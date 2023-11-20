Идентификация Берна: поддержит ли Швейцария 12-й пакет санкций ЕС

Швейцария, вероятно, присоединится к 12-му пакету санкций ЕС, заявил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. В государственном секретариате Швейцарии по экономике при этом подчеркивают, что в каждом конкретном случае правительство страны решает, должен ли Берн применять введенные ЕС санкции полностью, частично или вовсе отвергнуть их. Стоит отметить, что на данный момент Швейцария приняла все пакеты санкций ЕС против России. Эксперты считают, что Берн постарается избежать поддержки санкций, способных нанести ущерб ее финансовому сектору и принципу нераскрытия банковской тайны. О том, как Швейцария стремится сохранить имидж нейтрального государства и как в ЕС согласовывают 12-й пакет санкций, — в материале «Известий».

Швейцария колеблется

Пока в Евросоюзе ведутся дискуссии на тему принятия 12-го пакета санкций против России, в Швейцарии размышляют, стоит ли к ним присоединяться.

— Федеральный совет в каждом конкретном случае принимает решение, должна ли Швейцария принимать введенные ЕС санкции полностью, частично или не принимать их вообще, — рассказал «Известиям» пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.

Формально швейцарское правительство может принять любое решение, однако в Берне предполагают, что страна, вероятнее всего, вновь присоединится к большей части секторальных санкций ЕС. Ранее Швейцария уже присоединилась ко всем 11 пакетам санкций.

— Я думаю, Швейцария, как и раньше, повторит за ЕС и примет весь 12-й пакет санкций. Иногда мы делаем исключения, но санкции всегда примерно одинаковые, — сказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

Фото: Global Look Press/imageBROKER/Valentin Wolf

При этом присоединение к антироссийским ограничениям пагубно отражается не столько на экономике, сколько на имидже страны. Нейтралитет, давно ставший визитной карточкой Швейцарии, в 2022 году дал трещину, что признается даже местными политиками. В октябре на парламентских выборах победила Швейцарская народная партия (SVP), одним из лозунгом которой стало возвращение к «истинному нейтралитету». По итогам голосования, прошедшего 22 октября, она набрала около 28% голосов, получив 62 депутатских мандата (всего в национальном совете страны — нижней палате парламента — 200 мест).

В SVP даже предлагали закрепить «бесконечный нейтралитет» страны на уровне Конституции. «Это означает, что Федеральный совет не вводит конкретных санкций в отношении третьих стран и не поддерживает политику односторонних санкций (дипломатических, финансовых и экономических), даже санкций ЕС или ОБСЕ», — говорится в программе партии. Кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков считает, что в Швейцарии всё сильнее задумываются о последствиях ухода от традиционного нейтралитета.

— Думаю, сегодня пока преждевременно говорить о безоговорочном включении Швейцарии в общееэсовскую санкционную истерию, но при этом уже принятые решения, безусловно, выводят ее за рамки традиционного нейтрального позиционирования во внешней политике. Многие уже понимают, что как политически, так и экономически Швейцария уже не та, какой была на протяжении предыдущих десятилетий, — заявил эксперт «Известиям». — Это уже сказалось на имидже Швейцарии, и политическим партиям хочется его обелить и восстановить.

Фото: Global Look Press/imageBROKER/Valentin Wolf

Эксперт полагает, что Берн вряд ли станет присоединяться к санкциям, направленным на раскрытие банковской тайны или конфискацию активов. В СМИ ранее писали, что швейцарских финансистов возмутило требование, согласно которому россияне, не имеющие гражданства или вида на жительство в странах ЕС или ЕАСТ (Швейцария, Норвегия, Лихтенштейн и Исландия), должны отдельно регистрировать вклады, превышающие €100 тыс. Это позволило обнаружить российские активы на €46 млрд. Из них Берн заморозил €7,8 млрд, арестовав также примерно полтора десятка объектов недвижимости. Однако в Вашингтоне и эта сумма кажется небольшой. Посол США в Берне Скотт Миллер даже заявлял, что Швейцарии следует усердней исполнять санкции и заморозить до 100 млрд франков. Однако власти страны обвинения американцев отвергают.

Сегодня швейцарская индустрия управления состояниями страдает из-за бегства части российских активов. По данным консалтинговой компании BCG, бенефициаром этой ситуации стали ОАЭ, принявшие в 2022 году активов на 11% больше, чем годом ранее.

