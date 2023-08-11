Дефект домино: ЦБ дал сигнал о вероятности более жестких мер борьбы с инфляцией
Центробанк впервые намекнул на вероятность реализации более жесткого сценария развития экономики, чем базовый. Опубликованный регулятором 11 августа проект «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов» содержит два альтернативных основному варианта. Первый — «Усиление фрагментации», который предполагает наращивание санкций и деглобализации. Во втором — «Рисковом» — говорится об опасности рецессии крупнейших мировых экономик, и он чреват повторением глобального кризиса 2007-2008 годов. «Известия» опросили экспертов, какой из сценариев они считают наиболее вероятным.
Все на базу
В основу базового сценария лег среднесрочный макропрогноз, который ЦБ обновил к июльскому заседанию Совета директоров. Он строился на том, что ситуация в российской экономике сложилась лучше, чем предполагалась раньше. И в целом, картина выглядит вполне воодушевляющей.
Как указывается в документе, в базовом сценарии мировая экономика продолжает развиваться в рамках текущих трендов и в отсутствие новых шоков. Правда, как отметил на пресс-конференции зампред ЦБ Алексей Заботкин, санкции этот вариант тоже учитывает, но без дальнейшего их существенного усиления. Это отразится на стоимости наших экспортируемых ресурсов, которые на мировом рынке будут продаваться с небольшим дисконтом, сказал зампред Центробанка.
Однако регулятор не исключает возможности реализации более благоприятного сценария по сравнению с базовым. Например, в случае значимого улучшения внешних условий или увеличения темпов роста производительности труда в результате структурной трансформации динамика ВВП может быть лучше, темпы экономического роста в 2024–2026 годах — выше, а инфляционное давление — ниже. ЦБ не придется повышать ключевую ставку, и она быстрее вернется к нейтральному уровню.
Но при этом в документе Центробанк намекнул на то, что вероятен и отход от базового сценария.
«Вместе с тем в текущих условиях при существенном преобладании проинфляционных рисков и сохранении значимых рисков со стороны внешних условий представляется более важным обратить внимание именно на сценарии, которые потребуют от денежно-кредитной политики Банка России более решительных действий для возвращения инфляции к 4% и ее стабилизации на этом уровне», — отмечается в «Основных направлениях…».
В документе рассматриваются два альтернативных сценария, как того и требует закон.
Альтернатива есть
«Усиление фрагментации» предполагает развитие тенденции деглобализации, которая начала проявляться еще в 2018-2019 годах. Локализация производства на своих территориях, замена экономического партнерства принципом географической близости, риск разделения стран на блоки и тому подобное может привести к усилению санкционного давления на нашу страну.
Мировой рост на всем прогнозном горизонте будет ниже, чем в базовом сценарии. Это скажется на спросе на российский экспорт.
«Рисковый» сценарий и вовсе может закончиться повторением кризиса 2007-2008 годов, предупредили в ЦБ. В этом варианте к деглобализации и усилению санкционного давления на нашу страну добавляется еще и рецессия крупнейших экономик мира. Она, по мнению Центробанка, может возникнуть в связи с резким повышением ставок в США и Еврозоне для нейтрализации инфляции. Многие банки на этом фоне уже прекратили свое существование, и дальнейшее увеличение стоимости долга может привести к росту расходов на его обслуживание и усложнению рефинансирования.
«Повышенный оптимизм, наблюдаемый в настоящее время на рынках, может быстро смениться неуверенностью и масштабным избавлением от рисковых активов. Реализация процентного риска для нескольких крупных участников рынка может привести к росту неопределенности и снижению доверия к финансовой системе в целом, может вызывать эффект домино и вылиться в мировой кризис, сопоставимый по масштабам с кризисом 2007–2008 годов», — отмечается в «Основных направлениях…».
Так какого развития событий ожидать и стоит ли готовиться к кризису?
Ближе к середине
Зампред ЦБ на пресс-конференции традиционно заявил, что именно базовый сценарий — основой для решений по ДКП, а вероятность реализации альтернативных в совокупности ниже, чем у него. Он также напомнил, что варианты с учетом рисков — демонстративные. Они показывают, какие действия будет предпринимать регулятор в таких случаях.
