Нарвы. В случае детонации в зоне поражения окажется и российская территория, — подчеркивает он.

Фото: Global Look Press/Philipp Schulze

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич считает, что Эстонии не хватит мощностей и компетенций для запуска производства.