Москва не раз подчеркивала, что путь антироссийских санкций ЕС и его союзников — тупиковый. РФ продолжает призывать Швейцарию перестать поддерживать западные санкции, напоминая, что еще два года назад Берн более стойко придерживался политики нейтралитета. «Швейцария не устояла на своей прежней позиции, которую занимала с 2014 года, именно под давлением коллективного Запада — в феврале 2022 года потребовалась всего пара дней, чтобы она поменяла свою позицию», — с сожалением отметил ранее посол РФ в стране Сергей Гармонин.

Как готовится 12-й пакет санкций ЕС

Между тем в Евросоюзе продолжается работа над 12-м пакетом санкций против России. 17 ноября состоялось первое обсуждение набора антироссийских мер, предложенных Еврокомиссией. Впрочем, пока европейские дипломаты подчеркивают, что до окончательного согласования еще далеко и дискуссии продолжатся. В Брюсселе ожидают, что окончательное решение будет принято на саммите ЕС, который намечен на 14–15 декабря.

Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine

Содержание 12-го пакета санкций по-прежнему точно не известно. В середине ноября появилась информация, что он, в частности, включает санкции против 120 физических и юридических лиц. Издание EUobserver сообщило, что ЕС может ввести ограничения в отношении директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, совладельца группы «ТАИФ» Рустема Сультеева и его супруги Лидии (входит в двадцатку богатейших женщин РФ списка Forbes). Кроме того, санкции могут коснуться семи российских организаций, называемых в Европе ЧВК: «Редут», «Андреевский крест», «Царские волки», «Конвой», «Факел», «Поток» и «РСБ-Групп». По данным The Guardian, под санкции могут попасть компании «Альфа Страхование», предприятие «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина», а также сын зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Илья и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Кроме того, ожидается, что в новый санкционный пакет попадет запрет на импорт из РФ алмазной продукции. EUobserver ранее сообщило, что ЕС предлагает ввести ограничения на «любые ювелирные изделия», «изделия из натурального и культивированного жемчуга», а также «изделия с золотом и серебром, включающие бриллианты». Предполагается, что это будет распространяться даже на наручные часы. Кроме того, санкции коснутся алмазов, которые добыты в России, экспортируются из нее или перевозятся транзитом, а также алмазов, обработанных в третьих странах, пишет издание. Ожидается, что запрет на российские алмазы может быть введен с 1 января 2024 года, а запрет на обработанные в третьих странах — с 1 сентября 2024 года. По данным Reuters, запрет на алмазы, обработанные в третьих странах, будет вводиться поэтапно с марта по сентябрь 2024 года.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Ранее Еврокомиссия заявляла, что санкции могут коснуться ужесточения потолка цен на нефть. В Европарламенте полагают, что это может навредить самим европейским странам.

— Дальнейшее ужесточение потолка цен на нефть и санкции, призванные противодействовать обходу санкций против России, могут в случае успеха осложнить косвенный экспорт энергоносителей из России в ЕС, — заявил «Известиям» депутат Европарламента Гуннар Бек. — Хотя новые санкции могут в некоторой степени нанести вред энергетическому сектору России, они, вероятно, нанесут еще больший вред экономике ЕС. Европа находится в тяжелом экономическом положении, и всё, что приведет к дальнейшему дефициту доступной энергии или еще большему росту цен, сделает промышленность ЕС менее конкурентоспособной и повлияет на рост инфляции. Санкции также пагубно отразятся на торговых отношениях ЕС с третьими странами, которые сейчас получают прибыль от реэкспорта российских энергоносителей.

При этом всё четче обозначается как минимум одна красная линия: новый пакет санкций ЕС вряд ли будет содержать ограничения в отношении российской ядерной отрасли. Ранее против этого активно выступала Венгрия, теперь об этом стала говорить и Словакия. 18 ноября министр иностранных дел страны Юрай Бланар заявил, что в 12-м пакете санкций не может быть ядерного топлива, потому что словацкие АЭС «еще недостаточно трансформированы для того, чтобы работать с другим топливом».

В СМИ пишут, что некоторые страны просят отсрочек по действию уже принятых санкций. Например, Politico сообщает, что Чехия попросила ЕС продлить переходный период для импорта товаров сталелитейной компании «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК), поскольку в Праге опасаются, что не смогут найти альтернативных поставщиков. Поэтому страна попросила продлить льготный период до 2028 года.