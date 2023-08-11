Дефект домино: ЦБ дал сигнал о вероятности более жестких мер борьбы с инфляцией

Центробанк впервые намекнул на вероятность реализации более жесткого сценария развития экономики, чем базовый . Опубликованный регулятором 11 августа проект «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов» содержит два альтернативных основному варианта. Первый — «Усиление фрагментации» , который предполагает наращивание санкций и деглобализации. Во втором — «Рисковом» — говорится об опасности рецессии крупнейших мировых экономик, и он чреват повторением глобального кризиса 2007-2008 годов. «Известия» опросили экспертов, какой из сценариев они считают наиболее вероятным .

Все на базу

В основу базового сценария лег среднесрочный макропрогноз, который ЦБ обновил к июльскому заседанию Совета директоров . Он строился на том, что ситуация в российской экономике сложилась лучше, чем предполагалась раньше. И в целом, картина выглядит вполне воодушевляющей .

Как указывается в документе, в базовом сценарии мировая экономика продолжает развиваться в рамках текущих трендов и в отсутствие новых шоков . Правда, как отметил на пресс-конференции зампред ЦБ Алексей Заботкин, санкции этот вариант тоже учитывает, но без дальнейшего их существенного усиления . Это отразится на стоимости наших экспортируемых ресурсов, которые на мировом рынке будут продаваться с небольшим дисконтом, сказал зампред Центробанка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Справка «Известий» Если реализуется базовый сценарий Стоимость нефти марки Urals на всем прогнозном периоде предполагается на уровне 55$. Трансформация российской экономики продолжится. В 2024–2025 годах темпы роста будут более умеренными, чем в 2023-м. А в 2026 году российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста в 1,5–2,5%. Годовая инфляция вернется к цели вблизи 4% в 2024-м и останется на целевом уровне в дальнейшем. Для достижения цели, неизменность которой была неоднократно подчеркнута как в проекте «Основных направлений…», так и на пресс-конференции Заботкина, ключевая ставка должна находиться в диапазоне 8,5-9,3% (средний уровень на оставшийся до конца года период) в 2023-м, 8,5-9,5% — в 2024-м, 6,5-8,5% — в 2025-м. И только в 2026-м она достигнет нейтрального показателя (он свидетельствует о сбалансированности экономики) в 5,5-6,5%.

Однако регулятор не исключает возможности реализации более благоприятного сценария по сравнению с базовым. Например, в случае значимого улучшения внешних условий или увеличения темпов роста производительности труда в результате структурной трансформации динамика ВВП может быть лучше , темпы экономического роста в 2024–2026 годах — выше, а инфляционное давление — ниже. ЦБ не придется повышать ключевую ставку, и она быстрее вернется к нейтральному уровню .

Но при этом в документе Центробанк намекнул на то, что вероятен и отход от базового сценария.

«Вместе с тем в текущих условиях при существенном преобладании проинфляционных рисков и сохранении значимых рисков со стороны внешних условий представляется более важным обратить внимание именно на сценарии, которые потребуют от денежно-кредитной политики Банка России более решительных действий для возвращения инфляции к 4% и ее стабилизации на этом уровне», — отмечается в «Основных направлениях…».

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

В документе рассматриваются два альтернативных сценария , как того и требует закон.

Альтернатива есть

«Усиление фрагментации» предполагает развитие тенденции деглобализации , которая начала проявляться еще в 2018-2019 годах. Локализация производства на своих территориях, замена экономического партнерства принципом географической близости, риск разделения стран на блоки и тому подобное может привести к усилению санкционного давления на нашу страну.

Мировой рост на всем прогнозном горизонте будет ниже, чем в базовом сценарии . Это скажется на спросе на российский экспорт.

Справка «Известий» Если реализуется сценарий «Усиление фрагментации» Цена на нефть марки Urals будет постепенно снижаться и к 2025 году достигнет $45 за баррель, оставаясь на этом уровне до конца прогнозного горизонта. Дополнительное сокращение экспорта по сравнению с базовым сценарием ограничит темпы прироста ВВП. В 2024 году они сложатся около нуля или даже несколько ниже, а в 2025-м возможен рост до 1%. Впоследствии экономика вернется на траекторию сбалансированного роста. Достичь цели по инфляции в 2024 году не получится, она вырастет до уровня вблизи значений 2023 года — 5–7%. ЦБ будет вынужден реализовать более жесткую ДКП в 2024-2025 годах — средняя ключевая ставка сложится, соответственно, на 2,5 и 1,5 п.п. выше, чем в базовом сценарии.

«Рисковый» сценарий и вовсе может закончиться повторением кризиса 2007-2008 годов , предупредили в ЦБ. В этом варианте к деглобализации и усилению санкционного давления на нашу страну добавляется еще и рецессия крупнейших экономик мира . Она, по мнению Центробанка, может возникнуть в связи с резким повышением ставок в США и Еврозоне для нейтрализации инфляции. Многие банки на этом фоне уже прекратили свое существование, и дальнейшее увеличение стоимости долга может привести к росту расходов на его обслуживание и усложнению рефинансирования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

« Повышенный оптимизм, наблюдаемый в настоящее время на рынках, может быстро смениться неуверенностью и масштабным избавлением от рисковых активов . Реализация процентного риска для нескольких крупных участников рынка может привести к росту неопределенности и снижению доверия к финансовой системе в целом, может вызывать эффект домино и вылиться в мировой кризис, сопоставимый по масштабам с кризисом 2007–2008 годов», — отмечается в «Основных направлениях…».

