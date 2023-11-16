Успешное выздоровление: экономика России восстановилась до уровня 2022 года

Российская экономика достигла уровня февраля 2022 года — большей частью за счет нестандартных решений, пишет Bloomberg. По замыслу авторов санкций, ограничения вводились для ослаблении рубля и российской экономики. Этого, однако, не произошло. Более того, например, в банковской сфере, которая должна была рухнуть в условиях отключения от SWIFT крупных игроков, наблюдаются рекордные прибыли. Также Россия нашла новые рынки сбыта энергоносителей, нарастив поставки. Можно ли согласиться с выводами аналитиков издания, вместе с экспертами разбирались «Известия».

Срез состояния

Большинство экономистов считает, что рыночный характер экономики позволил России адаптироваться гораздо успешнее, чем это ожидалось весной 2022 года. Экономика страны после небольшого спада практически вернулась на уровень 2021 года. Но это произошло на фоне обострившихся дисбалансов , полагает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Во-первых, это дефицит трудовых ресурсов и их переток в отрасли с наибольшим ростом зарплат. Во-вторых, сокращение глубины и сбалансированности спроса и предложения на внутреннем валютном рынке. В-третьих, значительная доля программ льготного кредитования и субсидирования в экономике, — говорит она.

Осторожнее в оценках призывает быть руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

— Пока прошло слишком мало времени, чтобы объективно оценить реальный ущерб российской экономике, который причинили и еще причинят санкции. На текущий момент потери от масштабных санкций частично нивелированы за счет резервов, а растущие показатели макростатистики объясняются ростом предприятий, связанных с оборонзаказом, — комментирует респондент издания.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов

Сегодня в России происходит не восстановительный рост, а, скорее, структурная перестройка — так оценивает состояние экономики партнер S+Консалтинг Алексей Нестеренко.

— Под влиянием санкций меняется структура отраслей: растет перерабатывающая промышленность, а классические экспортные направления стараются не сокращать объемы поставок. Также с уходом крупных зарубежных игроков новый виток развития получили те отрасли промышленности, которые не могли развиваться в досанкционный период ввиду наличия импорта. К примеру, мебельное производство, которое за последний год показало рост на 34%, строительство — рост на 7%, производство одежды — рост на уровне 9% и т. д., — перечисляет он.

Динамика в структуре экономики, а именно ее смещение в сторону государственного финансирования, вызывает беспокойство у заведующего лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Абрамова.

— Рост должен стать более сбалансированным, чтобы затрагивать разнообразный спектр отраслей, которые производят товары для населения, бизнеса, государства, — подчеркнул он.

Рецепт успеха

В структурной адаптации значительную роль сыграли меры купирования финансового кризиса весной 2022 года, бюджетный импульс 2022-2023 годов, сохранение рыночного характера экономики. На этом фоне наблюдалось быстрое восстановление экономической активности с ускоренным ростом инвестиций, обрабатывающей промышленности, строительства — сходятся во мнении опрошенные эксперты.

— Вместе с тем нельзя не отметить, что адаптация происходит с издержками. Так, курс рубля сейчас примерно на 30% слабее, чем на конец 2021 года. Инфляция в прошлом году составила 11,9% (максимум с 2015 года), а в этом году, по прогнозу Банка России, составит 7-7,5%. А обратной стороной низкого уровня безработицы является острый дефицит трудовых ресурсов, — отметила Ольга Беленькая.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Российская экономика с начала 2022 года претерпела структурные изменения на макроуровне — считает заместитель директора центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Анна Федюнина

— В частности, заметны изменения в структуре партнерств, где Китай и страны БРИКС опередили объем внешней торговли с Европейским союзом. Это свидетельствует о принципиальной ротации среди ключевых внешнеторговых партнеров, причем изменения были предвидимыми, учитывая постепенное увеличение доли Китая и других стран в блоках БРИКС и ШОС за последние 10-15 лет, — говорит она.