Тем не менее опрошенные «Известиями» эксперты не могли не заметить намек ЦБ на более жесткие действия для удержания инфляции. Они считают, что существуют риски отхода от базового сценария в сторону усиления деглобализации, а рисковый вариант — самый меловероятный.
— По нашему мнению, наиболее вероятное развитие событий находится между базовым сценарием и сценарием «Усиление фрагментации» с наращиванием санкций и процессов деглобализации, — прокомментировали эксперты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. — Сценарий «Усиление фрагментации» имеет достаточно высокую вероятность, сопоставимую, хоть и чуть меньшую по сравнению с базовым сценарием. «Рисковый» вариант наименее вероятен из трех, но потенциально тоже возможен.
По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, пока реализуется базовый сценарий, но вариант «Усиление фрагментации» также видится крайне вероятным.
— Последние решения США об ограничении инвестиций в китайские технологические отрасли говорит о резком усилении геополитической конкуренции и росте вероятности фрагментации экономических систем, — сказал он.
Действительно, внешние условия остаются нестабильными, и продолжающийся процесс фрагментации будет только увеличиваться, соглашается директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев.
— Это будет дополнительным фактором давления как на глобальную инфляцию, так и на цены товарных продуктов, включая энергетические. На наш взгляд, данные обстоятельства несут больший риск для развивающихся стран, спрос на их активы будет меньше, а риск-премии скорее всего больше. Развитые рынки ввиду своей глубины и большей эффективности этот процесс затронет меньше, — предположил эксперт.
Он также выделил и внутренний риск, который делает задачу сохранения макроэкономической стабильности проблематичной.
— Ключевой вызов для России здесь — возврат к синхронизации бюджетной и денежно-кредитной политик, чтобы ужесточение со стороны Банка России не сопровождалось смягчением со стороны бюджета, — пояснил Михаил Николаев.
Отсутствие гармонии в этом сегменте приводит к давлению, например, на рубль.
А эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что на фоне высокой неопределенности момента целесообразнее ориентироваться на средний вариант.
— Фрагментация ускоряется, и этот вариант помимо украинской проблематики, усиливается новым фактором — Африкой. А значит, при возможности наши западные партнеры будут пытаться усилить давление через ограничения, — предположил эксперт.
Что касается намека регулятора на жесткое развитие событий, то эксперты воспринимают его действительно как сигнал, что могут потребоваться более решительные меры по сдерживанию инфляции.
— Вероятно, это намек на оценку рисков со стороны регулятора, что вероятность сценария «Усиление фрагментации» оценивается Банком России как сопоставимая, хоть и чуть менее вероятная по сравнению с базовым сценарием. В этих условиях действительно может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки и дополнительное время для возвращения инфляции к цели в 4% к 2025 году, — высказали мнение в НИУ ВШЭ.
Центробанк справедливо подчеркивает необходимость обращать внимание именно на альтернативные сценарии, пояснил Сергей Гришунин.
— В условиях турбулентного мира наступление таких сценариев становится все более и более вероятным. Кроме того, обращает на себя внимание и рост инфляции на внешних для России рынках, что в условиях открытости российской экономики несмотря на санкции несет значительные проинфляционные риски, — сказал он.
И Михаил Зельцер обращает внимание, что инфляция ускоряется, курс рубля продолжает ослабевать, что является следствием эффекта импортируемой инфляции на внутренние цены. Скорее всего, регулятор будет вынужден действовать жестче со ставкой и ДКП, не сомневается он.
По мнению главного экономиста агентства «Эксперт РА», ЦБ, скорее всего, намекнул, что базовый сценарий реализуется с меньшей вероятностью, чем можно ожидать от него, тем более упомянут и возможный более «позитивный» вариант развития событий. Он предположил, что решительность в вопросе повышения ключевой ставки определяется более краткосрочными факторами, а горизонт у ДКП более длинный.