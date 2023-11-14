Задача без звездочки: зачем конкуренты Трампа снимают свои кандидатуры

За последнее время сразу два кандидата в президенты США от Республиканской партии выбыли из избирательной гонки, что снижает конкуренцию Дональду Трампу. На днях такое решение принял Тим Скотт, незадолго до него снял свою кандидатуру Майк Пенс. Рейтинги Джо Байдена при этом продолжают падать, а Трамп всё еще остается фигурантом судебного процесса. Каковы шансы республиканцев вернуть себе президентское кресло — в материале «Известий».

Минус конкуренты Трампа

Число претендентов на президентское кресло в США от Республиканской партии постепенно начало сокращаться. 12 ноября в эфире Fox News о решении выйти из президентской гонки заявил Тим Скотт. «Избиратели ясно дали понять, что они говорят мне: «Не сейчас, Тим», — объяснил политик.

В конце октября аналогичным образом поступил Майк Пенс, бывший вице-президентом в годы управления страной Дональдом Трампом. «Мне стало ясно, что сейчас не мое время», — заявил Пенс в Лас-Вегасе.

— Это естественный процесс, который происходит во время избирательной кампании в США, — отметил ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Сергей Михайлов.

Для непопулярных кандидатов продолжать избирательную кампанию становится невыгодно. Чем меньше поддержка, тем меньше пожертвований на проведение предвыборных акций, считает эксперт.

По данным Real Clear Politics, Скотт едва набирал 2,5% одобрения избирателями. Для сравнения, показатель Дональда Трампа доходит до 58,5%.

После выхода из игры Тима Скотта в лагере кандидатов от республиканцев остаются бывший президент США Дональд Трамп, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли, предприниматель индийского происхождения Вивек Рамасвами, экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, предприниматель Райан Бинкли, губернатор Флориды Рон Десантис, экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам.

Количество кандидатов от демократов в разы меньше: помимо действующего президента Джо Байдена, свою кандидатуру выдвинули писательница Марианна Уильямсон, мультимиллионер Дин Филлипс и политик турецкого происхождения Дженк Уйгур.

Дональд Трамп сейчас безусловный лидер среди республиканцев. Несмотря на продолжающееся следствие против бывшего президента США, Верховный суд разрешил Трампу бороться за пост президента. Единственная борьба, которая сейчас идет среди кандидатов, — борьба за пост вице-президента, считает Сергей Михайлов. Тот политик, который наберет сейчас большее количество голосов, может занять этот пост при потенциальной победе Трампа. Сам Трамп заявил, что готов рассмотреть на пост вице-президента фигуру телеведущего с пророссийской позицией Такера Карлсона.

Что волнует американцев

Основная проблема в Демократической партии — отсутствие консенсуса по многим ключевым вопросам, это мешает ей выдвинуть одного кандидата и заниматься его политической рекламой.

Положение Байдена в так называемых колеблющихся штатах (от голосования которых, как правило, зависит, кто станет следующим президентом США) не лучшее. The New York Times пишет, что в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании лидирует Трамп, Байден же превзошел Трампа только в Висконсине, и то лишь на 2%. Большинство избирателей, как пишет американская газета, считают, что политика Байдена нанесла им больше вреда, чем пользы.

Действиями президента недовольны 56% американцев. Об этом говорит опрос, опубликованный 7 ноября информационным агентством Reuters. Популярность президента по состоянию на ноябрь упала до самого низкого уровня с апреля 2023 года. Причем больше всего американский электорат переживает из-за проблем в сфере экономики.

В сентябре 2023 года госдолг США впервые в истории превысил сумму в $33 трлн, предыдущий антирекорд был зафиксирован в июне на отметке в $32 трлн. Тогда в попытке избежать угрозы дефолта Джо Байден подписал закон, который останавливает действие потолка официального госдолга до 1 января 2025 года и сокращает некоторые статьи бюджетных расходов.

— Предстоящие выборы станут соревнованием экономических бонусов. Демократы будут говорить, что повысят налоги на сверхбогатых, а все деньги раздадут бедным. Республиканцы, наоборот, будут настаивать на сокращении расходов на бедное население мегаполисов. Каждый будет стараться экономически «окучить» свой электорат, — считает Сергей Михайлов.

Второй по значимости проблемой для американского населения, согласно опросам, остается незаконная миграция. Республиканцев отличают наиболее радикальные позиции в этом вопросе. Так, Рон Десантис выразил намерение положить конец гражданству по праву почвы. В свою очередь, Никки Хейли заявила, что планирует усложнить поиск работы для иммигрантов без документов, а также восстановить политику эпохи Трампа, когда беженцы должны были оставаться в Мексике до начала слушаний по их делу. Предприниматель Вивек Рамасвами среди прочих мер рассчитывает использовать армию для борьбы с миграцией на южной границе США.

Ряд экспертов полагает также, что на первый план в своей предвыборной кампании демократы выдвинут тему абортов. В 2022 году Верховный суд США отменил всеобщее право на прерывание беременности, тем самым позволив штатам самостоятельно разрешать или запрещать проведение подобных процедур на своих территориях и обговаривать допустимые сроки осуществления медицинского вмешательства. Спустя год после вступления в силу непопулярного среди американского электората решения представители республиканцев так и не смогли сформулировать четкую позицию по этому вопросу и описать возможные действия своего кандидата в случае победы на голосовании, в то время как в предвыборных тезисах демократов Джо Байдена и Марианны Уильямсон четко звучит призыв вернуть законный доступ к абортам на территории всей страны.

В целом же на выбор избирателей в 2024 году влияние будут оказывать предложения по решению проблем внутренней политики, а не внешней, следует из опроса агентства Bloomberg совместно с социологической компанией Morning Consult. Вопросы поиска путей решения мировых проблем, таких как украинский или ближневосточный кризисы, станут важными только для узкого круга электората, считает Сергей Михайлов.