По словам эксперта, санкционный шок начала 2022 года лишь ускорил перестройку цепочек создания стоимости, которая уже проходила инерционно. Кроме того, наблюдаются структурные изменения внутри отраслей из-за ухода крупных иностранных компаний с российского рынка. «Это создало свободные ниши, которые теперь занимают как крупные, так и средние отечественные предприятия. Рост выручки у некоторых средних предприятий достигает двух-, трехкратных значений — например, за счет запрета импорта определенных видов техники», — добавила Анна Федюнина.

— Потолок цен на нефть негативно сказался на российской нефтедобыче, которую РФ добровольно, а на самом деле вынужденно, сокращает, в этой отрасли небольшой спад. Потеря «Северных потоков» негативно сказалась на добыче и экспорте газа. Но экономика растёт за счёт внутреннего спроса — торговли, обрабатывающей промышленности, строительства, промышленного майнинга, цифровой энергетики, — заявил экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода..

Положительный опыт

За последние 50 лет можно насчитать свыше тысячи кейсов санкций. Ограничений различны: от тотальных, блокирующих, до нацеленных на отдельные отрасли или сегменты экономики.

Опыт показывает, что далеко не всегда экономике при этом наносится крупный ущерб. «Если у страны, на которую наложены санкции, есть сильные внешнеэкономические партнеры, на которых она может переориентироваться в торговле, капитале и человеческих потоках, то это существенно смягчает совокупный эффект», — говорит Анна Федюнина.

Что касается массового ухода иностранных компаний, чаще всего они возвращаются в течение одного-двух лет после осознания, что негативный эффект санкций не так силен. По итогам исследования экономик под санкциями, проведенного ВШЭ, ухудшение качества производимых товаров происходит либо несущественно, либо оно краткосрочное.

Что будет дальше

Для продолжения роста российской экономике необходимо повышение производительности труда, новые инвестиции и технологии, перечисляет Ольга Беленькая.

— При этом доступ к современным технологиям и производительному оборудованию и технологиям затрудняется из-за санкционных ограничений и попыток закрыть имеющиеся возможности поставок через третьи страны. Фактор дорогой логистики нельзя упускать из внимания, — продолжает она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Среди прочих факторов, отрицательно влияющих на борьбу с последствиями санкций, эксперт выделила высокие процентные ставки в России, ограничения со стороны доступности трудовых ресурсов, высокий уровень неопределенности экономических прогнозов и будущего спроса могут сдерживать инвестиционную активность, особенно в рыночных секторах. Также менее предсказуемыми стали и изменения деловой среды. «В то же время для секторов, ориентированных на господдержку, напротив, влияние этих факторов может оказаться значительно слабее», — говорит собеседница «Известий».

Рост внутреннего спроса стал опережать возможности увеличения предложения. Как следствие, инфляция ускорилась. Для сдерживания инфляции регулятор перешел к жесткой ДКП, ключевая ставка с июля по октябрь была повышена практически вдвое, до 15%). При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина полагает, что для достижения цели по инфляции в будущем году ДКП должна оставаться жесткой в течение нескольких кварталов. Новый макропрогноз Банка России предполагает, что ключевая ставка в будущем году останется двузначной.

Жесткая ДКП должна привести к значительному охлаждению кредитования, внутреннего спроса и в результате к замедлению темпов роста экономики. По словам Ольги Беленькой, этот эффект может проявиться ближе к концу текущего года и в 2024 году. Она прогнозирует замедление экономического роста до 1,2–1,3% в следующем году — «даже с учетом сохранения бюджетного импульса».

По мнению Андрея Лободы, государству следует активнее финансировать отечественные инновации, прежде всего в производстве бытовых, потребительских товаров. «Это может быть потенциальной точкой роста российской экономики», — оценивает он.

Среди других мер укрепления экономики экономист назвал субсидии на производство импортозамещающей продукции и компонентов, поддержка таких отраслей, как биотехнологии, фармацевтика, финтех-услуги, туризм и гостиничный бизнес, образование.

Производство лекарственных препаратов Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Александр Абрамов обращает внимание на актуальную проблему — инвестиционный спрос со стороны частного бизнеса. По его мнению, государственные инвестиции не всегда самые эффективные и не могут продолжаться до бесконечности. «Требуются такие серьезные подвижки по улучшению инвестиционного климата, созданию инвестиционных стимулов для частного бизнеса», — резюмирует он.