Справка «Известий» Если реализуется «Рисковый» сценарий Цены на нефть будут снижаться весь год и к 2025-у опустятся до $30. В этом случае падение российской экономики будет продолжаться два года: в 2024-м ВВП уйдет в минус на 3-5%, в 2025-м — на 2-3%. К восстановительному росту на 2-3% в год экономика сможет вернуться только в 2026-м. Инфляция в первый год вырастает до 11–13% — повлияют как усиление шоков предложения, так и ослабление рубля. В этом случае регулятору придется повысить ключевую ставку до 12,5–13,5%.

Так какого развития событий ожидать и стоит ли готовиться к кризису ?

Ближе к середине

Зампред ЦБ на пресс-конференции традиционно заявил, что именно базовый сценарий — основой для решений по ДКП, а вероятность реализации альтернативных в совокупности ниже, чем у него . Он также напомнил, что варианты с учетом рисков — демонстративные. Они показывают, какие действия будет предпринимать регулятор в таких случаях.

Тем не менее опрошенные «Известиями» эксперты не могли не заметить намек ЦБ на более жесткие действия для удержания инфляции . Они считают, что существуют риски отхода от базового сценария в сторону усиления деглобализации, а рисковый вариант — самый меловероятный.

— По нашему мнению, наиболее вероятное развитие событий находится между базовым сценарием и сценарием «Усиление фрагментации» с наращиванием санкций и процессов деглобализации, — прокомментировали эксперты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. — Сценарий «Усиление фрагментации» имеет достаточно высокую вероятность, сопоставимую, хоть и чуть меньшую по сравнению с базовым сценарием. «Рисковый» вариант наименее вероятен из трех, но потенциально тоже возможен.

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По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, пока реализуется базовый сценарий, но вариант «Усиление фрагментации» также видится крайне вероятным .

— Последние решения США об ограничении инвестиций в китайские технологические отрасли говорит о резком усилении геополитической конкуренции и росте вероятности фрагментации экономических систем, — сказал он.

Действительно, внешние условия остаются нестабильными, и продолжающийся процесс фрагментации будет только увеличиваться, соглашается директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев.

— Это будет дополнительным фактором давления как на глобальную инфляцию, так и на цены товарных продуктов, включая энергетические . На наш взгляд, данные обстоятельства несут больший риск для развивающихся стран, спрос на их активы будет меньше, а риск-премии скорее всего больше. Развитые рынки ввиду своей глубины и большей эффективности этот процесс затронет меньше, — предположил эксперт.

Он также выделил и внутренний риск, который делает задачу сохранения макроэкономической стабильности проблематичной.

— Ключевой вызов для России здесь — возврат к синхронизации бюджетной и денежно-кредитной политик, чтобы ужесточение со стороны Банка России не сопровождалось смягчением со стороны бюджета, — пояснил Михаил Николаев.

Отсутствие гармонии в этом сегменте приводит к давлению, например, на рубль.

А эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер считает, что на фоне высокой неопределенности момента целесообразнее ориентироваться на средний вариант .

— Фрагментация ускоряется, и этот вариант помимо украинской проблематики, усиливается новым фактором — Африкой. А значит, при возможности наши западные партнеры будут пытаться усилить давление через ограничения, — предположил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Что касается намека регулятора на жесткое развитие событий, то эксперты воспринимают его действительно как сигнал, что могут потребоваться более решительные меры по сдерживанию инфляции.

— Вероятно, это намек на оценку рисков со стороны регулятора, что вероятность сценария «Усиление фрагментации» оценивается Банком России как сопоставимая , хоть и чуть менее вероятная по сравнению с базовым сценарием. В этих условиях действительно может потребоваться более высокая траектория ключевой ставки и дополнительное время для возвращения инфляции к цели в 4% к 2025 году, — высказали мнение в НИУ ВШЭ.

Центробанк справедливо подчеркивает необходимость обращать внимание именно на альтернативные сценарии, пояснил Сергей Гришунин.

— В условиях турбулентного мира наступление таких сценариев становится все более и более вероятным . Кроме того, обращает на себя внимание и рост инфляции на внешних для России рынках, что в условиях открытости российской экономики несмотря на санкции несет значительные проинфляционные риски, — сказал он.

И Михаил Зельцер обращает внимание, что инфляция ускоряется, курс рубля продолжает ослабевать, что является следствием эффекта импортируемой инфляции на внутренние цены. Скорее всего, регулятор будет вынужден действовать жестче со ставкой и ДКП, не сомневается он.

По мнению главного экономиста агентства «Эксперт РА», ЦБ, скорее всего, намекнул, что базовый сценарий реализуется с меньшей вероятностью, чем можно ожидать от него , тем более упомянут и возможный более «позитивный» вариант развития событий. Он предположил, что решительность в вопросе повышения ключевой ставки определяется более краткосрочными факторами, а горизонт у ДКП более длинный.